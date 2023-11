Peringati Hari Anak Sedunia, 27 Anak Semarakkan Pameran Lukisan di Jakarta

DALAM memperingati Hari Anak Sedunia 2023, perusahaan industri derma beauty Erha melalui Emilie Handoko Initiative dan bekerja sama dengan Heidy’s Art Painting Course serta World Harvest menyelenggarakan pameran lukisan yang bertajuk 'The Children’s Art Painting for Children’s World Day" berlokasi di Capitol Residence, Jl Salemba No. 16 Jakarta Pusat. Kegiatan pameran ini diikuti oleh 27 anak dengan rentang usia 7 – 15 tahun yang memamerkan 150 buah lukisan dan dibuka secara resmi pada Jumat (17/11). Pameran dibuka untuk umum pada 18 – 19 November mulai pukul 09.00 – 20.00 WIB untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum menikmati hasil karya anak-anak berbakat Indonesia dalam hal ini seni lukis. Baca juga: Peringati World Kindness Day, Four Seasons Jakarta Gelar Art Fundraising Kegiatan sosial yang telah dilakukan beberapa kali ini diselenggarakan Erha, Emilie Handoko Initiative, Heidy’s Art Painting Course dan World Harvest. Emilie Handoko Initiative adalah sebuah kegiatan filantrofi di bawah naungan Arya Noble, induk usaha dari Erha yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak kurang mampu melalui kegiatan-kegiatan maupun inisiatif sosial. Sementara itu, World Harvest didirikan pada tahun 1989 dan telah berkembang menjadi organisasi kemanusiaan internasional yang berdedikasi untuk memimpin gerakan mentransformasi komunitas, kota, dan negara melalui tiga pilar layanan yaitu komunitas, pendidikan, dan media. Selama lebih dari tiga dekade, World Harvest telah membantu lebih dari 17 ribu anak asuh di berbagai komunitas marjinal binaan se-Indonesia melalui penyediaan pendidikan holistik. Baca juga: Pameran Seni Lukis Inklusif 'Superhuman Art' di TIM Diikuti 23 Seniman Muda Salah satu penyelenggara dari pameran ini adalah Heidy’s Art Painting Course, yang telah melatih dan mendidik anak-anak untuk belajar mencintai seni khususnya lukisan sejak 24 tahun lalu dan berhasil membantu mengembangkan minat lukis lebih dari 1000 anak didiknya, Dalam sambutannya, Lanny Kusumo dari Heidy’s Art Painting Course, mengatakan, \“Harapan saya kedepannya adalah menghasilkan anak-anak berjiwa seni untuk memajukan dunia seni dibidang pendidikan seperti desain produk, animasi, interior, grafis dan sebagainya.”. Baca juga: Grey Art Gallery Pamerkan Karya Jeihan Sukmantoro Sementara Jenny Oentoro sebagai perwakilan dari World Harvest mengungkapkan melalui pameran seni ini, World Harvest berkomitmen untuk membantu 100 anak asuh selama 3 tahun pembelajaran untuk mendapatkan pendidikan holistik yang berkualitas mulai tahun ajaran baru 2024/2025 di berbagai komunitas marjinal binaan se-Indonesia. “Kami berharap melalui kegiatan pameran lukisan ini dapat memberikan pembelajaraan kepada anak-anak yang terlibat di sini khususnya," kata Andreas Bayu Aji, selaku pembina dari Emilie Handoko Initiative dan sekaligus Chief of Corporate Affairs Arya Noble. "Perbuatan yang tampak kecil dan sederhana dapat memiliki konsekuensi penting dan berjangka panjang sehingga anak-anak nantinya memiliki potensi kekuatan dan hasil positif yang timbul dari tindakan kecil dan cara berpikir mereka nantinya,” tutur Andreas. (RO/S-4)

