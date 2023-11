Hari Anak Sedunia: Menyuarakan Hak Anak-Anak untuk Membangun Dunia yang Lebih Baik

HARI Anak Sedunia, yang juga dikenal sebagai World Children's Day, menjadi momentum tahunan yang diinisiasi Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) untuk mengampanyekan kesejahteraan dan hak anak-anak di seluruh dunia. Peringatan ini, yang pertama kali dicetuskan tahun 1954 dengan nama Universal Children's Day, kemudian mengalami perubahan nama menjadi World Children's Day pada tahun 1990. Tanggal 20 November memiliki makna mendalam karena pada hari itu, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Anak pada 1954 dan Konvensi Hak Anak tahun 1989. Pilihan tanggal ini menjadi simbol penting bagi perjuangan untuk menegakkan hak anak di dunia. Hari Anak Sedunia memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat global dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Sejak 1990, peringatan ini menjadi wadah untuk mengadvokasi, mempromosikan, dan merayakan hak-hak anak, sekaligus memberikan anak-anak dan remaja platform untuk menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu yang mereka anggap penting. Baca juga: Curiookids Dampingi Anak Temukan Potensi dan Kembangkan Learning Behaviour Tema spesial tahun 2023 adalah "For Every Child, Every Right" atau 'Bagi Setiap Anak, Setiap Hak'. Tema ini menjadi panggilan untuk memastikan setiap anak memiliki hak atas beberapa hal, seperti hidup dalam dunia yang damai, hak atas planet yang aman dan layak huni, serta kewajiban untuk didengarkan dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Pentingnya Hari Anak Sedunia tidak hanya terletak pada peringatannya, tetapi juga pada serangkaian kegiatan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Orang tua, guru, pemimpin pemerintahan, perawat, dokter, tokoh agama, aktivis masyarakat sipil, dan generasi muda memiliki peran penting dalam menjadikan peringatan ini relevan dan bermakna bagi anak-anak. Baca juga: Peringati Hari Anak Sedunia, 27 Anak Semarakkan Pameran Lukisan di Jakarta PBB menekankan Hari Anak Sedunia bukan hanya tentang mengenang hak-hak anak, tetapi juga tentang memberdayakan mereka untuk menjadi bagian dari proses perubahan. Hari ini menawarkan kesempatan untuk merenung, berpartisipasi dalam dialog, dan melakukan tindakan nyata yang dapat membentuk dunia yang lebih baik bagi anak-anak di masa depan. Sebagai wadah inspiratif, Hari Anak Sedunia terus menjadi panggung untuk menyuarakan hak-hak anak dan membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Z-3)

