Menlu: Indonesia akan Terus Perjuangkan Hak-hak Palestina

INDONESIA mengecam keras tindakan kekerasan yang terus menerus dilakukan pasukan Israel terhadap rakyat Palestina. Aksi keji berkelanjutan yang sudah menewaskan puluhan warga sipil tidak berdosa itu sudah semestinya dihentikan.

"Indonesia terus mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah nyata untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan Israel dan menghadirkan keadilan serta perlindungan bagi Palestina. Sudah terlalu lama hak-hak bangsa rakyat Palestina digerogoti Israel," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Rabu (12/5).

Selain mendesak DK PBB, Indonesia juga terus memperjuangkan hak-hak Palestina melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People.

Melalui komite tersebut, Indonesia menolak berbagai bentuk tindakan Israel yang bertentangan dengan keputusan-keputusan PBB.

Untuk memastikan aspirasi rakyat Palestina didengar dan diperhatikan, Komite Palestina PBB juga akan terus meningkatkan kerja sama dengan seluruh negara anggota PBB.

"Indonesia akan terus bersama bangsa dan rakyat palestina dalam memperjuangkan hak hak mereka," tandas Retno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah mengelurkan pernyataan tegas terkait aksi kekerasan Israel terhadap warga Palestina.

"Indonesia mengutuk aksi tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel," ujar Jokowi, Senin (10/5).

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia akan terus memberikan dukungan bagi warga Palestina. (OL-13)

