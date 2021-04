Von der Leyen Sebut Turis AS yang Sudah Divaksin Boleh ke UE

TURIS asal Amerika Serikat (AS) yang sudah menerima vaksin covid-19 diizinkan berkunjung ke negara-negara Uni Eropa, dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu diungkapkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam wawancara dengan the New York Times, Minggu (25/4).

Mengungkapkan perubahan kebijakan Uni Eropa saat kampanye vaksinasi covid-19 di dunia terus bergulir, Von der Leyen, tidak mengungkapkan kapan kebijakan itu berlaku namun the Times menyebut kebijakan itu bisa berlaku pada musim panas mendatang.

"Amerika menggunakan vaksin yang juga disetujui oleh Badan Obat-obatan Eropa (EMA)," ujar Von der Leyen. "Hal itu berarti mereka bisa melakukan perjalanan ke kawasan Uni Eropa."

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 di Perawatan Intensif Meningkat di Prancis

"Karena, satu hal yang pasti, ke-27 negara anggota Uni Eropa akan menerima tanpa syarat semua orang yang divaksin menggunakan vaksin yang disetujui EMA," lanjutnya.

EMA telah menyetujui tiga vaksin yang juga digunakan oleh AS yaitu Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson.

Von der Leyen menyebut AS melakukan kemajuan besar dan berada dalam jalur untuk memvaksinasi 70% populaso orang dewasa mereka pada pertengahan Juni. (AFP/OL-1)