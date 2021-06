Kasus Kematian Covid-19 di India Sudah Melampaui 350 Ribu

JUMLAH kasus kematian akibat covid-19 di India melampaui angka 350.000, dengan rincian laporan 351.309 kasus pada Selasa waktu setempat.

Sebanyak 2.123 orang meninggal akibat pandemi dalam 24 jam terakhir. Selain itu, 86.498 kasus baru akibat covid-19 tercatat sejak Senin pagi. Sehingga, total kasus positif covid-19 mencapai 28,99 juta orang.

Angka itu dinilai lonjakan kasus harian terendah dalam lebih dari dua bulan. "India melaporkan kurang dari 100.000 kasus baru harian setelah 63 hari, dengan 86.498 kasus baru dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Itu yang terendah dalam 66 hari," bunyi pernyataan Kementerian Kesehatan India.

Tampaknya, gelombang kedua covid-19 mematikan mulai mereda di negara tersebut. Setelah, gelombang covid-19 memuncak dengan lebih dari 400.000 kasus positif per hari. Berikut, lebih dari 4.000 kasus kematian dalam 24 jam selama beberapa hari pada April-Mei.

Sebagian besar kota, termasuk New Delhi, mengalami lonjakan kasus harian lebih rendah dibandingkan tiga bulan lalu. New Delhi melaporkan 231 kasus pada Senin lalu, atau terendah sejak 2 Maret. Wilayah Ibu Kota Negara itu merupakan salah satu daerah terdampak pandemi covid-19 di India. Bahkan, kasus covid-19 di New Delhi sempat lebih dari 28.000 orang per hari.

Namun pada Senin waktu setempat, New Delhi hanya melaporkan 36 kasus kematian. Diketahui, masih ada 1,30 juta kasus aktif di negara itu, dengan penurunan 97.907 kasus dalam 24 jam terakhir.

Jumlah kasus aktif harian telah menurun dalam beberapa hari terakhir, setelah lonjakan terus menerus sejak pertengahan April. Sebanyak 27,34 juta pasien covid-19 di India telah dinyatakan sembuh dan dapat dipulangkan dari rumah sakit.(Xinhua/OL-11)