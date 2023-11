Pengertian Descriptive Text, Jenis dan Struktur Umum dalam Bahasa Inggris

DESCRIPTIVE Text merupakan suatu jenis teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan rinci tentang karakteristik suatu objek, tempat, atau individu. Teks ini dirancang sedemikian rupa agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dengan jelas mengenai bagaimana sesuatu terlihat, terasa, tercium, atau terdengar. Dalam konteks ini, Descriptive Text menjadi alat komunikasi yang kuat untuk menggambarkan dan menghadirkan suatu pengalaman atau pemahaman yang mendalam mengenai subjek yang dibahas. Unsur-unsur Descriptive Text Baca juga:Pengertian Passive Voice, Rumus, dan Contoh Kalimat Dalam membentuk Descriptive Text, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan: Identifikasi Objek: Baca juga: Perusahaan Berbasis AI, DeepL Siap Bawa Bisnis Indonesia ke Kancah Global Descriptive Text harus dapat mengidentifikasi dengan jelas objek yang akan dijelaskan. Ini bisa berupa tempat, benda, atau individu. Ciri-Ciri Khusus Pengembangan teks memerlukan penyajian ciri-ciri khusus atau detail yang membedakan objek tersebut dari yang lain. Penggunaan Kata Sifat Kata sifat digunakan secara kreatif untuk memberikan warna dan nuansa yang lebih hidup pada deskripsi, membantu pembaca membayangkan lebih baik. Penggunaan Kalimat Deskriptif Descriptive Text memanfaatkan kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif, yang memadukan kata-kata dengan urutan yang logis untuk menggambarkan suatu objek secara mendalam. Susunan Paragraf Penyusunan paragraf dengan tata bahasa yang teratur menjadi kunci, sehingga informasi disajikan secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini membantu membentuk suatu narasi yang koheren dan menyeluruh. Ciri descriptive text Ratna Wulandari dalam bukunya, Fun English: Text Explorer (2020) menyebutkan ciri-ciri descriptive text antara lain sebagai berikut: Menggunakan Simple Present Tense Banyak menggunakan kata benda (noun) dan kata sifat (adjective) Kalimatnya banyak menggunakan kata kerja pasif (passive voice) untuk menjelaskan sesuatu secara spesifik Bisa menggunakan figurative language (simile, metafora) untuk membandingkan Berdasarkan pengamatan penulis dan bersifat subjektif Struktur descriptive text / generic structure Struktur umum atau generic structure dari sebuah teks deskriptif (descriptive text) melibatkan beberapa bagian yang membantu menyusun informasi dengan cara yang logis dan sistematis. Berikut adalah generic structure atau struktur umum dari teks deskriptif: Identification (Identifikasi) Pada bagian ini, penulis mengidentifikasi objek atau subjek yang akan dijelaskan. Identifikasi ini memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam teks. Misalnya, objek tersebut bisa berupa tempat wisata, benda, atau individu. Description (Deskripsi) Bagian ini merupakan inti dari teks deskriptif. Di sini, penulis memberikan ciri-ciri atau detail khusus tentang objek tersebut. Pemilihan kata-kata yang deskriptif dan kalimat yang menggambarkan dengan jelas menjadi fokus utama dalam bagian ini. Characteristic Features (Ciri-Ciri Khusus) Subbagian ini mendetailkan ciri-ciri khusus atau keunikan dari objek yang dijelaskan. Hal ini dapat mencakup aspek-aspek fisik, fungsi, atau karakteristik unik yang membedakan objek tersebut dari yang lain. Conclusion (Kesimpulan) Bagian terakhir umumnya berisi kesimpulan atau rangkuman singkat dari informasi yang telah diberikan. Penulis dapat menegaskan poin-poin penting atau merangkum keseluruhan deskripsi untuk memberikan kesan yang kuat kepada pembaca. Adapun, struktur ini dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan konteks teks deskriptif tersebut. Namun, identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan umumnya menjadi unsur pokok yang dapat dijumpai dalam hampir setiap teks deskriptif. Contoh Descriptive Text 1. The Enchanting Rainforest Frog Identification: Kodok hutan hujan, dengan nama ilmiahnya Eleutherodactylus coqui, adalah makhluk kecil yang mendiami hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan. Description: Dengan panjang sekitar dua hingga tiga inci, kodok ini memiliki kulit yang halus dan warna yang beragam, mulai dari hijau cerah hingga cokelat keemasan. Mata bulat besar mereka memberikan pesona tersendiri, dan mereka dikenal dengan suara unik mereka yang mirip dengan "ko-kee, ko-kee," yang sering terdengar di malam hari. Characteristic Features: Kodok hutan hujan adalah makhluk amfibi yang sangat adaptif. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya, membantu mereka berbaur dengan daun-daun basah dan tanaman hutan hujan. Selain itu, kulit mereka juga berperan dalam menjaga kelembaban tubuh mereka. Conclusion: Kodok hutan hujan bukan hanya makhluk yang mempesona dengan warna dan suara mereka, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan hujan. Keunikan mereka menjadi daya tarik bagi para peneliti dan pengamat alam. 2. The Spectacular Aurora Borealis Identification: Aurora Borealis, atau dikenal juga sebagai Cahaya Utara, adalah fenomena alam yang mempesona yang terjadi di langit daerah kutub utara. Description: Cahaya yang tercipta oleh interaksi partikel matahari dengan atmosfer bumi menciptakan tarian warna-warni di langit malam. Aurora Borealis dapat memancarkan warna-warni seperti hijau, merah, ungu, dan biru, menciptakan pemandangan langit yang spektakuler. Characteristic Features: Aurora Borealis terlihat terutama di wilayah kutub utara, seperti Alaska, Kanada, dan Norwegia. Keindahannya yang bersinar di malam hari menciptakan suasana magis yang tak terlupakan. Aktivitas matahari dan medan magnetik bumi berperan penting dalam memicu fenomena ini. Conclusion: Aurora Borealis tidak hanya menjadi daya tarik bagi para peneliti dan fotografer, tetapi juga menciptakan momen luar biasa bagi mereka yang beruntung dapat menyaksikannya. Pemandangan ini menjadi salah satu keajaiban alam yang menginspirasi dan memukau. 3. The Serene Coral Reef Identification: Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan alam di lautan tropis. Description: Terumbu karang terbentuk dari koloni karang yang tumbuh lambat dan menciptakan struktur kompleks. Warna-warni terumbu karang, yang berasal dari polip karang dan organisme laut lainnya, menciptakan pemandangan bawah laut yang luar biasa. Characteristic Features: Keanekaragaman hayati di terumbu karang mencakup berbagai jenis ikan, karang, dan makhluk laut lainnya. Keindahan warna-warni dan bentuk unik karang memberikan perlindungan bagi berbagai spesies ikan dan invertebrata laut. Conclusion: Terumbu karang adalah salah satu keajaiban alam bawah laut yang perlu dijaga. Ancaman terhadap terumbu karang, seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia, menunjukkan perlunya konservasi untuk melindungi keberlanjutan ekosistem ini. 4. Teks Deskriptif tentang Taman Nasional Yellowstone Identification: Taman Nasional Yellowstone, yang pertama kali didirikan di dunia pada tahun 1872, terletak di Amerika Serikat dan menjadi tempat ikonik untuk eksplorasi alam liar. Taman ini menawarkan pemandangan geiser, mata air panas, dan kehidupan liar yang melimpah. Description: Pemandangan Taman Nasional Yellowstone mencakup berbagai fenomena geologis unik, termasuk Old Faithful, geiser terkenal yang menembakkan air dan uap secara teratur. Pegunungan, hutan, dan sungai yang indah melengkapi keindahan alam taman ini. Characteristic Features: Ciri-ciri khas melibatkan keberagaman fauna, termasuk bison, beruang grizzly, dan serigala. Danau Yellowstone, dengan airnya yang jernih dan pemandangan gunung salju di sekitarnya, menambah pesona taman ini. Conclusion: Taman Nasional Yellowstone bukan hanya menjadi kawasan konservasi alam, tetapi juga menjadi tempat untuk mengeksplorasi keindahan alam Amerika dan memahami kehidupan liar yang berlimpah di dalamnya. (Z-3)

DESCRIPTIVE Text merupakan suatu jenis teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan rinci tentang karakteristik suatu objek, tempat, atau individu. Teks ini dirancang sedemikian rupa agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dengan jelas mengenai bagaimana sesuatu terlihat, terasa, tercium, atau terdengar.

Dalam konteks ini, Descriptive Text menjadi alat komunikasi yang kuat untuk menggambarkan dan menghadirkan suatu pengalaman atau pemahaman yang mendalam mengenai subjek yang dibahas.

Unsur-unsur Descriptive Text

Baca juga:Pengertian Passive Voice, Rumus, dan Contoh Kalimat

Dalam membentuk Descriptive Text, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan:

Identifikasi Objek:

Baca juga: Perusahaan Berbasis AI, DeepL Siap Bawa Bisnis Indonesia ke Kancah Global

Descriptive Text harus dapat mengidentifikasi dengan jelas objek yang akan dijelaskan. Ini bisa berupa tempat, benda, atau individu.

Ciri-Ciri Khusus

Pengembangan teks memerlukan penyajian ciri-ciri khusus atau detail yang membedakan objek tersebut dari yang lain.

Penggunaan Kata Sifat

Kata sifat digunakan secara kreatif untuk memberikan warna dan nuansa yang lebih hidup pada deskripsi, membantu pembaca membayangkan lebih baik.

Penggunaan Kalimat Deskriptif

Descriptive Text memanfaatkan kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif, yang memadukan kata-kata dengan urutan yang logis untuk menggambarkan suatu objek secara mendalam.

Susunan Paragraf

Penyusunan paragraf dengan tata bahasa yang teratur menjadi kunci, sehingga informasi disajikan secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini membantu membentuk suatu narasi yang koheren dan menyeluruh.

Ciri descriptive text

Ratna Wulandari dalam bukunya, Fun English: Text Explorer (2020) menyebutkan ciri-ciri descriptive text antara lain sebagai berikut:

Menggunakan Simple Present Tense

Banyak menggunakan kata benda (noun) dan kata sifat (adjective)

Kalimatnya banyak menggunakan kata kerja pasif (passive voice) untuk menjelaskan sesuatu secara spesifik

Bisa menggunakan figurative language (simile, metafora) untuk membandingkan

Berdasarkan pengamatan penulis dan bersifat subjektif

Struktur descriptive text / generic structure

Struktur umum atau generic structure dari sebuah teks deskriptif (descriptive text) melibatkan beberapa bagian yang membantu menyusun informasi dengan cara yang logis dan sistematis. Berikut adalah generic structure atau struktur umum dari teks deskriptif:

Identification (Identifikasi)

Pada bagian ini, penulis mengidentifikasi objek atau subjek yang akan dijelaskan. Identifikasi ini memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam teks. Misalnya, objek tersebut bisa berupa tempat wisata, benda, atau individu.

Description (Deskripsi)

Bagian ini merupakan inti dari teks deskriptif. Di sini, penulis memberikan ciri-ciri atau detail khusus tentang objek tersebut. Pemilihan kata-kata yang deskriptif dan kalimat yang menggambarkan dengan jelas menjadi fokus utama dalam bagian ini.

Characteristic Features (Ciri-Ciri Khusus)

Subbagian ini mendetailkan ciri-ciri khusus atau keunikan dari objek yang dijelaskan. Hal ini dapat mencakup aspek-aspek fisik, fungsi, atau karakteristik unik yang membedakan objek tersebut dari yang lain.

Conclusion (Kesimpulan)

Bagian terakhir umumnya berisi kesimpulan atau rangkuman singkat dari informasi yang telah diberikan. Penulis dapat menegaskan poin-poin penting atau merangkum keseluruhan deskripsi untuk memberikan kesan yang kuat kepada pembaca.

Adapun, struktur ini dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan konteks teks deskriptif tersebut. Namun, identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan umumnya menjadi unsur pokok yang dapat dijumpai dalam hampir setiap teks deskriptif.

Contoh Descriptive Text

1. The Enchanting Rainforest Frog

Identification: Kodok hutan hujan, dengan nama ilmiahnya Eleutherodactylus coqui, adalah makhluk kecil yang mendiami hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan.

Description: Dengan panjang sekitar dua hingga tiga inci, kodok ini memiliki kulit yang halus dan warna yang beragam, mulai dari hijau cerah hingga cokelat keemasan. Mata bulat besar mereka memberikan pesona tersendiri, dan mereka dikenal dengan suara unik mereka yang mirip dengan "ko-kee, ko-kee," yang sering terdengar di malam hari.

Characteristic Features: Kodok hutan hujan adalah makhluk amfibi yang sangat adaptif. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya, membantu mereka berbaur dengan daun-daun basah dan tanaman hutan hujan. Selain itu, kulit mereka juga berperan dalam menjaga kelembaban tubuh mereka.

Conclusion: Kodok hutan hujan bukan hanya makhluk yang mempesona dengan warna dan suara mereka, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan hujan. Keunikan mereka menjadi daya tarik bagi para peneliti dan pengamat alam.

2. The Spectacular Aurora Borealis

Identification: Aurora Borealis, atau dikenal juga sebagai Cahaya Utara, adalah fenomena alam yang mempesona yang terjadi di langit daerah kutub utara.

Description: Cahaya yang tercipta oleh interaksi partikel matahari dengan atmosfer bumi menciptakan tarian warna-warni di langit malam. Aurora Borealis dapat memancarkan warna-warni seperti hijau, merah, ungu, dan biru, menciptakan pemandangan langit yang spektakuler.

Characteristic Features: Aurora Borealis terlihat terutama di wilayah kutub utara, seperti Alaska, Kanada, dan Norwegia. Keindahannya yang bersinar di malam hari menciptakan suasana magis yang tak terlupakan. Aktivitas matahari dan medan magnetik bumi berperan penting dalam memicu fenomena ini.

Conclusion: Aurora Borealis tidak hanya menjadi daya tarik bagi para peneliti dan fotografer, tetapi juga menciptakan momen luar biasa bagi mereka yang beruntung dapat menyaksikannya. Pemandangan ini menjadi salah satu keajaiban alam yang menginspirasi dan memukau.

3. The Serene Coral Reef

Identification: Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan alam di lautan tropis.

Description: Terumbu karang terbentuk dari koloni karang yang tumbuh lambat dan menciptakan struktur kompleks. Warna-warni terumbu karang, yang berasal dari polip karang dan organisme laut lainnya, menciptakan pemandangan bawah laut yang luar biasa.

Characteristic Features: Keanekaragaman hayati di terumbu karang mencakup berbagai jenis ikan, karang, dan makhluk laut lainnya. Keindahan warna-warni dan bentuk unik karang memberikan perlindungan bagi berbagai spesies ikan dan invertebrata laut.

Conclusion: Terumbu karang adalah salah satu keajaiban alam bawah laut yang perlu dijaga. Ancaman terhadap terumbu karang, seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia, menunjukkan perlunya konservasi untuk melindungi keberlanjutan ekosistem ini.

4. Teks Deskriptif tentang Taman Nasional Yellowstone

Identification: Taman Nasional Yellowstone, yang pertama kali didirikan di dunia pada tahun 1872, terletak di Amerika Serikat dan menjadi tempat ikonik untuk eksplorasi alam liar. Taman ini menawarkan pemandangan geiser, mata air panas, dan kehidupan liar yang melimpah.

Description: Pemandangan Taman Nasional Yellowstone mencakup berbagai fenomena geologis unik, termasuk Old Faithful, geiser terkenal yang menembakkan air dan uap secara teratur. Pegunungan, hutan, dan sungai yang indah melengkapi keindahan alam taman ini.

Characteristic Features: Ciri-ciri khas melibatkan keberagaman fauna, termasuk bison, beruang grizzly, dan serigala. Danau Yellowstone, dengan airnya yang jernih dan pemandangan gunung salju di sekitarnya, menambah pesona taman ini.

Conclusion: Taman Nasional Yellowstone bukan hanya menjadi kawasan konservasi alam, tetapi juga menjadi tempat untuk mengeksplorasi keindahan alam Amerika dan memahami kehidupan liar yang berlimpah di dalamnya.

(Z-3)