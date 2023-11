Nikmati “Great November” di The Jayakarta Suites Bandung Hotel

JADIKAN liburan Anda tak terlupakan dengan menginap di The Jayakarta Suites Bandung, sebuah hotel bintang 4 yang menawarkan kenyamanan dan keramahan bagi keluarga. Penawaran khusus bulan November ini, mulai dari Rp 675.000 nett untuk kamar executive, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dapat anda nikmati tanpa syarat apapun. Tidak hanya itu, kami juga memberikan diskon 20% setiap pembelian makanan di NDC Resto dan Scenery Lounge. Fasilitas yang lengkap seperti pusat kebugaran, spa, kids corner, lagoon swimming pool, dan whirlpool siap memanjakan Anda dan keluarga. Tidak perlu khawatir mengenai parkir karena tersedia parkir yang luas, aman dan gratis. Baca juga: The Jayakarta Suites Bandung Hadirkan Promo Paket Wedding untuk Momen Spesial Anda Hotel kami kini bangga mempersembahkan Scenery Coffee & Tea. Resmi dibuka di area lobby dan merupakan tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati waktu luang. Scenery Coffee & Tea adalah destinasi bagi siapa saja yang ingin merasakan suasana santai dan nyaman. Scenery Coffee & Tea terbuka untuk umum, tidak hanya bagi tamu hotel. Didesain khusus untuk memanjakan pengunjung dengan sofa yang empuk dan atmosfir yang menyenangkan. Jadikan tempat ini sebagai tempat favorit Anda untuk bersantai, berdiskusi, mengerjakan tugas atau sekadar menikmati momen bersama teman-teman tercinta. Nikmati beragam menu minuman berkualitas dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp 28.000,- nett. Pilihan minuman kami tidak hanya memenuhi selera penggemar kopi dan teh, tetapi juga mencakup variasi minuman yang menyegarkan, disajikan dengan sentuhan kreatif dari barista terbaik kami. Baca juga: Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada Tawarkan Paket Pernikahan Menarik di Wedding Open House Selain minuman, kami juga menyajikan berbagai pilihan pastry dengan harga mulai dari Rp 10.000,- nett. Dari kue donat yang lembut hingga croissant yang renyah, setiap sajian dipersiapkan dengan cinta dan fresh setiap harinya. Segera pesan kamarmu sekarang dan raih pengalaman liburan di November yang tak terlupakan bersama The Jayakarta Suites Bandung! Jangan lupa untuk bersantai dan nikmati setiap tegukan Coffee Corner terbaru kami “Scenery Coffee & Tea”. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, silakan hubungi kami di 0811-2439-262 (WA). (RO/S-4)

JADIKAN liburan Anda tak terlupakan dengan menginap di The Jayakarta Suites Bandung, sebuah hotel bintang 4 yang menawarkan kenyamanan dan keramahan bagi keluarga.

Penawaran khusus bulan November ini, mulai dari Rp 675.000 nett untuk kamar executive, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dapat anda nikmati tanpa syarat apapun.

Tidak hanya itu, kami juga memberikan diskon 20% setiap pembelian makanan di NDC Resto dan Scenery Lounge. Fasilitas yang lengkap seperti pusat kebugaran, spa, kids corner, lagoon swimming pool, dan whirlpool siap memanjakan Anda dan keluarga. Tidak perlu khawatir mengenai parkir karena tersedia parkir yang luas, aman dan gratis.

Baca juga: The Jayakarta Suites Bandung Hadirkan Promo Paket Wedding untuk Momen Spesial Anda

Hotel kami kini bangga mempersembahkan Scenery Coffee & Tea. Resmi dibuka di area lobby dan merupakan tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati waktu luang. Scenery Coffee & Tea adalah destinasi bagi siapa saja yang ingin merasakan suasana santai dan nyaman.

Scenery Coffee & Tea terbuka untuk umum, tidak hanya bagi tamu hotel. Didesain khusus untuk memanjakan pengunjung dengan sofa yang empuk dan atmosfir yang menyenangkan. Jadikan tempat ini sebagai tempat favorit Anda untuk bersantai, berdiskusi, mengerjakan tugas atau sekadar menikmati momen bersama teman-teman tercinta.

Nikmati beragam menu minuman berkualitas dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp 28.000,- nett. Pilihan minuman kami tidak hanya memenuhi selera penggemar kopi dan teh, tetapi juga mencakup variasi minuman yang menyegarkan, disajikan dengan sentuhan kreatif dari barista terbaik kami.

Baca juga: Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada Tawarkan Paket Pernikahan Menarik di Wedding Open House

Selain minuman, kami juga menyajikan berbagai pilihan pastry dengan harga mulai dari Rp 10.000,- nett. Dari kue donat yang lembut hingga croissant yang renyah, setiap sajian dipersiapkan dengan cinta dan fresh setiap harinya.

Segera pesan kamarmu sekarang dan raih pengalaman liburan di November yang tak terlupakan bersama The Jayakarta Suites Bandung! Jangan lupa untuk bersantai dan nikmati setiap tegukan Coffee Corner terbaru kami “Scenery Coffee & Tea”.

Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, silakan hubungi kami di 0811-2439-262 (WA). (RO/S-4)