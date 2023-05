Literasi dalam Kebinekaan untuk Kemajuan Bangsa” Jakarta, mulai 26 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2023.

Pembicara Utama:

Menter Luar Negri Indonesia Retno L.P. Marsudi.

Tema: “Peran Bahasa Indonesia dalam Diplomasi Luar Negeri Republik Indonesia”

Direktur Jenderal UNESCO Bidang Pendidikan, Stefania Giannini.

Tema: "The Global Picture of Mother Tongue Preservation: Challenges and Opportunities from a UNESCO Prespective”

Pegiat Literasi Najwa Shihab

Tema: “Literasi Multibahasa dan Multibudaya”