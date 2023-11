Enesis Group Dapat Apresiasi Jadi Mitra Aktif dalam Germas Award Tahun 2023

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan kembali penganugerahan tahunan yaitu Germas Award yang dilaksanakan di tingkat kementerian/lembaga di Ruang Heritage Kemenko PMK, Jakarta, baru-baru ini. Enesis Group, perusahaan FMCG Indonesia yang memproduksi produk-produk kembali menjadi “Mitra Aktif dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2023” pada pelaksanaan Germas Award 2023. Tanda ucapan apresiasi kepada Enesis Group yang telah mendukung terselenggaranya Germas Award 2023 diberikan kepada Chief HR, Legal, PR & RA Office Enesis Group, Bambang Cahyono oleh Menko PMK Muhadjir Effendy didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga )Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo dan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo. Baca juga: Gelorakan Lagi Germas, Menko PMK Bersama Para Menteri Jalan Sehat di Monas RM Ardiantara, selaku Head of PR Enesis Group mengatakan bahwa ini merupakan salah satu komitmen Enesis dalam rangka mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di semua kalangan terutama di tingkat Kementerian/Lembaga. “Kami berprinsip untuk terus mendukung kesehatan masyarakat Indonesia, sesuai dengan value perusahaan kami yaitu Healthy Product for Healthy Family. Menjadi mitra aktif dalam pelaksanaan Germas Award merupakan wujud nyata kami untuk berkontribusi dalam memberikan edukasi terkait Germas.” ujar Ardiantara dalam keterangan, Kamis (23/11). Germas Award merupakan lanjutan Instruksi Presiden Republik No. 1 Tahun 2017 mengenai Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang memiliki seruan kepada para Menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan semua lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kesehatan masyarakat. Baca juga: Dukung Germas, Ibu-Ibu Indonesia Diajak Masak Makanan Bernutrisi ,Acara penganugerahan ini bertujuan untuk menghargai dan mendorong inovasi serta kepedulian setiap masyarakat Indonesia untuk mendukung gaya hidup sehat. Dengan adanya program Germas Award 2023 menjadi sebuah momen bersejarah dan sekaligus apresiasi terhadap pencapaian-pencapaian hebat dan semangat masyarakat Indonesia yang peduli terhadap inovasi dan gaya hidup sehat untuk generasi sekarang dan dimasa yang akan datang. Penghargaan ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh, pemimpin masyarakat, serta perwakilan dari berbagai sektor kementerian dan kelembagaan, serta Enesis sebagai mitra.(RO/S-4_

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan kembali penganugerahan tahunan yaitu Germas Award yang dilaksanakan di tingkat kementerian/lembaga di Ruang Heritage Kemenko PMK, Jakarta, baru-baru ini.

Enesis Group, perusahaan FMCG Indonesia yang memproduksi produk-produk kembali menjadi “Mitra Aktif dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2023” pada pelaksanaan Germas Award 2023.

Tanda ucapan apresiasi kepada Enesis Group yang telah mendukung terselenggaranya Germas Award 2023 diberikan kepada Chief HR, Legal, PR & RA Office Enesis Group, Bambang Cahyono oleh Menko PMK Muhadjir Effendy didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga )Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo dan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.

RM Ardiantara, selaku Head of PR Enesis Group mengatakan bahwa ini merupakan salah satu komitmen Enesis dalam rangka mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di semua kalangan terutama di tingkat Kementerian/Lembaga.

“Kami berprinsip untuk terus mendukung kesehatan masyarakat Indonesia, sesuai dengan value perusahaan kami yaitu Healthy Product for Healthy Family. Menjadi mitra aktif dalam pelaksanaan Germas Award merupakan wujud nyata kami untuk berkontribusi dalam memberikan edukasi terkait Germas.” ujar Ardiantara dalam keterangan, Kamis (23/11).

Germas Award merupakan lanjutan Instruksi Presiden Republik No. 1 Tahun 2017 mengenai Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang memiliki seruan kepada para Menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan semua lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kesehatan masyarakat.

,Acara penganugerahan ini bertujuan untuk menghargai dan mendorong inovasi serta kepedulian setiap masyarakat Indonesia untuk mendukung gaya hidup sehat.

Dengan adanya program Germas Award 2023 menjadi sebuah momen bersejarah dan sekaligus apresiasi terhadap pencapaian-pencapaian hebat dan semangat masyarakat Indonesia yang peduli terhadap inovasi dan gaya hidup sehat untuk generasi sekarang dan dimasa yang akan datang.

Penghargaan ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh, pemimpin masyarakat, serta perwakilan dari berbagai sektor kementerian dan kelembagaan, serta Enesis sebagai mitra.(RO/S-4_