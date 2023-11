Indonesia International Institute for Life Sciences Rayakan Ulang Tahun ke-10

Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) sukses menyelenggarakan perayaan dies natalis ke-10 mereka sekaligus menandai satu dekade keberhasilan sebagai pusat pembelajaran dan inovasi di bidang ilmu kehidupan dan bisnis di Indonesia. Acara yang berlangsung pada Jumat (17/11) di kampus i3L, Pulomas, Jakarta Timur, berhasil mempersembahkan serangkaian kegiatan inspiratif dan informatif. Baca juga : Uhamka akan Lakukan Penelitian Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam seminar ilmiah yang menjadi salah satu sorotan acara, tiga pembicara terkemuka membahas berbagai aspek ilmu sains dan bisnis. Simon Jonatan, Former President Director Bintang Toedjoe, berbicara tentang "Start-up in the Digital Era" sementara Steve Aditya, Life Science and Healthcare Country Lead of Deloitte Indonesia, membahas "Future Trend in Life Sciences and Healthcare" Novel Tjahyadi, Managing Partner of Intihub, memimpin diskusi tentang "Innovation and Scientific Advancement in Business." Sanjaya Mulya Waani, Vice Rector III i3L dan Ketua Panitia i3L Dies Natalis, menyatakan harapannya bahwa acara ini memberikan inspirasi dan wawasan kepada semua peserta, termasuk komunitas i3L, alumni, dan mitra. Pada acara tersebut, i3L juga mempersembahkan booth proyek mahasiswa yang interaktif, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memamerkan kreativitas dan inovasi mereka. Penampilan dari komunitas-komunitas mahasiswa i3L turut memeriahkan acara, menunjukkan semangat dan keberagaman di antara anggota komunitas i3L. Sanjaya Mulya Waani menyatakan, "Acara ini adalah salah satu bentuk dukungan kampus dalam memberikan ruang kepada mahasiswa untuk eksplorasi kreativitas mereka. Kami bangga melihat kontribusi luar biasa dari mahasiswa kami dalam berbagai proyek dan performa di acara ini." Dia menekankan, "Seminar ini memberikan wawasan berharga tentang tren terbaru dalam industri ilmu kehidupan dan peluang bisnis di era digital. Ini adalah langkah penting dalam mendukung pengembangan ilmu sains dan bisnis di Indonesia." (B-4)

