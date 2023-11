Peringati Hari Pahlawan, Parenty Donasikan Popok Lembut untuk Legiun Veteran

DALAM memperingati Hari Pahlawan pada 10 November, bangsa Indonesia semua mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jasa para pahlawan tersebut sangat berharga dan tidak bisa dibalas dengan apapun. Namun, kita bisa memberikan perhatian dan kepedulian pada para veteran kini berada di masa senja. Parenty, popok dewasa yang lembut dan telah meraih penghargaan Top Innovation Award dari Tras N Co sebagai “Inovasi Struktur 3 Dimensi pada Permukaan Popok Dewasa” mendonasikan popok kepada para veteran Indonesia. Baca juga: Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran Sebagai bentuk dukungan terhadap kondisi yang dialami oleh lansia, Parenty secara khusus mendonasikan popok dewasa kepada para veteran di Indonesia. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk perhatian dan penghargaan terhadap perjuangan para veteran di Indonesia. Untuk mendonasikan popok dewasa ini, Parenty bekerja sama dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVRI). Donasi ini mulai didistribusikan sejak tanggal 20 November 2023. Titi Nurmalasari, Public Relations Manager Parenty Indonesia mengatakan "Perjuangan para veteran merupakan salah satu alasan terbentuknya Hari Pahlawan Nasional di Indonesia." Baca juga: BPIP Ajak Penerus Bangsa Teladani Semangat Juang Para Pahlawan "Parenty memahami bahwa para veteran saat ini membutuhkan perhatian khusus karena sudah memasuki masa lansia. Melalui kerja sama dengan LVRI, Parenty berupaya membantu menciptakan kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik bagi para veteran Indonesia," kata Titi dalam keterangan pers, Rabu (22/11) “Tidak hanya untuk veteran di Indonesia, Parenty juga bekerja sama dengan Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVRI). Faktanya, risiko inkontinensia urin pada wanita dengan defisit kognitif adalah 1,5 hingga 3,4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan wanita tanpa gangguan mental," paparnya. "Oleh karena itu, kami juga berupaya menunjukkan kelembutan dan cinta dari Parenty “Softness of Love” untuk istri dari para pejuang di Indonesia," ucap Titi. Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, JDM Cleaning Gelar Bakti Sosial di Markas LVRI Jatim Selamet Subuh, Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia mengatakan,"Veteran LVRI berterima kasih kepada Parenty yang telah mengenalkan produk popok untuk dewasa dan lansia." "Kami sudah secara simbolis memberikan popok kepada yang membutuhkan untuk anggota veteran. Kami sangat mengapresiasi apa yang telah diupayakan oleh Parenty dan menunjukkan kepedulian terhadap kami para pejuang," kata Selamet. "Hal ini dapat memberikan kami semua semangat hidup di hari tua. Semoga Parenty terus melakukan kebaikan dan produknya mampu membantu masyarakat luas,” ucapnya. (S-4)

