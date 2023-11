The New You Institute dan Thunderbird School Kembangkan Global Leadership Program

THE New You Institute menjalin kerja sama dengan Thunderbird School of Global Management untuk menggelar Micro Master Program di Indonesia. Menurut Dr. Zulfikar Alimuddin, Chairman The New You Institute, pihaknya bangga dapat berkolaborasi dengan Thunderbird Arizona State University, dalam memberikan wadah bagi individu maupun organisasi pada bidang kepemimpinan global dengan metode pembelajaran yang efektif dan menarik. Zulfikar menyatakan, “Ini merupakan langkah awal bagi kami untuk terus mengedukasi baik itu para pemimpin maupun calon pemimpin di Indonesia tentang pentingnya mempunyai leadership skill yang baik." Baca juga: Innovative Leadership, Akses Pembelajaran Kelas Dunia Bagi Para Profesional "Dengan adanya kerja sama ini kami harapkan dapat menggali lebih dalam ilmu - ilmu kepemimpinan yang akan kami bantu terapkan dalam program global leadership di The New You Institute,” kata Zulfikar dalam keterangan, Jumat (17/11). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatangan MoU yang berlangsung di Thunderbird School of Global Management, Jakarta, Kamis (16/11). Dr. Sanjeev Khagram, Director General and Dean Thunderbird, juga menyampaikan harapan terhadap kerja sama ini. “Sejak dulu, Thunderbird terus berfokus dalam pengembangan program kurikulum komprehensif dalam bidang kepemimpinan global." "Indonesia merupakan sebuah negara besar yang kaya akan potensi sumber daya manusia dan alamnya, namun sangat disayangkan baru 8% dari masyarakat Indonesia yang mendapatkan edukasi yang baik," jelasnya. "Kami berharap dengan adanya kerja sama ini, masyarakat Indonesia dapat menggali potensi terbaik di dalam dirinya terutama di dalam bidang kepemimpinan," ujarnya. Baca juga: Pengusaha Indonesia Ikut Terlibat dalam Pekan Kewirausahaan Global di Arizona Program Global Leadership adalah program intensif dengan pembahasan modul kontinu yang akan membantu individu dan organisasi agar dapat tumbuh sebagai pemimpin yang efektif dan beretika serta memahami secara mendalam tentang berbagai budaya, pasar global, dan ekonomi dunia. Peserta program ini akan mendapatkan serangkaian materi yang terdiri dari global leadership & personal development, global entrepreneurship & sustainable business, global marketing in digital age, global accounting: managing by the number, data analytics & digital transformation. Kembangkan Potensi Kepemimpinan Program ini sangat cocok diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan potensi kepemimpinan dari anggota tim kerja maupun individu yang mau menambah pengetahuan dan wawasan untuk mendukung perjalanan karier. Mengusung konsep Experiential Learning, The New You Institute menawarkan konsep pembelajaran hybrid yang berbeda, di mana proses belajar dilakukan sembari merefleksikan pengalaman. Baca juga: Mau Tembus Universitas Top di AS dan Inggris? Jangan Hanya Andalkan Prestasi Akademis Dikemas dalam urutan fase belajar mulai dari Action Learning (AL) untuk membantu peserta menemukan konteks masalah dan kebutuhan dari topik yang akan didalami, berlanjut di fase fasilitasi eksploratif 4H (Head, Heart, Hand, Habit) untuk menginternalisasi pengetahuan, dan diakhiri dengan Knowledge Creation (KC) sebagai proses proliferasi pengetahuan untuk menghasilkan rencana aksi pembuatan dampak. Ini adalah cara yang sangat efektif bagi peserta untuk belajar dan menangkap informasi lebih dalam, juga sangat cocok untuk lingkungan pembelajaran secara hybrid. The New You Institute juga mengedepankan fungsi mereka sebagai fasilitator dengan pembelajaran dalam bahasa Indonesia dan pendekatan lokal sehingga lebih mudah diterima oleh peserta. Program Global Leadership ini akan mulai membuka pendaftaran peserta baru mulai tanggal 9 Desember 2023 melalui website thenewyou.id dan batch pertama direncanakan akan dimulai pada kuartal pertama 2024. (RO/S-4)

