8 Lagu Daerah Gorontalo Lengkap dengan Lirik dan Makna, Ada Binde Biluhuta

Lagu daerah Gorontalo apa saja yang kamu ketahui? Mengenali dan menyanyikan lagu-lagu daerah merupakan cara yang mudah untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu mengenal lagu-lagu daerah, termasuk yang berasal dari Gorontalo. Mau tahu apa saja lagu daerah Gorontalo? Yuk, simak daftarnya berikut ini, sudah lengkap dengan lirik dan maknanya. Daftar Lagu Daerah Gorontalo 1. Binde Biluhuta Lagu daerah Gorontalo yang pertama berjudul Binde Biluhuta. Lagu ini menceritakan tentang kuliner Gorontalo, yakni Binde Biluhuta. Binde artinya jagung dan Biluhuta artinya disiram. Jika digabung, Binde Biluhuta artinya jagung yang disiram. Jenis makanan ini semakin khas dengan tambahan sayuran dan rempah khas Gorontalo. Lirik lagu Binde Biluhuta: Binde biluhuta Ula ulau loduwo Wanu olamita Ngoinda mopulito Binde biluhuta Malo sambe lolowo Malita dadata Orasawa tohuwoto Monga binde binde biluhuta Timi idu bele dilata moto lawa Monga binde binde biluhuta Timi idu bele dilata moto lawa Binde biluhuta diyalu tou wewo Binde biluhuta deboto Hulondalo Terjemahan lagu Binde Biluhuta Jagung siram Dicampur duwo (ikan kecil seperti teri) Jika sudah mencicip Pasti cepat habis Jagung siram Sangat pedas Banyak sambal Terasa di lidah Makan jagung, jagung yang disiram Setiap rumah pasti tersedia Makan jagung, jagung yang disiram Setiap rumah pasti tersedia Jagung siram tidak ada di tempat lain Jagung siram hanya ada di Gorontalo Baca juga: 7 Lagu Daerah Sulawesi Utara Lengkap dengan Lirik, Makna, dan Terjemahan Bahasa Indonesia 2. Dabu Dabu Lagu daerah Gorontalo yang selanjutnya berjudul Dabu Dabu Lo Kamate. Melalui liriknya, lagu Dabu Dabu menggambarkan keindahan pulau-pulau di Sulawesi, termasuk Gorontalo. Lirik lagu Tahuli Li Mama: Utiliyotimo ngoli Mongowala o mo ngo wombu Dahayimu batanga yilo wali Popohunawa to u mo po nu Tahuli upi o talo Dahayi bo lo tu ma pa lo Lipundho indha ni hulondhalo Toloma wawu bongu lalo Diyalu utola'u o le mu harata Uto dunia Boto'o pi yo hu ha le mu salama Ti lo ba tanga Dila po titilang ga to Bolomo de hu to pa ngato Bopongo to ta lo hi hi la wo Lo pi yo hu tanggu liyo 4. Tilola Malo Wolo Wololo Tilola Malo Wolo Wololo merupakan lagu daerah Gorontalo tentang percintaan. Melalui liriknya, lagu ini menceritakan kesedihan seseorang yang ditinggal kekasih. Lirik lagu Tahuli Li Mama: Utiliyotimo ngoli Mongowala o mo ngo wombu Dahayimu batanga yilo wali Popohunawa to u mo po nu Tahuli upi o talo Dahayi bo lo tu ma pa lo Lipundho indha ni hulondhalo Toloma wawu bongu lalo Diyalu utola'u o le mu harata Uto dunia Boto'o pi yo hu ha le mu salama Ti lo ba tanga Dila po titilang ga to Bolomo de hu to pa ngato Bopongo to ta lo hi hi la wo Lo pi yo hu tanggu liyo Baca juga: 8 Lagu Daerah NTB Lengkap dengan Lirik dan Makna, Mana Favoritmu? 4. Tilola Malo Wolo Wololo Tilola Malo Wolo Wololo merupakan lagu daerah Gorontalo tentang percintaan. Melalui liriknya, lagu ini menceritakan kesedihan seseorang yang ditinggal kekasih. Lirik lagu Ati Olo Ati Mama: Ati olo ti mama Talo potutu mayi Bolo duhu wawu pali Teto wau ilowali Huta ilo duhuwa Piyohu lobatanga Dilatau palonga Penu dila tataluwa Bolomao Pongola Lipu mailo lamingo Mailo pondhola lio Lo buolo deheto O, o, o... 6. Dana Dana Lagu daerah Gorontalo yang selanjutnya yaitu Dana Dana. Istilah "Dana Dana" merupakan ekspresi dalam bahasa daerah Gorontalo yang berarti menggerakan semua anggota tubuh sambil berjalan. Lagu yang memiliki irama riang ini cukup populer di kalangan anak muda. Lirik lagu Dana Dana: Nao nao to dalalo Olohiya olowala Olo mao pongola Tikakamu daha dahaHepolele li anua Olia to bubalata Dila hepole poleleya Locirita to jandela Wau lontho monggolito Lotali mai keleti Halale mao ponika Bodila potereki Ati olo tilanthahuu Heli loputu mola Malo mate helolohuu Bolinikalo tapanggola Wau lontho atinggola To dulahu isinini Loputu mao panggola Bo ma o pusingi Wonu donggo peentha mai Tio mongakali olau Bubohuu lo palemba Pomahulau ode ali Tahulu tolo tolohu Pilomaiya sabongi Manou lolo lolohu Taiyilo to putongi Potali mayi pale Pututa mayi loleto Tuheto wau lobale Wulingo sambe pedeto Wanu ma ilodidi Lodehu mola to alo Silambe lo po hidi Ilalowali hiyalo Wau lontho mongolato Donggoyi lotali hawu Delo donggo polito Mohama hiyalo tahu Paituwa ma panggola Sengesenge lo sapatu Mohile motilandahu Dungito malodulahu Baca juga: 7 Lagu Daerah Kalimantan Timur Lengkap dengan Lirik, Pahami Juga Makna dan Artinya 7. Hulonthalo Lipu'u Hulonthalo Lipu'u merupakan lagu daerah Gorontalo lain yang juga wajib kamu dengarkan. Melalui liriknya, Hulonthalo Lipu'u menggambarkan kecantikan alam di semenanjung Gorontalo yang memberikan kesan nostalgia kepada siapa pun yang pernah mengunjunginya. Lirik lagu Hulonthalo Lipu'u: Hulonthalo Lipu'u Pilo Tutuwa Ola'u Lipu'u ilo ponu'u Dilata olipata'u Lipu'u Hulonthalo Teto wa'u bilanthalo Wa'u ma lo mololo Mo'otola Hulonthalo Tilongkabila Huidiyo Bone Dutula liyo Limutu Bulalo liyo Amani Tawu liyo Hulonthalo matola'u Lipu ilo toliangu'u Dilata olipata'u Detunggulo mate wa'u 8. Moholunga Lagu daerah Gorontalo yang terakhir dalam daftar ini berjudul Moholunga. Bagi warga Gorontalo, istilah "moholunga" sudah familiar. Itu karena moholunga adalah nama dari satu hidangan khas Gorontalo. Inilah yang menjadi dasar untuk menciptakan lagu ini. Lirik lagu Moholunga: Pati ya lo dude hi lo hu o yo to to i le ngi Pati ya lo dude hi lo hu o yo to to i le ngi Du lolo i to mo hulunga po lame'a sembo lodi di Dila bolo poti landhingo homo'o du henga aba lo Dila bolo poti landhingo homo'o du henga aba lo La to ei pa ti ya lo la to ei du dehi lo, ya ya ya ya La to ei wayu walo la to ei po bu walo, ya ya ya ya Itulah beberapa lagu daerah Gorontalo yang bisa kamu dengarkan. Lirik dalam setiap lagu di atas tentu memiliki arti dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat. Semoga melalui membaca artikel ini, pemahamanmu tentang lagu daerah di Indonesia semakin berkembang, dan kamu dapat lebih mencintai serta melestarikannya.

