43.000 Anak di AS Kehilangan Orang Tua akibat Covid-19

PUTRA sulung Ebony James yang berusia 20 tahun terkadang duduk di mobilnya selama berjam-jam setelah parkir di dalam garasi rumah. Sementara putra bungsunya yang berusia delapan tahun berhenti tidur di kamarnya sendiri usai ayahnya tidak lagi duduk bersamanya membaca Alkitab hingga dia tertidur.

Sedangkan putrinya yang berusia 16 tahun, benar-benar diam dan tidak bicara sama sekali. Beginilah cara mereka merespon kematian mendadak ayah mereka, Terrence, 49, akibat covid-19 pada bulan Februari.

“Reaksi mereka sedikit berbeda dari saya. Saya perhatikan bahwa ketika saya mencoba berbicara dengan mereka tentang ayah mereka, mereka tidak ingin berbicara. Mereka hanya tidak melakukannya, dan bagian itu menyakitkan karena terkadang saya juga melakukannya," kata James, 49, kepada Al Jazeera. “Apa yang kamu lakukan dengan itu?” imbuhnya.

Selain patah hati karena kehilangan sahabat sekaligus suami yang dinikahinya selama 10 tahun, James, seorang administrator pendidikan, sekarang juga menghadapi kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan sebagai seorang janda berusia 49 tahun dan ibu tunggal dari tiga anak. Selain sedih, dia khawatir bagaimana dia akan memenuhi kebutuhan mereka semua.

Setelah kematian Terrence, ada biaya langsung yang harus ditanggung James, seperti tagihan medis sang suami setelah dirawat di rumah sakit karena covid-19, biaya US$2.000 bagi pengacara untuk menempatkan rumah yang dibeli Terrence sebelum pernikahan mereka atas namanya, dan US$ 16.000 lagi untuk pemakaman dan penguburan setelah polis asuransi jiwanya habis. Tagihan dikumpulkan untuk sesi konseling bagi anak-anaknya saat mereka mengatasi kesedihan mereka sendiri.

James sekarang bertanya-tanya apakah dia mampu membayar hipotek rumah mereka di Fresno, Texas sendirian. Apakah dia perlu menjual mobil mereka? Dia melamar Medicaid dan kupon makanan dan ditolak, dia mengatakan bahwa anak-anaknya kini tidak diasuransikan karena dia tidak mampu membeli paket asuransi kesehatan untuk mereka.

Putranya yang lebih tua ikut membantu kebutuhan sehari-hari dengan uang dari pekerjaannya. Putrinya harus meninggalkan sekolah menengah bergengsi tempat dia bersekolah.

"Dia sekarang harus pergi ke sekolah di lingkungan sekitar, yang bukan sekolah yang sangat baik," kata James.

“Saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa dia harus mendapatkan nilai tertinggi di kelas karena saya membutuhkannya untuk mendapatkan beasiswa. Dia ingin menjadi dokter hewan, dan saya tahu saya tidak mampu memenuhinya,” imbuhnya.

Di seluruh Amerika Serikat, banyak keluarga bergulat dengan kehilangan anggota keluarga mereka seperti yang dialami James, sebanyak 43.000 anak di negara itu diperkirakan telah kehilangan setidaknya satu orang tua karena covid-19 pada bulan Februari, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di JAMA Pediatrics yang juga mengungkap 20 persen peningkatan kematian orang tua dibandingkan dengan tahun-tahun biasa.

“Kehilangan ini tidak hanya tragis bagi anak-anak, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, tantangan di sekolah dan kesenjangan ekonomi yang berlangsung selama bertahun-tahun,” kata Emily Smith-Greenaway, rekan penulis studi sekaligus profesor studi sosiologi dan spasial di Universitas California Selatan.

“Orang-orang menghadapi kerugian ini di tahun yang lebih terisolasi dan genting secara ekonomi bagi begitu banyak keluarga,” imbuhnya.

Studi ini juga menemukan bahwa anak-anak kulit hitam terpengaruh secara tidak proporsional, meskipun mereka hanya terdiri dari 14 persen anak-anak di AS, mereka mewakili 20 persen dari mereka yang kehilangan orang tua karena covid-19.

Ketika AS bergulat dengan hari-hari awal krisis virus korona, mantan Presiden Donald Trump berulang kali meremehkan tingkat keparahannya, dengan mengklaim bahwa covid-19 tidak berdampak bagi usia muda.

Namun, bukan itu yang dialami Laura Guerra. Dua hari setelah merayakan ulang tahun pertama putrinya, Emilia, dia menyaksikan dari balik selembar kaca saat suaminya yang berusia 33 tahun, Rodrigo, menghembuskan napas terakhirnya pada Malam Natal.

"Saya ingat baru saja memukul jendela dan berkata tidak, saya tidak percaya ini terjadi. Dia sehat-sehat saja sebulan lalu,” kata Guerra.

"Saya berdiri di sana dan mengawasi sampai jantungnya berhenti begitu saja," imbuhnya.

Rekan kerja Guerra di sebuah organisasi nonprofit bersatu padu dan menyumbangkan 200 jam waktu cuti mereka kepadanya sehingga dia dapat tinggal di rumah dan merawat putrinya selama satu bulan ekstra.

Tapi sekarang dia kembali bekerja dan mengandalkan gajinya sebagai spesialis kesehatan mental untuk membayar tagihan, tempat penitipan anak, dan hipotek rumahnya di Riverside, California.

“Ada banyak ketakutan yang datang begitu saja, banyak hal yang tidak diketahui,” kata Guerra, 33 tahun.

“Saya harus menjual rumah kami. Saya harus menjual mobil kami. Saya tidak dapat membayar ibu mertua saya untuk menjaga putri saya lagi. Saya harus bekerja penuh waktu,” tambahnya.

Biaya untuk satu bayi di pusat penitipan anak rata-rata US$1.230 per bulan di AS, atau hampir US$15.000 per tahun, menurut analisis Pusat Kemajuan Amerika pada 2018.

Tidak ada negara bagian AS yang memenuhi tingkat yang dianggap "terjangkau" oleh standar federal, yakni tidak lebih dari tujuh persen dari pendapatan rumah tangga tahunan rata-rata.

Anak perempuan Guerra sekarang menerima tunjangan kematian Jaminan Sosial sebesar US$1.700 per bulan dan keluarga tersebut juga dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi pekerja jika mereka dapat membuktikan bahwa Rodrigo, yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan teknik, tertular covid-19 di kantornya.

Tapi itu masih belum cukup untuk menutupi dampak finansial yang ditimbulkan oleh kematian Rodrigo. Istri dan putrinya juga kehilangan tunjangan cacat veteran bulanan, yang diterima Rodrigo setelah bertugas dengan Korps Marinir AS di Irak dan terluka oleh bom pinggir jalan pada tahun 2007.

Ketika Rodrigo meninggal, Guerra mengatakan, tunjangan itu berhenti diberikan dan pemerintah memintanya untuk membayar kembali cek yang telah dikirim untuk bulan Desember, yang telah dia gunakan untuk membayar hipotek. Uang itu kemudian dikembalikan padanya.

Pasangan itu biasa menghabiskan Sabtu pagi untuk membahas keuangan mereka sambil minum kopi. Guerra sekarang berjuang dengan kenyataan baru, termasuk merencanakan Emilia dan masa depannya sendiri.

“Sekarang sepertinya saya harus melakukannya sendiri. Saya masih bisa mendengar dia menyuruh saya menabung, menabung, dan menabung,” cerita Guerra.

“Saya mencoba untuk pintar melunasi rumah kami dan tidak memiliki hutang,” tambahnya.

Keluarga yang kehilangan orang tua karena covid-19 telah mengalami perubahan dramatis dalam cara hidup serta stabilitas keuangan mereka.

Suami Pamela Addison yang berusia 44 tahun, Martin, meninggal karena covid-19 pada 29 April 2020. Dia adalah seorang terapis pernapasan di rumah sakit New Jersey dan ayah dari seorang putri berusia dua tahun serta putra berusia lima bulan. .

“Jangan berharap menjadi janda, apalagi dengan anak kecil. Kami baru saja punya bayi lagi dan sekarang seperti semuanya bergantung pada saya," kata Addison, 37 kepada Al Jazeera.

Namun saat berduka, Addison, seorang guru sekolah dasar, juga harus memperbaiki kehidupannya sebagai orang tua tunggal dari dua orang anak.

Seluruh gaji dia digunakan untuk membayar penitipan anak dan hipoteknya, sementara dia bergantung pada tabungan untuk membayar tagihan lainnya. Dia bersiap untuk bekerja lebih lama, menunda pension dan mengesampingkan tujuannya sendiri untuk kembali ke sekolah.

“Sepertinya impian Anda dikesampingkan dan Anda hanya mencoba untuk fokus pada bertahan hidup dan mencari cara untuk memastikan Anda tidak kehilangan rumah,” kata Addison.

“Ini tentang memastikan anak-anak saya tidak melewatkan sesuatu karena saya tidak mampu membelinya, karena itu hanya saya,” tambahnya.

Setelah kematian Martin, Addison menerima surat dari janda muda covid-19 lainnya. Dia mengaku, pengalaman rasa sakit yang dibagikan itu membantunya mengatasi lukanya dan menginspirasinya untuk memulai halaman Facebook bernama Janda Muda dan Duda COVID-19 untuk menawarkan kenyamanan yang sama kepada orang lain. Sekarang memiliki lebih dari 500 anggota, yang menggunakannya sebagai tempat yang aman untuk berbicara, curhat, dan berbagi informasi tentang sumber daya apa yang ada di luar sana.

“Tetapi selain dari jenis jaringan informal ini, saat ini tidak ada pelacakan di tingkat federal anak-anak yang kehilangan orang tua karena covid-19,” kata Smith-Greenaway.

Hal itu berbeda dengan bencana lainnya, seperti serangan 11 September 2001, di mana 3.000 anak kehilangan orang tua dan dilacak serta diberikan sumber daya seperti kompensasi bagi korban, beasiswa pendidikan, dan bantuan untuk menavigasi tunjangan yang tersedia bagi mereka.

Itulah mengapa Smith-Greenaway mengadvokasi penciptaan sesuatu yang mirip dengan Komisi 9/11 untuk menugaskan cabang tertentu dari pemerintah federal atau badan tertentu untuk bertanggung jawab mengidentifikasi anak-anak ini dan memberikan dukungan kepada mereka.

“Kami perlu membuat beban administrasi hampir nol sehingga sangat mudah bagi warga untuk mendapatkan dana ini dengan cepat dan segera,” tambah Smith-Greenaway.

Ketika ekonomi AS mulai dibuka kembali sepenuhnya musim panas ini, keluarga-keluarga ini juga ingin mengingatkan orang-orang bahwa tidak ada jalan untuk kembali normal.

"Saya mendengar seseorang berkata bahwa covid-19 akan menjadi kenangan yang buruk, tetapi bagi banyak dari kami, ini adalah momen yang mengubah hidup kami selamanya," kata Addison.

“Hidup kami tidak bisa kembali normal, karena normal adalah ketika kami memiliki suami dan istri kami, ketika anak-anak saya memiliki ayah mereka. Kami benci mendengar kata itu,” tandasnya. (OL-13)