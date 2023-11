Kisah Nabi Luth a.s. dan Azab Bagi Kota Sodom yang Doyan Maksiat

Kisah Nabi Luth a.s. begitu populer karena diutus untuk berdakwah di Kota Sodom, di mana penduduknya mempunyai perilaku yang buruk yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelumnya. Allah Swt mengutus langsung Nabi Luth a.s. setelah dirinya menerima wahyu dari Allah Swt dan dipilih menjadi nabi untuk menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Luth a.s. sendiri merupakan keponakan Nabi Ibrahim a.s. Semasa kecil, Nabi Luth a.s. diasuh oleh sang paman di Palestina dan setelah dewasa dan mendapat wahyu dari Allah Swt, Nabi Luth pindah ke Kota Sodom. Kisah Nabi Luth a.s. ini memiliki banyak hikmah yang dapat kita petik dan renungkan agar kita semakin dekat dengan Allah Swt. Seperti apa Kisah Nabi Luth a.s.? Berikut ini riwayat lengkapnya. Simak terus sampai akhir ya! Baca juga: Kisah Nabi Sulaiman a.s. Lengkap dari Pertemuannya dengan Ratu Balqis Hingga Jadi Hakim 1. Kota Sodom Jadi Kota Pertama yang Melakukan Kegiatan Homoseksual dan Lesbian Kota Sodom merupakan sebuah kota yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina, tepatnya di dekat Laut Mati. Kota Sodom awalnya merupakan kota yang besar dan dikaruniai banyak kelebihan, serta penduduknya hidup bergotong royong sehingga sangat makmur. Dalam sebuah riwayat kisah Nabi Luth a.s., negeri yang terletak di perbatasan itu ditimpa musim paceklik dan hanya Kota Sodom saja yang masih memiliki bahan pangan. Hingga akhirnya, banyak penduduk dari kota lain yang datang ke Kota Sodom untuk melakukan barter. Iblis yang melihat "peluang" untuk menyesatkan penduduk Kota Sodom pun beraksi. Iblis membuat penduduk Kota Sodom besar kepala karena merasa dibutuhkan. Sehingga, penduduk Kota Sodom melakukan jual beli dengan harga tinggi, mencuri dan merampas barang yang telah dibeli, hingga sampai melakukan perbuatan maksiat paling keji yang tak pernah dilakukan oleh manusia di bumi zaman itu, yakni melakukan praktik homoseksual dan lesbian. Perilaku homoseksual dan lesbian merupakan perilaku penyimpangan seksual di mana laki-laki suka dan berhubungan intim dengan sesama lelaki, perempuan menyukai dan berhubungan intim dengan sesama perempuan. Perilaku menyimpang ini menjadi sejarah pertama umat manusia dan Kota Sodom menjadi tempat pertama yang menjalankan praktik tercela tersebut. Penduduk Kota Sodom pun melakukan kegiatan tersebut secara terang-terangan dan merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. 2. Nabi Luth a.s. Diutus di Kota Sodom Nabi Luth a.s. kemudian diutus oleh Allah Swt untuk mengajak Kaum Sodom bertaubat dan menyembah Allah Swt karena perilaku penduduk Kota Sodom yang sudah melampaui batas tersebut. Setelah sampai di Kota Sodom, Nabi Luth a.s. mendekati para penduduk dan mengatakan bahwa ia merupakan seorang nabi utusan Allah Swt yang dapat dipercaya. Nabi Luth a.s. pun mengajak penduduk Kota Sodom untuk bertaubat. Melihat kedatangan Nabi Luth a.s. dan berdakwah, penduduk Kota Sodom pun mencibirnya dan mengatakan bahwa Nabi Luth a.s. datang karena ada maksud tertentu. Nabi Luth a.s. pun menjawab bahwa dirinya tidak memiliki maksud terselubung karena perintah dakwah tersebut adalah perintah dari Allah Swt dan dari-Nya lah hadiah akan diberikan. Sayangnya, Kaum Sodom tak menghiraukan Nabi Luth a.s. dan tetap asyik dalam berbuat maksiat. Nabi Luth a.s. kemudian berdakwah soal perilaku penyimpangan seksual. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak bermoral serta bertentangan dengan fitrah sebagai manusia. Nabiyullah tersebut juga mengingatkan bahwa akan ada azab yang menimpa mereka apabila tidak bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, yakni kembali kepada ajaran Allah Swt. Mendengar dakwah Nabi Luth a.s., penduduk Kota Sodom merasa "gerah". Mereka semakin menjadi dalam bermaksiat dan semakin mencemooh Nabi Luth a.s. Namun, Nabi Luth a.s. tidak bergeming. Nabi Luth a.s. tetap berdakwah dan mengajak kaumnya untuk bertaubat, beramal soleh, menaati Allah Swt, dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Tetapi, setelah bertahun-tahun berdakwah, tidak ada dari mereka yang mau beriman mengikuti ajaran Nabi Luth a.s. Bahkan, mereka berani mengusir Nabi Luth a.s. dari kota mereka. Kisah Nabi Luth a.s. yang diusir dari Kota Sodom ini tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 82. "Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, "Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci"." 3. Datangnya 3 Tamu ke Rumah Nabi Luth a.s. Nabi Luth a.s. kemudian berdoa kepada Allah Swt untuk meminta pertolongan-Nya. Nabi Luth a.s. meminta Allah Swt untuk melawan penduduk Kota Sodom karena Nabi Luth a.s. sudah bingung dan hampir hilang harapan terhadap kaumnya tersebut. Doa Nabi Luth a.s. dikabulkan oleh Allah Swt agar penduduk Kota Sodom diberikan azab yang sesuai. Diutuslah 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia berjenis kelamin laki-laki, berparas tampan, dan berbadan tegap nan gagah ke rumah Nabi Luth a.s. Tiga malaikat tersebut bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata itu adalah putri dari Nabi Luth a.s. Mereka lantas bertanya apakah diperbolehkan bertamu di rumah Nabi Luth a.s. Namun, perempuan tersebut tak berani membuat keputusan dan meminta sang tamu untuk menunggu sebentar karena dirinya akan memberitahu sang ayah. Kisah Nabi Luth a.s. yang didatangi 3 tamu berparas tampan tersebut membuat Nabiyullah merasa kaget dan bingung. Kaget karena menebak-nebak siapa tamu tersebut dan bingung karena takut akan keselamatan tamunya tersebut. Pasalnya, apabila penduduk Kota Sodom mengetahui rupa wajah tamu-tamunya tersebut, sudah pasti mereka akan merampasnya dan melakukan perbuatan keji. Nabi Luth a.s. kemudian menerima 3 tamu laki-laki tersebut dan berpasrah diri kepada Allah Swt untuk perlindungannya dan perlindungan bagi 3 tamunya dari penduduk Kota Sodom. Nabi Luth a.s. juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya untuk merahasiakan kedatangan tamu-tamunya tersebut. Namun, istri Nabi Luth a.s. berkhianat. Ia pergi mendatangi penduduk Kota Sodom dan mengatakan bahwa suaminya sedang menerima 3 tamu berwajah rupawan. Mendengar hal tersebut, segera timbul syahwat mereka dan ingin memuaskan nafsu mereka. Kemudian, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Luth a.s. 4. Azab untuk Kaum Sodom yang Doyan Maksiat Nabi Luth a.s. yang tidak mengetahui bahwa istrinya telah berkhianat, merasa kaget mengapa para penduduk tahu bahwa ada tamu di rumahnya. Nabi Luth a.s. pun berseru menyampaikan nasihat kepada para penduduk yang sudah berada di depan rumahnya. Sayangnya, mereka tak menggubris Nabi Luth a.s. dan ingin masuk ke dalam rumah. Nabi Luth a.s. yang tidak berdaya hanya bisa berpasrah diri kepada Allah Swt. Nabi Luth a.s. pun berseru: "Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka." Mendengar kepasrahan Nabi Luth a.s., ketiga tamunya tersebut akhirnya mengaku bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Swt untuk memberikan azab kepada Kota Sodom. Kemudian 3 malaikat tersebut memerintahkan Nabi Luth a.s. untuk membuka pintu agar penduduk Kota Sodom masuk ke dalam rumah. Nabi Luth a.s. pun menuruti perintah tersebut dan kemudian kaumnya langsung menerjang masuk mencari 3 tamu tampan tersebut. Tetapi, yang terjadi adalah pandangan mata mereka yang tetiba gelap gulita dan menjadi buta. Mereka berteriak-teriak bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ditengah kekacauan tersebut, 3 malaikat tadi segera memerintahkan Nabi Luth a.s. dan keluarganya untuk meninggalkan rumah dan Kota Sodom karena azab dari Allah Swt akan segera datang. Para malaikat juga berpesan agar Nabi Luth a.s. dan keluarganya tidak menoleh ke belakang. Mendengar hal itu, Nabi Luth a.s. bersama istri dan 2 anaknya bergegas meninggalkan Kota Sodom. Mereka tidak menoleh sesuai petunjuk dari malaikat. Namun, istri Nabi Luth a.s. tetap bebal dan menoleh lah dia ke belakang. Seketika, tubuhnya membatu dan ia juga tertimpa azab. Nabi Luth a.s. kini tahu siapa yang berkhianat di keluarganya. Kota Sodom ditimpa azab gempa bumi yang begitu dahsyatnya, angin kencang yang bertiup dari segala penjuru, dan hujan lebat yang disertai petir yang membuat batu berterbangan. Kaum Sodom pun terkena runtuhan bangunan. Tidak ada yang selamat dalam azab tersebut. Bahkan, riwayat lain menyebutkan bahwa Allah Swt membalikkan Kota Sodom ke dalam bumi karena perbuatan maksiat mereka yang begitu keji. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia akhir Kisah Nabi Luth a.s. dalam berdakwah di Kota Sodom. Kisah Nabi Luth a.s. sendiri disebutkan 27 kali dalam 9 surat di Al-Qur'an, yakni: 1. Surat Al-A'raf ayat 80-84. 2. Surat Hud ayat 69-83. 3. Surat Al-Hijr ayat 51-77. 4. Surat Asy-Syu'ara ayat 160-175. 5. Surat An-Naml ayat 54-58. 6. Surat Al-'Ankabut ayat 28-35. 7. Surat Ash-Shaffat ayat 133-138. 8. Surat Adz-Dzariyat ayat 31-37. 9. Surat Al-Qamar ayat 33-40. Banyak hikmah yang dapat diambil dari Kisah Nabi Luth a.s. di antaranya tidak mudah menyerah dalam menyebarkan kebenaran, tidak pernah putus asa kepada Allah Swt, dan menjauhi perbuatan maksiat agar tidak mendapat azab dari Allah Swt.

