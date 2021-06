Virginia Barat Beri Hadiah bagi Warga yang Divaksinasi Covid-19

DALAM rangka meningkatkan kampanye imunisasi covid-19 yang lesu, wilayah Virginia Barat AS meluncurkan undian untuk orang-orang yang telah divaksinasi. Tingkat vaksinasi covid-19 akhirnya mengalami stagnasi setelah awal yang kuat.

Hal itu terjadi khususnya di negara bagian perdesaan di pegunungan Appalachian, Amerika Serikat bagian timur. Hanya sekitar 41% dari populasi yang telah divaksinasi. Dalam merespons hal tersebut, Gubernur negara bagian Jim Justice mengumumkan pada Selasa (1/6) bahwa negara bagian akan mengadakan undian setiap minggu dimulai dari 20 Juni hingga 4 Agustus.

Yang bisa mengikuti undian tersebut tentu hanya para penduduk yang setidaknya telah mendapat vaksin dosis pertama.Beberapa hadiah yang dapat dimenangkan oleh para penduduk antara lain 2 truk pikap, 5 lisensi memancing dan berburu seumur hidup, 10 senapan untuk berburu, dan 25 tiket akhir pekan untuk menginap di taman alam negara bagian.

Tidak berhenti sampai di situ, nanti juga akan terdapat pot uang senilai US$1 juta. Untuk orang-orang dengan rentang usia 12 hingga 25 akan terdapat dua beasiswa empat tahun penuh di universitas negeri.

“Kami masih memiliki sebagian besar negara bagian yang belum memilih untuk divaksinasi," ungkap Clay Marsh, kepala petugas kesehatan di Universitas Virginia Barat. Selama beberapa bulan terakhir, negara bagian juga telah menawarkan kepada orang-orang dengan rentang usia 16 dan 35 yang merupakan kelompok usia yang paling enggan untuk divaksinasi berupa US$100 sertifikat tabungan ataupun sertifikat hadiah, jika mereka divaksinasi.

Undian tersebut telah dimulai oleh negara bagian Ohio serta sejumlah negara bagian lain yang menawarkan hadiah beragam demi menghidupkan kembali kampanye vaksinasi di AS. Biden ingin 70% orang dewasa di AS menerima setidaknya satu dosis vaksin covid-19 di hari kemerdekaan AS pada 4 Juli nanti. (OL-14)