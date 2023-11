Lirik Lagu Kunyanyi Haleluya

LAGU Kunyanyi Haleluya, yang menghiasi gereja-gereja di Indonesia memiliki kisah inspiratif di baliknya. Diciptakan oleh Wawan Lee, seorang anak Tuhan asal Singapura, lagu ini muncul dalam momen keputusasaan dan kebingungan dalam hidupnya. Ayah Wawan sakit jantung, tanpa biaya untuk pengobatan, dan kehidupannya dipenuhi penolakan. Namun, dalam keputusasaannya, Wawan bergabung dengan Symphony Worship pada 2014. Dalam wawancara dengan Impact News, Wawan menceritakan momen ketika, di tengah tekanan dan keputusasaannya, Tuhan memberikan inspirasi untuk lagu ini. Baca juga: Lirik Lagu We Wish You a Merry Christmas untuk Hari Natal dan Terjemahannya Saat sedang duduk di depan piano, mendengar suara Tuhan mengatakan, "Jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Percaya kepada-Ku." Dengan penuh keyakinan, Wawan menciptakan lagu "Kunyanyi Haleluya." Kisahnya tidak berhenti di situ. Setelah enam tahun penolakan, orangtua pasangan Wawan menerima dia pada awal 2015. Perubahan yang luar biasa terjadi, dan Wawan menikah pada tahun yang sama. Kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang melalui lagu yang penuh makna ini. Baca juga: Daftar 20 Lagu Sekolah Minggu Beserta Lirik Lirik Kunyanyi Haleluya: Bapa ‘ku datang, menyembahMu di sini, ku percaya Kau, ada bagiku Bapa ‘ku datang, menyembahMu di sini, ku percaya Kau, ada bagiku Tak usah ku takut, s’bab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau Penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanMu Tuhan ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanMu di hidupku, Tuhan Tak usah ku takut, s’bab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau Penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanMu ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanMu ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanMu di hidupku (Z-1)

LAGU Kunyanyi Haleluya, yang menghiasi gereja-gereja di Indonesia memiliki kisah inspiratif di baliknya. Diciptakan oleh Wawan Lee, seorang anak Tuhan asal Singapura, lagu ini muncul dalam momen keputusasaan dan kebingungan dalam hidupnya.

Ayah Wawan sakit jantung, tanpa biaya untuk pengobatan, dan kehidupannya dipenuhi penolakan. Namun, dalam keputusasaannya, Wawan bergabung dengan Symphony Worship pada 2014.

Dalam wawancara dengan Impact News, Wawan menceritakan momen ketika, di tengah tekanan dan keputusasaannya, Tuhan memberikan inspirasi untuk lagu ini.

Baca juga: Lirik Lagu We Wish You a Merry Christmas untuk Hari Natal dan Terjemahannya

Saat sedang duduk di depan piano, mendengar suara Tuhan mengatakan, "Jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Percaya kepada-Ku." Dengan penuh keyakinan, Wawan menciptakan lagu "Kunyanyi Haleluya."

Kisahnya tidak berhenti di situ. Setelah enam tahun penolakan, orangtua pasangan Wawan menerima dia pada awal 2015. Perubahan yang luar biasa terjadi, dan Wawan menikah pada tahun yang sama. Kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang melalui lagu yang penuh makna ini.

Baca juga: Daftar 20 Lagu Sekolah Minggu Beserta Lirik

Lirik Kunyanyi Haleluya:

Bapa ‘ku datang,

menyembahMu di sini,

ku percaya Kau,

ada bagiku

Bapa ‘ku datang,

menyembahMu di sini,

ku percaya Kau,

ada bagiku

Tak usah ku takut, s’bab Kau sertaku,

tak usah ku bimbang, Kau di dalamku,

tak usah ku cemas, Kau Penghiburku,

saat ku lemah, Kau kuatku

ku nyanyi Haleluya,

ku nyanyi Haleluya,

sungguh Kau hebat,

ajaib perkasa, perbuatanMu Tuhan

ku nyanyi Haleluya,

ku nyanyi Haleluya,

sungguh Kau hebat,

ajaib perkasa, perbuatanMu di hidupku, Tuhan

Tak usah ku takut, s’bab Kau sertaku,

tak usah ku bimbang, Kau di dalamku,

tak usah ku cemas, Kau Penghiburku,

saat ku lemah, Kau kuatku

ku nyanyi Haleluya,

ku nyanyi Haleluya,

sungguh Kau hebat,

ajaib perkasa perbuatanMu

ku nyanyi Haleluya,

ku nyanyi Haleluya,

sungguh Kau hebat,

ajaib perkasa perbuatanMu

ku nyanyi Haleluya,

ku nyanyi Haleluya,

sungguh Kau hebat,

ajaib perkasa perbuatanMu di hidupku (Z-1)