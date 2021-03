Kapal yang Lumpuhkan Terusan Suez Mulai Sedikit Bergerak

UPAYA mengeluarkan kapal kontainer raksasa Ever Given yang memblokir Terusan Suez mulai membuahkan hasil dengan buritan dan ruddernya kini telah bergerak. Namun, pihak otoritas menuturkan masih belum jelas kapan kapal itu dapat diapungkan kembali.

Ever Given, yang memiliki panjang 400 m, terjepit secara diagonal di bagian selatan kanal di tengah angin kencang pada Selasa (23/3) pagi, menutup salah satu jalur air tersibuk di dunia.

Menurut dua sumber dari Suez Canal Authority (SCA), kombinasi pengerukan material dari sekitar kapal dan menarik serta mendorong kapal dengan kapal tunda membuat kemajuan kecil dalam mencabut kapal pada Sabtu. Salah satu sumber mengatakan telah terjadi beberapa gerakan di haluan kapal.

Ketua Otoritas Terusan Suez (SCA) Osama Rabie mengatakan air mulai mengalir di bawah kapal.

"Kami berharap setiap saat kapal bisa meluncur dan bergerak dari tempatnya," katanya dalam konferensi pers sebelumnya.

Sekitar 15% lalu lintas pelayaran dunia melewati Terusan Suez dan ratusan kapal menunggu untuk lewat begitu penghalang berhasil diatasi.

Rabie mengatakan dia memperkirakan tidak perlu memindahkan sebagian dari 18.300 kontainer untuk meringankan beban kapal, tetapi gelombang pasang dan angin kencang mempersulit upaya membebaskannya.

"Bagian buritan kapal mulai (hari Jumat) bergerak menuju Suez dan itu merupakan pertanda positif hingga 23.00, tetapi air pasang turun secara signifikan dan kami berhenti," kata Rabie kepada wartawan di Suez.

Kapal keruk memindahkan sekitar 20.000 ton pasir dari sekitar haluannya pada Jumat (26/3).

Sebuah perusahaan Belanda yang bekerja untuk membebaskan kapal tersebut mengatakan Ever Given dapat dikeluarkan pada awal minggu depan jika kapal tunda yang lebih berat, pengerukan, dan air pasang berhasil melepaskannya.

Upaya penarikan dimulai kembali pada Sabtu (27/3) sore dan upaya lebih lanjut direncanakan pada Minggu (28/3), menurut sumber SCA, meskipun mereka menambahkan mungkin perlu menghilangkan lebih banyak pasir dari sekitar kapal untuk membebaskannya.

Seorang agen pengiriman di Port Said mengatakan, SCA telah memberi tahu agen untuk mempersiapkan kemungkinan masuknya kapal baru ke kanal, sementara sumber pengiriman mengatakan SCA telah menguraikan rencana untuk transit cepat 133 kapal setelah Ever Given dibebaskan.

Kepala Boskalis, perusahaan induk dari perusahaan Belanda Smit Salvage yang didatangkan untuk membantu SCA, mengatakan kapal tunda berat dengan kapasitas gabungan 400 ton akan tiba sekitar akhir pekan ini.

"Kami bertujuan menyelesaikannya setelah akhir pekan, tetapi semuanya harus berjalan dengan tepat untuk itu," kata Kepala Eksekutif Boskalis Peter Berdowski.

Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly berterima kasih kepada mitra asing atas tawaran untuk membantu mengapungkan kembali kapal tersebut.

Tarif pengiriman untuk kapal tanker produk minyak naik hampir dua kali lipat setelah kapal karam dan penyumbatan telah mengganggu rantai pasokan global, mengancam penundaan bagi perusahaan yang sudah berurusan dengan pembatasan covid-19.

Jika berlarut-larut, pengirim dapat memutuskan untuk mengubah rute di sekitar Tanjung Harapan, menambahkan sekitar dua minggu untuk perjalanan dan biaya bahan bakar tambahan.

Rabie mengatakan, kapal-kapal yang menunggu bebas mengubah rute di sekitar Tanjung, tetapi belum ada yang melakukannya.

Menurutnya, terdapat 321 kapal sedang menunggu untuk masuk atau melanjutkan transit mereka melalui kanal. Itu termasuk puluhan kapal kontainer, kapal curah dan kapal gas alam cair (LNG) atau gas petroleum cair (LPG), menurut sumber pengiriman.

Sejauh ini, sebanyak 14 kapal tunda telah terlibat dalam upaya untuk mengapungkan kembali Ever Given, meskipun Boskalis dan Smit Salvage telah memperingatkan bahwa menggunakan terlalu banyak tenaga untuk menarik kapal dapat merusaknya.

Berdowski mengatakan crane darat yang dapat meringankan beban Ever Given dengan memindahkan kontainer, akan dibawa pada akhir pekan, meskipun para ahli telah memperingatkan bahwa proses seperti itu bisa rumit dan lama.

“Jika kami tidak berhasil melepaskannya minggu depan, kami harus mengeluarkan sekitar 600 kontainer dari haluan untuk mengurangi beratnya,” katanya.

"Itu akan membuat kita mundur setidaknya beberapa hari, karena di mana harus meninggalkan semua kontainer itu akan menjadi teka-teki,” tambahnya.

Rabie mengatakan kapal kontainer kosong dengan derek dapat menurunkan kontainer. (Straitstimes/OL-1)