HARI ini adalah tiga hari menuju Gala Konser Amal "Symphony For Life" yang digelar Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) pada Selasa, 26 November 2023 di Aula Simfonia Jakarta. Konser amal ini menampilkan George Harliono, pianis berkebangsaan Inggris berdarah Indonesia bersama Jakarta Sinfonietta di bawah pimpinan konduktor Iswargia R Sudarno serta Melvina Patricia sebagai narator, seorang penyanyi remaja dan penyintas kanker. ‘Symphony for Life" Konser Gala Amal Perdana Konser Gala Amal yang siap dipentaskan di Aula Simfonia Jakarta bertajuk ‘Symphony For Life" merupakan acara perdana dari program ikonik Yayasan kanker Anak Indonesia ‘Humanity in Harmony’. Baca juga: Pianis Keturunan Indonesia George Harliono tak Sabar Konser di Jakarta Bersamaan dengan memperingati ‘Hari Kesehatan Nasional’ yang jatuh pada tanggal 12 November 2023 sekaligus menggelar Konser Amal ini sebagai acara penggalangan dana sebagai wadah untuk mewujudkan inisiatif membangun fasilitas Hospice dan Rumah Paliatif bagi anak-anak ‘Pejuang Kanker’ Konser Gala Amal bertema ‘Symphony For Life’ yang menampilkan George Harliono, seorang pianis kelas dunia asal Inggris berdarah Indonesia bersama Jakarta Sinfonietta dengan konduktor Iswargia R. Sudiono akan menampilkan karya klasik terkenal: Tchaikovsky – The Nutcracker Suite dan Tchaikovsky – Piano Concerto No. 1 “Saya sangat senang dapat berjumpa dengan rekan media semua hari ini dan spill info tentang pementasan Charity Gala Concert ‘Symphony for Life’ di mana saya akan memainkan Tchaikovski Nutcracker Suite dan Tchaikovsky Piano Concerto No.1," ujar George Harliono, pianis kelas dunia yang baru-baru ini memenangi Silver Medal XVII Tchaikovsky Competition di Rusia dalam keterangan, Kamis (23/11) Baca juga: Kanker Anak Terus Meningkat, YKAI Akan Bangun Rumah Paliatif Anak Sementara itu, Direktur Musik dan Konduktor Jakarta Sinfonietta, Iswargia R Sudarno, mengatakan,"Dangan kasih terdalam pementasan ini saya tujukan untuk mendukung program mulia Yayasan Kanker Anak Indonesia ‘Humanity in Harmony’ untuk membangun Hospice, Rumah Paliatif bagi adik-adik pejuang kanker stadium lanjut”, “Kami memilih ‘Nutcracker’ karya komponis besar Rusia Tchaikovsky ini untuk ditampilkan dalam “Symphony for Life”karena karya ini menggambarkan betapa bahagianya dunia anak-anak yang penuh dengan imajinasi," ucap Iswargia . "Kita semua harus menjaga masa yang sangat penting dalam perkembangan manusia ini dalam kondisi apapun anak tersebut berada karena ini adalah hakikat dari keberadaan sang ana," terangnya. "Selain itu, musik Tchaikovsky yang sangat imajinatif ini memang cocok (dan bahkan merupakan tradisi) untuk ditampilkan menjelang bulan perayaan Natal dan akhir tahun," terang Iswargia. Baca juga: Kanker Anak Terus Meningkat, YKAI Akan Bangun Rumah Paliatif Anak "Symphony for Life’ merupakan program perdana dari ‘Humanity in Harmony’ sebuah inisiatif Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), yang adalah payung besar dengan misi utama untuk pembangunan Hospice, yakni Rumah Paliatif yang pertama di Indonesia," papar Sallyana Sorongan Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) dalam sambutannya. "Hospice merupakan akomodasi perawatan dan fasilitas khusus yang akan mengoptimalkan kualitas hidup bagi anak-anak penderita dan pejuang kanker stadium lanjut dari keluarga prasejahtera,” kata Sallyana. “Aku bangga dan terharu bisa terlibat di pementasan ‘Symphony for Life’ sebagai narator ‘Nutcracker’ pada penampilan orkestrasi Jakarta Sinfonietta, dim ana aku sendiri sebagai penyintas kanker bisa turut merasakan perjuangan adik-adik dengan kanker, dan mereka berhak terus bahagia dan bisa tersenyum sehat kembali. Jangan menyerah, aku bisa kalianpun bisa”, kata Melvina Patricia, penyanyi remaja, penyintas kanker asuhan YKAI yang berusia 17 tahun. (RO/S-4)

