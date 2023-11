7 Lagu Daerah Sulawesi Utara Lengkap dengan Lirik, Makna, dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Ada banyak lagu daerah Sulawesi Utara yang perlu kamu ketahui. Salah satu yang paling terkenal adalah O Ina Ni Keke. Namun, selain O Ina Ni Keke, masih ada banyak lagu tradisional Sulawesi Utara lain yang tak kalah menarik untuk didengarkan. Mau tahu apa saja? Simak daftar lagu daerah Sulawesi Utara berikut ini, lengkap dengan lirik, makna, dan terjemahan sehingga dapat mempermudah kamu memahami isi dari lagu tersebut. Baca juga: 9 Lagu Daerah Maluku yang Paling Terkenal Beserta Lirik dan Makna, Ada Rasa Sayange hingga Burung Kakaktua Daftar Lagu Daerah Sulawesi Utara 1. O Ina Ni Keke O Ina Ni Keke merupakan lagu daerah Sulawesi Utara yang sangat terkenal di telinga banyak orang di seluruh Indonesia. Diciptakan oleh RC Hadjosubroto, lagu ini berisi tentang dialog antara ibu dan anak. Dilihat dari liriknya, sang anak minta dibelikan kue oleh ibunya yang ingin ke Manado. Namun, sayangnya kue tersebut sudah habis. Lirik lagu O Ina Ni Keke: O ina ni keke mangewisako Mange aki Wenang Tumeles waleko O ina ni keke mangewisako Mange aki Wenang Tumeles waleko Weane, weane, weane toyo Daimo siapa kotare makiwe O ina ni keke mangewisako Mange aki Wenang Tumeles waleko O ina ni keke mangewisako Mange aki Wenang Tumeles waleko Weane, weane, weane toyo Daimo siapa kotare makiwe Daimo siapa kotare makiwe Terjemahan lagu O Ina Ni Keke: Oh, Ibu Mau kemana? Mau pergi ke Manado Membeli kue Oh, Ibu Mau kemana? Mau pergi ke Manado Membeli kue Berikan, berikan, berikan sedikit Sudah tidak ada lagi, kamu baru minta Oh, Ibu Mau kemana? Mau pergi ke Manado Membeli kue Oh, Ibu Mau kemana? Mau pergi ke Manado Membeli kue Berikan, berikan, berikan sedikit Sudah tidak ada lagi, kamu baru minta Sudah tidak ada lagi, kamu baru minta Baca juga: 8 Lagu Daerah NTB Lengkap dengan Lirik dan Makna, Mana Favoritmu? 2. Esa Mokan Selanjutnya, ada lagu daerah Sulawesi Utara yang berjudul Esa Mokan yang mengisahkan tentang kehidupan cinta sepasang anak muda. Lirik lagu Esa Mokan: Esa mokan genangku wia niko Tea mo ma dua dua genang e karia Mengale ngale uman wia si Opo Wailan Pakatuan pakalawiden kita nu waya Mengale ngale uman wia si Opo Wailan Pakatuan pakalawiden kita nu waya Esa mokan genangku wia niko Tea mo ma dua dua genang e karia Mengale ngale uman wia si Opo Wailan Pakatuan pakalawiden kita nu waya Mengale ngale uman wia si Opo Wailan Pakatuan pakalawiden kita nu waya Terjemahan lagu Esa Mokan: Hanya satu harapanku padamu Jangan mendua dua hati e sahabat (kekasih) Senantiasa berdoa / meminta pada Tuhan Diberi umur panjang diberkati kita berdua Senantiasa berdoa / meminta pada Tuhan Diberi umur panjang diberkati kita berdua Hanya satu harapanku padamu Jangan mendua dua hati e sahabat (kekasih) Senantiasa berdoa / meminta pada Tuhan Diberi umur panjang diberkati kita berdua Senantiasa berdoa / meminta pada Tuhan Diberi umur panjang diberkati kita berdua 3. Si Patokaan Si Patokaan juga termasuk lagu daerah Sulawesi Utara lain yang tidak kalah terkenal. Nadanya yang riang dan liriknya yang singkat dan berulang membuat lagu ini mudah dihafal. Si Patokaan merupakan lagu yang menceritakan kasih sayang orangtua kepada sang anak. Kasih sayang mereka tidak akan luntur, walapun sang anak sudah beranjak dewasa. Lirik lagu Si Patokaan: Sayang sayang di patokaan Matego tego gorokan sayang Sayang sayang si patokaan Matego tego gorokan sayang Sako mangemo tanah man jauh Mangemo milei lek lako sayang Sako mangemo tanah man jauh Mangemo milei lek lako sayang Terjemahan lagu Si Patokaan: Wahai sayangku Si Patokaan Orang-orang yang pucat dan terseok-seok, sayang Wahai sayangku Si Patokaan Orang-orang yang pucat dan terseok-seok, sayang Jika kamu pergi ke tempat yang sangat jauh Pergilah dengan hati hati sayangku Jika kamu pergi ke tempat yang sangat jauh Pergilah dengan hati hati sayangku 4. Oh Minahasa Oh Minahasa merupakan lagu daerah Sulawesi Utara yang mengisahkan tentang seseorang yang mencintai tempat kelahirannya. Dalam liriknya tercermin betapa ia mengagumi keindahan Minahasa. Lirik lagu Oh Minahasa: Oh, Minahasa Kina toanku Saleri mae unateku Melek ung kawangunanu Nga ranu kendis wia Nusantara Nuun cingkeh pala wong kopra semateles malelowa Dano toulour Depowo numamu Terbur lokon wo soputan Mawes umbangunu Oh kina towanku Minahasa Sawisa mendo endo leos Paleosane matuari Terjemahan lagu Oh Minahasa: Oh Minahasa tempat lahirku Sungguh bangga rasa hatiku Memandang keindahamu Namamu masyur di Nusantara Karena cengkeh pala dan kopra Kagumkan pasaran dunia Danau Tondano Dan sawah ladangnya Asap lokon dan soputan Menghias alamnya Oh Minahasa tempat lahirku Aku rindu setiap masa Akan damai dan sentosa 5. Poco Poco Lagu daerah Sulawesi Utara yang berikutnya adalah Poco Poco. Bisa dibilang, Poco Poco merupakan salah satu lagu daerah Sulawesi Utara yang terkenal, bahkan di luar penduduk setempat. Mungkin kamu sering mendengar lagu ini diputar dalam berbagai kesempatan dan sering dijadikan pengiring tarian atau senam. Lirik lagu Poco Poco: Balenggang pata pata Ngana pegoyang pica pica Ngana pebody poco poco Cuma ngana yang kita cinta Cuma ngana yang kita sayang Cuma ngana suka bikin pusing Balenggang pata pata Ngana pegoyang pica pica Ngana pebody poco poco Cuma ngana yang kita cinta Cuma ngana yang kita sayang Cuma ngana suka bikin pusing Ngana bilang kita na sayang Rasa hati ini malayang jauh dija dija Biar ngana kita pebayang Biar na bikin layang layang Cuma ngana yang kita sayang Terjemahan lagu Poco Poco: Berjalan dengan lenggang kaku-kaku Goyanganmu lincah Bodimu berisi Hanya kamu yang aku cinta Cuma kamu yang aku sayang Cuma kamu suka membuat pusing Berjalan dengan lenggang kaku-kaku Goyanganmu lincah Bodimu berisi Hanya kamu yang aku cinta Cuma kamu yang aku sayang Cuma kamu suka membuat pusing Kamu bilang aku kamu sayang Rasa hati ini melayang jauh... Biar kamu bayanganku Biar kamu membuatku seperti layang layang Cuma kamu yang aku sayang 6. Gadis Taruna Jangan lewatkan untuk mendengarkan lagu yang berjudul Gadis Taruna. Lagu daerah Sulawesi Utara ini menceritakan tentang seorang perempuan yang menunggu sang kekasih. Sambil menantikan di tepian pantai, dia mengamati pemandangan laut untuk mengatasi kerinduannya yang sangat mendalam. Lirik lagu Gadis Taruna: Duduk termenung sebatang kara Di pulau Sangihe gadis taruna Angin mendesir ombak menderu Si gadis teruna hatinya rindu Kearah laut sambil memandang Bila kekasih kembali pulang Maka tiba-tiba datang dari jauh Perahu taruna hilanglah rindu 7. Tano Tanobon Lagu daerah Sulawesi Utara yang terakhir dalam artikel ini adalah Tano Tanobon. Dilihat dari liriknya, lagi ciptaan B Ginupit ini berisi tentang nasehat orangtua yang tidak boleh dilupakan oleh anak-anak. Lirik lagu Tano Tanobon: Tano-tanobon anu' In tonggina ina' bo ama' Sin ba' mononoi anu' In ko bo biagmu Umpakabi' toruan anu' Moidapot kon ko boutan Dika bi' sintontolan anu' Sin mobogoi bi' in dalan bulawan Singog tonggina in dongogan Dalan mo tulid in tutuyan Piya in kamang anu' Mosanang in ko biagan Tagu' kon gina anu' Sinba' mo piya kobayaan Terjemahan lagu Tano Tanobon: Ingat-ingatlah sayang Nasehat ibu dan ayah Supaya kekal sayang Di kehidupanmu Walau dimarahi sayang Sampai dipukuli Jangan kau sesali sayang Karena memberikan jalan kebaikan Dengarlah kata dan nasehat Jalan lurus untuk di ikuti Nasib yang baik sayang Senang dalam kehidupan Simpan di hati sayang Supaya kebaikan akan kau dapati Baca juga: 5 Lagu Daerah Lampung Lengkap dengan Lirik, Makna, dan Terjemahan Bahasa Indonesia Itulah tujuh daftar lagu daerah Sulawesi Utara. Lagu-lagu yang telah disebutkan memiliki makna yang berbeda-beda, ada yang tentang keindahan kota, nasehat orang tua, hingga kisah cinta sepasang kekasih. Dari ketujuh daftar di atas, lagu mana nih yang menjadi favoritmu?

