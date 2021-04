The New York Times Laporkan Israel Akui Serang Kapal Iran

KANTOR berita Tasnim, Iran, melaporkan bahwa Saviz telah dirusak oleh ranjau magnetik. Dikatakan kapal itu telah ditempatkan di Laut Merah selama beberapa tahun untuk mendukung pasukan komando Iran yang dikerahkan dalam mengawal kapal komersial.

Menurut situs web spesialis, MarineTraffic, Saviz ialah kapal kargo umum yang dimiliki oleh perusahaan pengiriman negara Iran, IRISL. The New York Times mengutip seorang pejabat AS yang mengatakan Israel telah memberi tahu Washington bahwa mereka telah menabrak kapal itu sebagai pembalasan atas serangan Iran sebelumnya terhadap kapal-kapal Israel.

Surat kabar itu mengatakan bahwa menurut Israel, "Saviz telah rusak di bawah garis air." Sejak awal Maret lalu, Iran dan Israel saling tuduh melakukan sejumlah serangan terhadap kapal masing-masing.

Tidak ada reaksi langsung dari otoritas Israel terhadap laporan Times. Tetapi mantan wakil direktur dinas intelijen Israel, Mossad, mengatakan kepada radio publik bahwa meskipun dia tidak dapat mengonfirmasi laporan tersebut, serangan semacam itu akan dirancang untuk mengirim pesan ke Iran.

Baca juga: Iran Tanggapi Kapalnya yang Diserang di Laut Merah

"Saya tidak tahu apakah laporan ini benar atau tidak. Tapi jika benar, tampaknya seseorang ingin memberi tahu mereka bahwa kita juga tahu bagaimana menyebabkan kerusakan pengiriman di mana pun di dunia dan bahwa mereka harus berhati-hati," kata Ram Ben Barak, yang sekarang menjadi anggota parlemen dari partai oposisi Yesh Atid. (AFP/OL-14)