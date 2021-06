Masuk 30 Besar, SKYE Suites Sydney Optimistis Sambut Pascapandemi

PRESTASI membanggakan dicapai oleh jaringan hotel SKYE Suites yang didirikan di Sydney, Australia, oleh pengusaha kelahiran Indonesia. SKYE Suites Sydney berhasil menduduki peringkat 26 dari 205 Hotel berbintang di Kota Sydney versi Tripadvisor.



Pencapaian ini diraih kurang dari 3 tahun semenjak dibuka pada Oktober 2018 silam. Bahkan posisi SKYE Suites Sydney mampu melampaui peringkat hotel Pullman Sydney Hyde Park (100), Shangri La (89), Hilton (65) dan Sydney Harbour Marriott Hotel at Circular Quay (53) di Tripadvisor.

Posisi SKYE Suites Sydney saat ini juga hanya terpaut 3 peringkat dari Four Seasons (23) dan 17 peringkat di bawah The Langham (9) dan juga mendapatkan predikat Travelers’s Choice 2021 di situs resmi Tripadvisor. “It’s beyond my wildest dream” ungkap CEO Crown Group, Iwan Sunito

“Kami berhasil menembus peringkat 30 besar kurang dari 3 tahun dan saya yakin bahwa kami masih mampu untuk terbang lebih tinggi lagi. Mungkin yang membedakan kami dengan hotel-hotel lainnya adalah pengalaman menginap yang kami tawarkan kepada para tamu kami. Dimulai dengan desain eksterior dan interior yang artistik, kolam renang dan lobby yang terinspirasi dari gua es, roof top yang menakjubkan serta kamar yang luas dari 43 m2 hingga 80 m2 dengan perlengkapan dari SMEG dan Vittoria,” tambah Iwan

Skye Suites Sydney juga baru saja memperpanjang kerja samanya dengan program reality show popular di Australia, Married at First Sight Australia.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Area di SKYE Suites, Ari Foo, mengatakan bahwa kemitraan yang berlanjut dengan MAFS pada 2021, setelah musim ke-7 pada 2020, telah mengokohkan SKYE Suites Sydney sebagai salah satu tempat pelarian mewah yang paling dicari di kota, terutama untuk pasangan.

Setiap pasangan dalam program MAFS akan menikmati rumah baru sementara yang mewah di hotel butik premium yang akan ditampilkan dalam program tersebut saat pemirsa mengikuti setiap kegiatan mereka dalam upaya nya membangun hubungan yang tulus dan pada akhirnya menemukan cinta. “Wajar saja apabila SKYE Suites Sydney dikenal sebagai hotel paling romantis di kota Sydney” tambah Ari Foo

SKYE Suites Sydney pertama kali dibuka untuk umum pada Oktober 2018 sebagai bagian dari menara hunian Arc by Crown Group yang memukau di 300 Kent St. dan setelah itu dinobatkan sebagai Best Tall Building Australia 2021 Winner oleh Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Prestasi yang juga tak kalah membanggakan juga dicapai oleh SKYE Suites Green Square. 12 bulan semenjak dibuka pada 2020, SKYE Suites Green Square berhasil menduduki peringkat 95 dari 205 hotel di kota Sydney.

“Ini juga sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat pada saat kami membuka secara SKYE Suites Green Square, Australia sedang dalam hantaman pandemi covid-19. Sebuah hasil yang patut disyukuri mengingat pandemic Covid-19 berhasil menggoyahkan perekonomian Dunia saat ini,” jelas Ari Foo

SKYE Suites Sydney dan SKYE Suites Green Square juga mendapatkan kehormatan ditunjuk sebagai hotel resmi untuk acara fesyen paling bergengsi di Australia, Afterpay Australian Fashion Week hingga 3 (tiga) tahun kedepan. Menurut Deloitte Access Economics partner and Deloitte national tourism leader, Adele Labine-Romain ada bukti pemulihan sektor perjalanan domestik hingga kuartal pertama 2021 melalui permintaan yang terpendam menyusul pengalaman pembatasan perjalanan pada 2020, dan dengan dorongan dari agen pariwisata di seluruh negeri untuk berlibur di Australia.

"Permintaan domestik menjadi faktor utama dalam pemulihan ini, karena kunjungan internasional kemungkinan belum akan kembali hingga setidaknya pada 2022, dengan pengecualian travel bubble yang baru saja diumumkan dengan Selandia Baru sebagai awalnya, dan hal yang sama akan menyusul untuk beberapa kawasan Asia dan Pasifik," ujar Adele Labine-Romain.

“Jika pandemi tetap terkendali, setidaknya dari sudut pandang Australia, perjalanan domestik diperkirakan akan tumbuh menjadi 113 juta pada akhir tahun 2021, dan menjadi 134 juta perjalanan pada 2023."

“Meskipun iklim usaha yang tidak kondusif pada 2020, lebih dari 5.000 kamar hotel baru ditambahkan ke pasar pada 2020. Dan ke depan, ada potensi bahwa lebih dari 32.000 kamar baru dalam kemungkinan penyesuaian akan ditambahkan ke persediaan kamar nasional, dengan sekitar 40% dari ini diantisipasi untuk dibuka pada 2022,” ujarnya.

SKYE Suites Green Square berlokasi tepat di atas stasiun kereta bawah tanah Green Square. Dengan 90 unit kamar mewah yang interiornya khusus dirancang oleh Juliet Ashworth melalui CHADA. SKYE Suites Green Square terletak di Kawasan hunian yang dirancang oleh Koichi Takada Architects yang terkenal secara global dengan 18 toko ritel dan kuliner termasuk Taco Bell, Nam2 pho, Bashan Noodles, KFC, McDonalds dan Gong Cha bubble tea. (RO/A-1)