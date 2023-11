Pertamina Gandeng Generasi Muda Peduli Lingkungan Wujudkan Sekolah Adiwiyata Nasional Berbasis Energi Terbarukan

SMPN 7 Kota Cirebon, peraih predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional yang merupakan binaan Pertamina Hulu Energi ONWJ mendapatkan implementasi energi bersih panel surya pada program Sekolah Energi Berdikari (SEB). Hal itu disampaikan Kepala SMPN 7 Cirebon Dra Euis Sulastri, MPd saat memberikan sambutan dalam kegiatan Energizing Sustainable Community, di SMPN 7 Kota Cirebon, Kamis (16/10). Dalam kegiatan itu, SMPN 7 Kota Cirebon secara simbolis menerima bantuan panel surya berkapasitas 3,3 kWt (kilowatt) sekaligus bantuan bibit pohon alpukat, durian, jambu, dan jeruk lemon di taman sekolah. Baca juga: Pertamina Sabet 5 Penghargaan Dunia pada GCSA 2023 "Terima kasih kepada Pertamina. Adanya bantuan dan dukungan dari Pertamina merupakan mimpi besar kami yang terwujud tiba-tiba, sehingga kami merasa mendapatkan berkah yang tidak terduga," ungkap Kepsek Euis dalam sambutan. Hal senada juga diungkapkan Plt Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati MAp saat memberikan sambutan. Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, pihaknya menyambut baik kontribusi Pertamina di wilayahnya. "Ini sebuah kebangaan buat kami. Dari 10 titik di Indonesia, salah satunya SMPN 7 Kota Cirebon yang jadi lokasi program sekolah energi berdikari Pertamina. Hal ini merupakan kerja keras dari seluruh pihak di sekolah, perjuangan yang dilakukan ibu-ibu membuahkan hasil," katanya. Baca juga: Dukung Infrastruktur IKN, Pertamina Patra Niaga Penuhi Kebutuhan Bahan Bakar Kementerian PUPR Walikota juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi Pertamina dalam mengembangkan Proklim di Kampung Keberagaman, RW 08, Merbabu Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Sementara itu di tempat yang sama, Manager CSR PT Pertamina (Persero) Dian Hapsari Firasati dalam sambutannya mengatakan, bantuan panel surya merupakan bagian dari program Sekolah Energi Berdikari (SEB). Progran SEB, kata Dian, merupakan pengembangan dari program Desa Energi Berdikari (DEB) yang selama ini telah dijalankan Pertamina. Seperti diketahui, sebelumnya Pertamina telah memasang solar panel di Kampung Keberagaman yang memberikan tenaga listrik di empat program di sana, yaitu gerai UMKM, kebun hidroponik, pembuatan batik ramah lingkungan, dan bank sampah. Baca juga: Pertamina Patra Niaga Siap Pasok Bahan Baku Industri Baterai di Indonesia "Program DEB yang sudah dijalankan selama ini di wilayah ring 1 Pertamina dalam rangka mendukung target net zero emission yang digagas pemerintah," katanya di hadapan 300 perwakilan pelajar SMPN 7 Kota Cirebon. Program SEB yang dilakukan Pertamina di SMPN 7 Kota Cirebon adalah upaya membantu sekolah meraih level mandiri dalam sekolah adiwiyata. Ia berharap, ketika sudah sampai level mandiri, SMPN 7 Kota Cirebon bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain. "Dalam rangka proses transisi energi Pertamina menuju net zero emission, kami berharap melalui program ini anak-anak memahami mengenai pentingnya pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan," pungkas Dian. Dalam kegiatan ini turut hadir Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar Billy Mambrasar ST BSc Mba MSc Edm; Manager CSR PT Pertamina Hulu Energi Elvina Winda Sagala; Manager Corporate Communication & Stakeholder Management Pertamina New and Renewable Energy Rika Gresia; Pertamedika IHC dr Defi Mauliyah; dan Pjs Manager Communication, Relations, CID Regional Jawa Pertamina Ery Ridwan. Mendampingi Plt Walikota, turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Dr Yuni Darti Sp Gk; dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Kadini SSos. (RO/S-3)

