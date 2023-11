Mubes IAPT 2023 Tunjuk Citra Prilyanata sebagai Ketua Umum

MUSYAWARAH Besar (Mubes) Perkumpulan Alumni Teknik Perminyakan Trisakti (IAPT) dilaksanakan pada Sabtu 18 November 2023. Mubes IAPT menetapkan formatur baru pengurus periode 2023-2027 dengan Citra Prilyanata dari Teknik Perminyakan 1998 sebagai ketua umum. Citra Prilyanata ialah profesional yang bekerja sebagai coordinator work over and well service SKK migas (lembaga regulator hulu minyak dan gas negara). Pengurus IAPT mengucapkan terima kasih kepada pengurus periode sebelumnya 2019-2023 yang dipimpin Raden Adjeng Sondaryani, seorang country manager NOV untuk downhole tools. Baca juga: Wisuda 2.030 Mahasiswa, Rektor UMJ Pesan Jaga Integritas dalam Proses Raih Kesuksesan Selain itu, ajang tersebut menggelar talkshow dengan tema Life After Graduate: Insight For Exploring Career In The Oil Industry and Expand Other Opportunity. Talkshow tersebut menjelaskan pengalaman dari para narasumber mengenai kehidupan serta tantangan yang mereka hadapi setelah lulus dari bangku kuliah teknik perminyakan. Mereka juga memberikan insight untuk membuka diri serta melihat berbagai peluang. Narasumber talkshow ialah para alumni teknik perminyakan Trisakti yang bekerja di core industri oil and gas baik sebagai legislator, regulator, dan profesional dari KKKS, akademia seperti tenaga pengajar, peneliti, hingga di luar core migas seperti entrepreneur dan content creator. Acara Mubes IAPT dibuka Silmy Karim selaku Ketua Umum Ikatan Alumni (Ika) Trisakti. (RO/Z-2)

MUSYAWARAH Besar (Mubes) Perkumpulan Alumni Teknik Perminyakan Trisakti (IAPT) dilaksanakan pada Sabtu 18 November 2023. Mubes IAPT menetapkan formatur baru pengurus periode 2023-2027 dengan Citra Prilyanata dari Teknik Perminyakan 1998 sebagai ketua umum.

Citra Prilyanata ialah profesional yang bekerja sebagai coordinator work over and well service SKK migas (lembaga regulator hulu minyak dan gas negara). Pengurus IAPT mengucapkan terima kasih kepada pengurus periode sebelumnya 2019-2023 yang dipimpin Raden Adjeng Sondaryani, seorang country manager NOV untuk downhole tools.

Baca juga: Wisuda 2.030 Mahasiswa, Rektor UMJ Pesan Jaga Integritas dalam Proses Raih Kesuksesan

Selain itu, ajang tersebut menggelar talkshow dengan tema Life After Graduate: Insight For Exploring Career In The Oil Industry and Expand Other Opportunity. Talkshow tersebut menjelaskan pengalaman dari para narasumber mengenai kehidupan serta tantangan yang mereka hadapi setelah lulus dari bangku kuliah teknik perminyakan. Mereka juga memberikan insight untuk membuka diri serta melihat berbagai peluang.

Narasumber talkshow ialah para alumni teknik perminyakan Trisakti yang bekerja di core industri oil and gas baik sebagai legislator, regulator, dan profesional dari KKKS, akademia seperti tenaga pengajar, peneliti, hingga di luar core migas seperti entrepreneur dan content creator. Acara Mubes IAPT dibuka Silmy Karim selaku Ketua Umum Ikatan Alumni (Ika) Trisakti. (RO/Z-2)