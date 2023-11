Delegasi Perusahaan EdTech Selandia Baru Berkunjung ke Indonesia

SEJUMLAH perusahaan EdTech terkemuka dari Selandia Baru mengunjungi Indonesia pada 15-17 November 2023 sebagai bagian dari kunjungan regional yang lebih ekstensif. Kedatangan delegasi perusahaan EdTech untuk memahami lanskap pendidikan digital serta menjajaki peluang ekspor dan pengembangan di beberapa negara di Asia tenggara termasuk Indonesia. Delegasi yang hadir mencakup berbagai produk dan layanan pendidikan mulai dari neurosains mutakhir untuk pendidikan anak usia dini hingga permainan interaktif dan simulasi XR dengan konten pendidikan premium untuk siswa sekolah dasar hingga menengah, Baca juga: Kota Cerdas dan Teknologi AI Jadi Fokus Kunci KIWI Challenge 2023 Delegasi Edtech Selandia Baru ini merupakan bagian dari delegasi yang diorganisir oleh Education New Zealand untuk meningkatkan kesadaran akan teknologi dan inovasi sektor pendidikan di negara kepulauan tersebut. Inovasi Bidang Teknologi "Inovasi dalam bidang Teknologi sudah tertanam dalam darah bangsa Kiwi," kata Alana Pellow, Manajer Pengembangan Bisnis Education New Zealand untuk sektor EdTech dalam keterangan, Senin (20/11). "Banyak orang di seluruh dunia mengetahui kesuksesan perusahaan efek visual digital kami melalui trilogi Lord of the Rings dan film Avatar, padahal masih banyak lagi yang lainnya," jelas Pellow. Pellow mengatakan bahwa inovator teknologi Selandia Baru lainnya, RocketLab, telah menerapkan teknologi berupa mesin roket komposit karbon yang ditenagai oleh mesin roket cetak 3D sehingga menjadi roket kedua yang paling sering diluncurkan di Amerika Serikat. Dampaknya begitu besar sehingga roket tersebut dianggap sebagai standar industri. Baca juga: Binus School Serpong Memenangi KIWI Challenge 2022 "Keterisolasian kami di barat daya Samudra Pasifik telah mendorong kami untuk menjadi inovator. Kami harus kreatif, praktis, dan siap untuk menantang konvensi. Hal ini telah membuat kami menjadi 'pemula', membawa perspektif baru, energi kreatif, dan kemampuan untuk menemukan jawaban yang tak terduga untuk masalah lama." Sebagai negara kecil yang berpenduduk 5,2 juta jiwa, masyarakat Selandia Baru selalu bermimpi besar dan merupakan kolaborator alamiah, kata Pellow. Selain itu, Selandia Baru secara konsisten mendapat peringkat dari World Bank sebagai salah satu negara termudah dalam mendirikan bisnis, dan berada di peringkat ke-5 di dunia dalam Indeks Kebebasan Ekonomi Heritage Foundation pada tahun 2023. Selama di Indonesia, delegasi EdTech Selandia Baru juga menerima pengarahan dari lembaga-lembaga pemerintah Selandia Baru yang berbasis di Jakarta, bertemu dengan pejabat pemerintah Indonesia yakni Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), asosiasi di sektor pendidikan dan teknologi dari Universitas Indonesia dan Politeknik Negeri Jakarta. Baca juga: Menko Airlangga: Indonesia dan Selandia Baru Sepakat Perkuat Kolaborasi secara Bilateral dan Saling Mendukung Mereka juga bertemu dengan para pendidik setempat (guru dan kepala sekolah) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang lingkungan pendidikan di Indonesia. Delegasi EdTech Selandia Baru juga bertemu dengan ekosistem EdTech lokal untuk memahami peluang dan tantangan di pasar Indonesia. Lebih dari itu, delegasi EdTech mendukung dan menginformasikan bagaimana cara pendidikan dimanfaatkan di seluruh dunia. Para pembelajar mendapatkan keuntungan dari konten pembelajaran digital yang lebih personal, sementara sistem pendidikan diuntungkan dengan adanya alat dan layanan pendidikan yang lebih dinamis dan sesuai dengan tujuan, yang dirancang dan diselaraskan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan para pembelajar dan persyaratan kurikulum. Layanan pembelajaran dan pendidikan diharapkan tidak berbasis tempat atau waktu, tetapi dapat diakses dari mana saja, kapan saja. Hal ini pada dasarnya mendorong sistem pendidikan yang lebih adil, yang dapat mengembangkan masyarakat digital yang lebih percaya diri dan memiliki keterampilan yang memadai di seluruh dunia. Baca juga: Selandia Baru Sambut Kembalinya 1.000 Mahasiswa Internasional "Kami berada di sini untuk mempelajari dan memahami sektor pendidikan di Indonesia dan berusaha membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan penyedia pendidikan lokal dan perusahaan teknologi dimanapun kami berada." Pellow mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar internet terbesar di dunia dengan 213 juta pengguna internet. Hal ini menjadikan Indonesia sangat menarik karena 74% perusahaan EdTech Selandia Baru telah mengekspor produk dan layanan mereka ke seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan Selandia Baru yang berpartisipasi dalam delegasi Indonesia termasuk StepsWeb, Neurofrog, Jix Reality, dan Language Fuel. (RO/S-4)

