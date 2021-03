Korsel Sebut Korut Tembakkan Proyektil ke Laut

KOREA Utara (Korut) menembakkan proyektil ke laut pada Kamis (25/3) pagi, kata militer Korea Selatan (Korsel). Aksi Korut itu diduga sebagai uji rudal balistik pertama mereka di era pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Jos Biden.

Kepala Staf Gabungan Korsel, dalam sebuah pernyataan resmi, mengatakan proyektil itu ditembakkan ke Laut Jepang atau yang disebut sebagai Laut Timur oleh Korsel.

Tidak dijelaskan mengenai tipe proyektil itu maupun jumlahnya.

Korut dilarang mengembangkan rudal balistik berdasarkan resolusi PBB. Namun, "Negeri Juche' itu terus mengembangkan kemampuan tempur mereka dengan menguji rudal yang bisa mencapai wilayah AS seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara pada 2017.

Korut memiliki sejarah panjang menggunakan senjata sebagai provokasi dalam upaya mendapatkan keuntungan dari dunia.

Peluncuran proyektil pada Kamis (25/3) itu terjadi setelah Pyongyang menembakkan rudal jarak pendek nonbalistik ke arah Tiongkok pada akhir pekan lalu.

Aksi itu dilakukan sebagai tanggapan atas latihan militer gabungan AS dan Korsel serta kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ke Korsel.

Dalam lawatan ke Seoul, Blinken menegaskan pentingnya melakukan denuklirisasi di Korut. (AFP/OL-1)