Unggahan pro-Palestina Dihapus, Facebook Panen Kecaman

FACEBOOK mendapat kecaman setelah ratusan unggahan pro-Palestina di layanan jejaring sosial tersebut dihapus, sebagian besar tanpa penjelasan.

Hampir 500 penghapusan di Instagram dan Facebook didokumentasikan oleh 7amleh, organisasi nirlaba hak digital Palestina, antara 6-19 Mei. Sekarang, 7amleh dan lebih dari 30 organisasi hak asasi manusia lainnya menyerukan transparansi yang lebih besar ke dalam pengambilan keputusan jaringan sosial, terutama yang berkaitan dengan Palestina sebagai bagian dari kampanye bertajuk Facebook, We Need to Talk.

Menanggapi laporan tersebut, anggota kongres AS Rashida Tlaib telah menulis surat kepada platform media sosial untuk menuntut lebih banyak informasi tentang mengapa konten Palestina tertentu dihapus dalam beberapa pekan terakhir.

"Saya tidak dapat memahami bagaimana Facebook dapat membenarkan penyensoran suara damai Palestina sambil menyediakan platform pengorganisasian untuk kebencian ekstremis," tulisnya.

Kelompok-kelompok tersebut mengatakan bahwa keputusan Facebook dan perusahaan teknologi lainnya sama dengan "penyensoran" terhadap warga Palestina, dan bahwa keputusan tidak jelas perusahaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang meresahkan tentang perusahaan swasta yang bertindak sebagai mediator informasi apa yang keluar dari zona perang, di mana media sosial sering digunakan sebagai satu-satunya platform untuk berbagi informasi.

"Penyensoran ini telah terjadi sebelum krisis terbaru ini, dan akan terus terjadi," kata direktur eksekutif 7amleh, Nadim Nashif.

"Kami meminta transparansi lebih dalam moderasi konten, ini tidak cukup,” tambahnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, pengguna secara global melaporkan penghapusan ratusan unggahan yang mengutuk penggusuran warga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Jerusalem, dalam banyak kasus tanpa peringatan atau penjelasan.

Instagram pada 5 Mei secara singkat menangguhkan akun Mona al-Kurd, seorang wanita muda Palestina yang konfrontasinya dengan seorang pemukim Israel menjadi viral. Platform tersebut juga menghapus sejumlah postingan Instagram terkait pembunuhan Saeed Odeh, seorang warga Palestina berusia 16 tahun.

Dalam kasus lain, artis dan aktivis Palestina melihat postingan mereka dihapus dan akun mereka ditangguhkan tanpa penjelasan.

"Rasanya sangat jelas bahwa ada penyensoran yang ditargetkan atas suara dan pengalaman Palestina," kata Alia Taqieddin, yang mengiklankan pawai solidaritas untuk Palestina di Seattle melalui Facebook, namun telah dihapus tanpa peringatan atau penjelasan minggu lalu.

Ketika debu mengendap di tengah gencatan senjata, organisasi hak asasi manusia melihat kembali bagaimana perusahaan media sosial membuat keputusan selama krisis, mengatakan kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut menggarisbawahi pentingnya postmortem. 7amleh juga mengarahkan kritik terhadap sensor di Twitter, di mana 55 kasus konten Palestina telah dihapus.

“Ini sangat membuat frustrasi karena Instagram dan Twitter berfungsi sebagai platform utama tempat warga Palestina yang mengalami kekerasan di Palestina berbagi apa yang terjadi di lapangan,” kata Taqieddin.

“Itu membuat saya sangat prihatin bagaimana kami akan mendapatkan informasi tangan pertama yang akurat dalam suatu krisis,” imbuhnya.

Dalam sebuah surat kepada chief operating officer Facebook, Sheryl Sandberg, organisasi termasuk Jewish Voice for Peace, kelompok hak digital Fight for the Future dan National Lawyers Guild meminta Facebook untuk berhenti menyensor warga Palestina di semua platformnya dan memberikan transparansi terkait bagaimana Facebook memoderasi konten ini.

“Menjadi jelas bahwa hanya segelintir perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi atas ucapan dalam situasi ini,” kata aktivis kebebasan berbicara dengan Electronic Frontier Foundation yang telah memantau penyensoran di Palestina, Jillian C York.

Dia menambahkan bahwa media sosial menjadi lebih penting karena outlet media arus utama sering diblokir untuk meliput acara di lapangan di Palestina.

"Ketika perusahaan membatasi apa yang orang dapat katakan, kami kehilangan realitas tentang apa yang terjadi di lapangan," kata York.

“Kami hanya bisa mendapatkan satu sisi dari narasi itu,” lanjutnya.

Kelompok-kelompok itu juga meminta Facebook untuk mengomentari sifat hubungannya dengan pemerintah Israel, yang telah bekerja di masa lalu untuk memantau pos-pos yang menghasut kekerasan.

Perwakilan dari pemerintah Israel tidak menanggapi permintaan komentar terkait sifat hubungannya dengan Facebook. Seorang juru bicara Facebook mengatakan bahwa proses yang ditetapkan untuk permintaan pemerintah sama di seluruh dunia.

“Setiap permintaan ditinjau berdasarkan kebijakan Facebook, hukum lokal, dan standar hak asasi manusia internasional,” katanya.

“Kami transparan tentang berapa banyak konten yang kami batasi di setiap negara dalam Laporan Transparansi kami, yang kami publikasikan dua kali setahun,” ujarnya.

Juru bicara Facebook mengakui ada sejumlah gangguan baru-baru ini yang memengaruhi kemampuan untuk berbagi konten di Facebook dan Instagram, termasuk kesalahan yang untuk sementara waktu membatasi konten agar tidak dapat dilihat di halaman tagar masjid al-Aqsa. Dia mengatakan Facebook memiliki "tim khusus" termasuk penutur bahasa Arab dan Ibrani yang memantau situasi di lapangan dengan cermat.

“Meskipun ini telah diperbaiki, seharusnya tidak pernah terjadi sejak awal,” katanya.

“Kami sangat menyesal kepada semua orang yang merasa mereka tidak dapat membawa perhatian ke situasi penting, atau yang merasa ini adalah penindasan yang disengaja terhadap suara mereka. Ini bukan niat kamim kami juga tidak ingin membungkam komunitas atau sudut pandang tertentu,” tandasnya. (The Guardian/OL-13)

