Hotel ASTON Kini Hadir di Ibu Kota Banten

GRUP perhotelan swasta terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 45.000 kamar dan residence di lebih dari 200 lokasi di seluruh Asia Tenggara, Karibia, Timur Tengah, dan Oseania, kini hadir di Kota Serang. ASTON Serang Hotel & Convention Center resmi dibuka pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 lalu, bertepatan dengan HUT Banten yang ke-23. Acara peresmian ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, dan dihadiri oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten. Acara tersebut mengukir sejarah sebagai langkah besar dalam perkembangan industri perhotelan di Banten, membawa standar baru dalam pelayanan dan fasilitas yang eksklusif. Sebagai bentuk dukungan Archipelago terhadap perkembangan pariwisata di provinsi Banten khususnya, ASTON Serang Hotel & Convention Center menawarkan berbagai fasilitas pertemuan dan acara yang sempurna untuk setiap kesempatan, mulai dari pertemuan kecil hingga pertemuan perusahaan berskala besar dan pernikahan dengan dilengkapi oleh feature terkini, videotron. Terletak dekat kantor gubernur Provinsi Banten, hotel ini menawarkan 145 kamar elegan dengan pemandangan kota dan kolam renang sebagai pengalaman tak terlupakan untuk wisatawan yang melakukan perjalanan bisnis dan liburan. Doddy Fathurahman, Regional General Manager menjelaskan "Kami sangat mendukung pemerintah terutama dalam mengembangkan ekonomi bisnis dan pariwisata Serang pada khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya." "Kami pun turut memfasilitasi beberapa kegiatan pemerintahan, dengan menghadirkan Banten International Convention Center sebagai salah satu fasilitas hotel untuk acara-acara pertemuan," jelas Doddy. Luna Feritha, Cluster Public Relations Manager ASTON Anyer, ASTON Cilegon dan ASTON Serang menambahkan "Konsep ASTON Serang Hotel & Convention Center ini merupakan perpaduan dari ASTON Anyer Beach Hotel dan ASTON Cilegon Boutique Hotel." "Para tamu kami dapat menikmati fasilitas-fasilitas hotel sebagai destinasi untuk berlibur maupun untuk melakukan pertemuan bisnis, dengan kenyamanan tingkat tinggi, layanan ramah, dan fasilitas modern," jelas Luna. Dalam kesempatan ini, ASTON Serang Hotel & Convention Center mengundang 40 media nasional dan lokal Banten untuk mempublikasikan kepada khalayak luas bahwa ASTON Serang Hotel & Convention Center telah resmi terbuka untuk umum dengan menawarkan fasilitasnya yang lengkap serta promo-promo yang sangat menarik di salah satu ruang meeting terbaiknya, Ice Cream Meeting Room pada hari Jumat, 17 November 2023. Para media dijamu dengan santap siang prasmanan, diikuti dengan hotel tour dan acara inti, konferensi pers yang penuh dengan hadiah hiburan dengan Doddy Fathurahman sebagai Regional General Manager, Rausyan Fikri sebagai Hotel Manager dan Luna Feritha sebagai Cluster Public Relations Manager sebagai narasumber. Kemudian para media dimanjakan dengan sajian makan malam prasmanan yang ditemani dengan lantunan live music, dan pengalaman menginap dengan pelayan terbaik dari tim kami. Keesokan harinya para media dapat menikmati sarapan pagi dengan pemandangan cerah dan view langsung ke area Kolam renang. Tidak hanya fasilitas dan pelayanan terbaik saja yang disediakan oleh ASTON Serang Hotel & Convention Center, tetapi juga kami memberikan hotel promotions yang sangat sayang untuk dilewatkan, termasuk juga kegiatan anak-anak yang dapat diikuti setiap akhir pekannya. Berikut ini adalah beberapa promo hotel yang ditawarkan oleh ASTON Hotels cluster Banten: 1. ASTON Serang Hotel & Convention Center \Wedding Open House, Kamis, 14 Desember 2023 Mulai pukul 16.00 - 20.00 WIB yang akan berlokasi di The Ballroom dan Pendopo, bekerja sama dengan para penyedia jasa Make up Artist untuk wedding, Dekorasi, dan baju pengantin dimana kami akan menawarkan paket pernikahan yang sangat menarik untuk ASTON Serang, ASTON Anyer, dan ASTON Cilegon. New Year’s Eve 2024 bertemakan “An Indiana Expedition”. Minggu, 31 Desember 2023 Paket kamar mulai dari IDR1,358,000 nett/ malam di kamar Superior, termasuk New Year’s Eve Dinner dan sarapan untuk 2 orang, serta Kids Zone. Paket makan malam prasmanan New Year’s Eve all you can eat hanya dengan IDR250,000 nett/person. 2. ASTON Cilegon Boutique Hotel New Year’s Eve 2024 bertemakan “Mushroom Land”. Minggu, 31 Desember 2023 Paket kamar mulai dari IDR1,325,000 nett/ malam di kamar Studio, sudah termasuk New Year’s Eve Dinner dan sarapan untuk 2 orang. Paket makan malam mulai dari IDR198,000 ++ / person. Acara akan dimeriahkan dengan penampilan live music band serta doorprize yang menarik. Para tamu dapat berpartisipasi mengikuti kontes kostum terbaik bagi tamu yang mengenakan kostum sesuai dengan tema New Year, Mushroom Land dan tersedia pula permainan menarik berhadiah, kontes terbuka untuk semua usia. 3. ASTON Anyer Beach Hotel. Celebrate Christmas with a side of oceanfront views and a thematic buffet hanya dengan IDR250,000 ++/ person Pada 22 December 2023 - Makan siang dan malam dengan sajian prasmanan Pada 23 December 2023 - Makan malam prasmanan Menyajikan stasiun makanan barat dan panggangan pilihan serta aneka hidangan penutup dan kue, jus pilihan, minuman free flow, serta eggnog sebagai minuman tradisional Natal yang akan disajikan sebagai minuman selamat datang. Dilengkapi dengan hiburan live music serta details christmas decorations yang akan menambah keceriaan natal. New Year’s Eve 2024 bertemakan “Fairy Wonderland”. Minggu, 31 Desember 2023. Paket kamar mulai dari IDR3,358,000 ++/malam di kamar Studio sudah termasuk New Year’s Eve Dinner dan sarapan untuk 2 orang. Paket makan malam mulai dari IDR408,000++ / orang Acara akan dimeriahkan dengan penampilan tarian tradisional, magician, dan live music. Tamu dapat memenangkan doorprize dengan hadiah utama 1 (satu) voucher gratis menginap di aquavilla ASTON Anyer Beach Hotel. Tamu dapat berpartisipasi mengikuti kontes kostum terbaik bagi tamu yang memakai kostum sesuai dengan tema New Year, Fairy Wonderland dengan hadiah yang menarik, kontes terbuka untuk semua usia, ditutup dengan acara kembang api pada countdown di 2024. Untuk informasi dan pemesanan paket dapat menghubungi nomor telepon hotel kami di +62 263 295 7999 atau melalui official whatsapp kami di +62 811 924 998 serta kunjungi sosial media kami IG : @grandastonpuncak Fb : Grand Aston Puncak Hotel & Resort. Acara ini di sponsori oleh ZEES (Sweet Dreams For The Rest Of Your Life). (RO/S-4)

