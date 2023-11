Sukses Kembangkan Layanan Digital Perbankan, Portal API BNI Raih Penghargaan DevPortal Awards 2023 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) meraih penghargaan bergengsi di ajang DevPortal Awards 2023 dalam kategori The Best International and Localized API Devportal. DevPortal Awards adalah pengakuan bagi portal pengembang terbaik yang memiliki API (Application Programming Interface) terbaik di tingkat lokal maupun internasional. Penghargaan ini memperkuat reputasi keunggulan portal API Layanan Digital BNI (https://digitalservices.bni.co.id) dan menjadi bukti komitmen BNI terhadap transformasi digital. Ini merupakan keempat kalinya secara berturut-turut BNI meraih penghargaan di tingkat internasional. Kompetisi ini melibatkan 57 peserta, termasuk perusahaan-perusahaan ternama seperti React Dev, Mercedes-Benz, Shell, Visa, Mastercard, Air France KLM, ABN Amro, Spotify, dan lainnya. Pada kategori ini, BNI telah mengalahkan finalis lain seperti Uome Ltd, Fedex, dan Tapdata. Baca juga: Perusahaan Anak BNI Tumbuh Positif Seiring dengan Program Transformasi Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, penghargaan ini sekaligus menegaskan daya saing BNI dalam pengembangan layanan digital sehingga membawa dampak transformasi digital tidak hanya secara lokal, namun juga internasional. “Penghargaan ini bukan hanya mencerminkan kemampuan BNI untuk beradaptasi dengan standar global, tetapi juga dedikasi dalam menyediakan layanan perbankan digital unggul,” ujarnya, Jumat (17/11). Okki menjelaskan, portal layanan digital BNI menjadi lambang inovasi, mencerminkan tekad bank untuk memberikan solusi terdepan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang dari para nasabahnya. Baca juga: Dukung Transformasi BUMN, BNI Tingkatkan Kredit Pada BUMN Tidak hanya itu, portal API BNI juga telah dibekali dengan fitur-fitur unggulan yang mempermudah pengembang dalam menggunakan layanan tersebut. “Fitur-fitur yang ada dalam API tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat daya tarik portal bagi para pengembang,” sebutnya. Okki mengatakan, perjalanan digital BNI tidak hanya mengikuti perkembangan masa depan, tetapi juga memimpin inovasi. Portal layanan digital BNI telah diluncurkan sejak tahun 2019 dan prestasi di DevPortal Awards 2023 menjadi bukti konsistensi BNI dalam memberikan layanan terbaik. Empat tahun berturut-turut telah meraih penghargaan dari Dev Portal Award yaitu: 2020 - Best Overall Developer Portal Community Prize 2021 - Best Overall Developer Portal Community Prize 2022 - Best Overall Developer Portal Community Prize 2022 - Best International & Localized Dev Portal 2023 - Best International & Localized Dev Portal “Ini adalah pengakuan atas dedikasi BNI dalam berinovasi dan bertransformasi. Dengan semangat keunggulan, inovasi, dan pemberdayaan komunitas, BNI siap mengukir prestasi lebih besar di masa depan,” pungkasnya. (RO/S-3)

