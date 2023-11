Melalui Transformasi Kecantikan, Casa Lovina Ajak Wanita Mencintai Diri Sendiri

CASA Lovina, klinik kecantikan dan kesehatan terkemuka merayakan 10 tahunnya dengan talkshow bertajuk “The Ultimate Beauty Transformation: A Breakthrough in Beauty Procedure”. Acara ini dihadiri oleh beberapa dokter profesional di antaranya Dr. dr. Irena Sakura Rini, MARS, Sp.B.P.R.E Subsp. E.L. (K) Founder Casa Lovina & Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dr Febrina Andarini, SpDV Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi, dr. Kasih Rahardjo Djarot, Sp.B.P.R.E Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dan Anggie Rassly Ketua Umum PERTASPI dan founder of Anggie Rassly Enterprise. Talkshow dalam rangka memperingatai HUT ke-10 Casa Lovina dilaksanakan pada Jumat (17/11/2023) di Aviary Hotel, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Baca juga: Kerja Sama dengan PT KAI, J99 Corp. Hadirkan 'Train to Beauty' Casa Lovina telah menjadi pelopor dalam memberdayakan wanita dan mempromosikan mencintai diri sendiri atau self-love. Dalam perayaan ulang tahun ini menjadi bukti komitmen Casa Lovina terhadap peningkatan kecantikan dari dalam diri sendiri. Untuk mendalami pentingnya self-love dan merayakan transformasi kecantikan melalui perawatan klinik dan semi-permanent make up. Selain itu, digelar pula demo produk dan peralatan kecantikan dengan teknologi terkini dari PT. Regenesis. Dr. dr. Irena Sakura Rini, MARS, Sp.B.P.R.E Subsp. E.L. (K) Founder Casa Lovina & Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, mengatakan,“Self-love atau mencintai diri sendiri adalah konsep penting yang melibatkan penghargaan, perawatan dan penerimaan terhadap diri sendiri." "Khususnya pada wanita, self-love dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan diri sendiri terus bertumbuh. Setiap wanita memiliki cara untuk mengembangkan cinta diri, salah satunya melalui kecantikan," jelasnya. Baca juga: Indonesia Akan Menjadi Pusat Sel Punca di Asia Tenggara "Casa Lovina mengajak semua wanita Indonesia agar dapat meluangkan waktu untuk melakukan perawatan diri sebagai apresiasi terhadap perjalanan kecantikan pada diri sendiri,” ucap dr.Irene. dr Febrina Andarini, SpDV Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi, mengatakan,“Kecantikan dan perawatan diri memainkan peran penting dalam membangun self-love dan meningkatkan rasa percaya diri, terutama pada wanita." "Dengan memandang kecantikan dan perawatan diri sebagai bentuk self-love, wanita dapat menciptakan hubungan yang lebih positif dengan diri sendiri dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi dunia. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan secara keseluruhan,” paparnya. Teknologi Penunjang Wanita untuk Cintai Diri Sendiri dr. Kasih Rahardjo Djarot, Sp.B.P.R.E Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, mengatakan,“Kemajuan teknologi di dunia kecantikan menjadi penunjang yang signifikan bagi wanita yang merawat dan mencintai diri sendiri." Baca juga: Gandeng Luxehouze, Mine Skin Clinic Hadirkan Perawatan Face Contouring "Dengan adanya inovasi pada teknologi yang digunakan oleh Casa Lovina, wanita Indonesia dapat menyesuaikan perawatan kecantikan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi mereka,” tuturnya. Anggie Rassly Ketua Umum PERTASPI ( Perkumpulan Ahli Tata Rias Semipermanen Indonesia) dan founder of Anggie Rassly Enterprise, mengatakan ,Mencintai diri sendiri melibatkan pengakuan, penerimaan dan apresiasi terhadap keunikan dan keindahan diri." "Tata rias atau make up semi permanen dapat menjadi salah satu cara bagi seorang wanita untuk merayakan dan meningkatkan self-love. Penting untuk menjalani prosedur kecantikan dengan dasar self-love yang kuat agar pengalaman tersebut menjadi lebih positif," jelas Anggie. (RO/S-4)

