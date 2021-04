AS Berlakukan Sanksi Baru Bagi Rusia

AMERIKA Serikat memberlakukan berbagai sanksi bagi Rusia, termasuk pembatasan pasar utangnya yang berdaulat. Sanksi ini diberlakukan untuk menghukum akibat mencampuri pemilu AS tahun lalu, melakukan peretasan dunia maya, penindasan terhadap Ukraina dan dugaan tindakan merusak lainnya.

Pemerintah AS memasukkan perusahaan Rusia ke dalam daftar hitam, mengusir diplomat Rusia serta melarang bank AS membeli obligasi pemerintah dari bank sentral Rusia, dana kekayaan nasional, dan kementerian keuangan. Washington juga memperingatkan Kremlin bahwa lebih banyak hukuman berpotensi diberlakukan, meskipun Amerika Serikat mengatakan tidak ingin meningkatkannya.

Di antara gerakannya, Biden menandatangani perintah eksekutif yang memberi otorisasi kepada pemerintah AS untuk memberikan sanksi di setiap area ekonomi Rusia dan menggunakannya untuk membatasi kemampuan Rusia untuk mengeluarkan utang negara guna menghukum Moskow karena mencampuri pemilu AS 2020.

Biden melarang lembaga keuangan AS untuk mengambil bagian dalam pasar utama obligasi pemerintah Rusia berdenominasi rubel mulai 14 Juni. Bank-bank AS dilarang mengambil bagian di pasar primer untuk obligasi negara non-rubel sejak 2019.

Namun, dia tidak melarang mereka membeli utang semacam itu di pasar sekunder, sebuah langkah yang kemungkinan besar akan berdampak jauh lebih dramatis pada pasar obligasi dan mata uang Rusia, yang jatuh karena berita tentang sanksi merembes sebelum memulihkan beberapa kerugian.

Departemen Keuangan AS juga memasukkan 32 entitas dan individu ke daftar hitam yang dikatakan telah melakukan upaya yang diarahkan pemerintah Rusia untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS 2020 serta 'tindakan disinformasi dan campur tangan' lainnya.

Bersamaan dengan Uni Eropa, Inggris, Australia, dan Kanada, Departemen Keuangan juga memberikan sanksi kepada delapan orang yang terkait dengan pendudukan dan penindasan Rusia yang sedang berlangsung di Krimea, yang dianeksasi Rusia dari Ukraina pada tahun 2014.

Baca juga: AS Tuding Serangan Rezim Assad dan Rusia Tewaskan Warga Sipil

Dalam pernyataan resmi Kamis (15/4) malam, Presiden Joe Biden menekankan sifat terkalibrasi dari tindakan AS dan harapannya dia dan Vladimir Putin akan dapat menstabilkan hubungan AS-Rusia. Tetapi pada saat yang sama, dia memperingatkan terhadap setiap langkah militer Rusia di Ukraina.

“Saya menjelaskan kepada Presiden Putin bahwa kami bisa melangkah lebih jauh, tetapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Saya memilih untuk proporsional. Amerika Serikat tidak ingin memulai siklus eskalasi dan konflik dengan Rusia,” kata Biden dalam sambutannya yang disiarkan televisi dari Gedung Putih.

Biden mengonfirmasi telah menawari Putin pertemuan puncak di Eropa musim panas ini, dan para asisten mereka sedang membahas rencana tersebut.

"Sepanjang sejarah panjang persaingan kami, kedua negara telah mampu menemukan cara untuk mengelola ketegangan, dan mencegahnya agar tidak meningkat di luar kendali," ujarnya.

"Saya mengungkapkan keyakinan bahwa komunikasi antara kami berdua secara pribadi dan langsung sangat penting untuk bergerak maju ke hubungan yang lebih efektif,” tuturnya.

Moskow berang atas keputusan tersebut, menurutnya, ini akan meningkatkan suhu panas antara kedua negara dan mempertanyakan kemungkinan pertemuan puncak antara AS dan para pemimpin Rusia. Mereka juga memanggil duta besar AS untuk tindakan diplomatik.

Rusia menyangkal ikut campur dalam pemilu AS, mengatur peretasan dunia maya yang menggunakan perusahaan teknologi AS SolarWinds untuk menembus jaringan pemerintah AS dan menggunakan agen saraf untuk meracuni kritikus Kremlin Alexei Navalny.

"Kami telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat tentang konsekuensi dari tindakan bermusuhan mereka yang secara berbahaya meningkatkan suhu konfrontasi antara kedua negara kami," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova kepada wartawan.

Dia mengatakan meskipun Biden telah berbicara dengan Putin tentang minatnya dalam menormalisasi hubungan, namun tindakan pemerintahannya menunjukkan sebaliknya.

“Kementerian telah memanggil duta besar AS,” kata Zakharova.

"Ini tidak akan menjadi pertemuan yang menyenangkan baginya,” imbuhnya.

Gedung Putih mengatakan telah mengusir 10 diplomat Rusia di Washington DC, termasuk perwakilan dari badan intelijen Rusia dan untuk pertama kalinya, secara resmi menyebut Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) sebagai pelaku peretasan SolarWinds.

Agensi tersebut mengatakan tuduhan itu tidak masuk akal dan berlebihan.

Pemerintah AS merencanakan tatanan eksekutif baru untuk memperkuat keamanan sibernya, yang dapat mencakup elemen-elemen seperti enkripsi dan otentikasi multifaktor.

Gedung Putih juga mengatakan akan menanggapi laporan Rusia telah menawarkan hadiah kepada militan yang terkait dengan Taliban untuk membunuh tentara AS di Afghanistan. Namun, mereka mengatakan tidak akan mempublikasikan tanggapannya untuk melindungi pasukan AS, dengan mengatakan masalah itu akan ditangani melalui saluran diplomatik, militer dan intelijen.

Seorang pejabat senior AS mengatakan Washington memiliki kepercayaan rendah hingga sedang dalam penilaiannya atas laporan-laporan ini, sebagian karena mereka mengandalkan kesaksian yang terkadang tidak dapat diandalkan dari para tahanan.

Rusia telah lama menepis tuduhan memberi hadiah pada tentara AS di Afghanistan.

Penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, menggambarkan sanksi itu sebagai tindakan proporsional untuk membela kepentingan Amerika dalam menanggapi tindakan Rusia yang berbahaya.

"Tujuannya (Biden) adalah memberikan tanggapan yang signifikan dan kredibel tetapi tidak untuk meningkatkan situasi," kata Sullivan.(Straitstimes/The Guardian/OL-5)