5 Aplikasi Kompres Foto Terbaik untuk Pengguna Android, Ikuti Langkah Penggunaannya

Aplikasi kompres foto menjadi alat yang dibutuhkan oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan foto yang kamu ambil dengan kamera seringkali memiliki ukuran file yang cukup besar. Dengan bantuan aplikasi kompres foto, kamu dapat mengurangi ukuran file foto sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan di perangkat HP. Selain itu, aplikasi ini juga sangat berguna, terutama ketika kita hendak mengirimkan foto melalui email yang seringkali memerlukan ukuran file yang lebih kecil. Untungnya, berkat kemajuan teknologi, sekarang kamu dapat dengan mudah mengecilkan ukuran foto menggunakan aplikasi yang ada di ponsel. Kamu bisa memilih salah satu atau bahkan lebih dari satu dari rekomendasi aplikasi kompres foto berikut ini. Apa saja? Yuk, simak daftarnya berikut ini, beserta dengan tutorial atau cara penggunaannya. Rekomendasi Aplikasi Kompres Foto 1. Photo & Picture Resizer Aplikasi kompres foto pertama yang bisa kamu coba yaitu Photo & Picture Resizer. Photo & Picture Resizer cukup terkenal di Google Play Store, dengan total unduhan lebih dari 10 juta kali. Aplikasi ini memungkinkan kamu memperkecil ukuran resolusi foto. Dengan begitu, kamu bisa menghemat memori ponselmu. Cara menggunakan aplikasi Photo & Picture Resizer cukup mudah. Pertama masuk ke aplikasi, kemudian pilih menu "Pilih Foto" untuk mengompres dan meresize foto yang sudah ada. Setelah itu, pilih foto yang ukurannya ingin kamu ubah, lalu klik opsi "Ubah Ukuran Gambar". Aplikasi ini menawarkan beberapa metode untuk meresize foto kamu. Pertama, kamu dapat mengurangi ukuran foto berdasarkan persentase. Kedua, kamu bisa mengubah dimensi foto dengan menentukan lebar dan tinggi. Ketiga, terdapat opsi untuk mengubah ukuran foto berdasarkan ukuran file, mulai dari 100 kB hingga 2 MB. Tak hanya itu, kamu juga dapat menyesuaikan ukuran foto untuk keperluan unggahan di Instagram atau pencetakan fisik, dengan satuan ukuran mm, cm, dan inci. Dari berbagai pilihan yang tersedia, pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Selain bisa mengompres dan meresize, aplikasi ini juga menyediakan fitur pengeditan foto dasar, seperti memutar dan memotong foto. Kamu dapat menyimpan foto ke galeri atau langsung membagikannya lewat bluetooth, email, atau media sosial. 2. Photo Compress and Resizer Jangan lewatkan aplikasi Photo Compress and Resizer jika kamu ingin mengurangi ukuran foto. Aplikasi ini dapat membantu kamu mengompres foto dan menyesuaikan ukuran atau resolusi foto. Cara mengompres foto lewat aplikasi ini cukup mudah. Setelah masuk ke dalam aplikasi, pilih menu "Compress Photos". Kemudian, pilih foto yang ingin kamu kompres, lalu klik "Next". Nantinya, kamu kamu akan diberikan dua opsi kompres foto, yaitu "Auto" atau "Compressed to the specified size". Jika kamu memilih "Auto", maka aplikasi akan secara otomatis mengubah ukuran fotomu. Sementara apabila kamu memilih "Compressed to the specified size", kamu dapat menentukan ukuran file sesuai keinginanmu. Foto yang sudah dikompres pun akan secara otomatis tersimpan di galeri ponselmu. Uniknya, aplikasi ini dapat memungkinkanmu untuk mengompres beberapa foto sekaligus, sehingga kamu tidak perlu buang-buang waktu mengompres satu per satu foto. Sebagai informasi, selain bisa mengompres foto, aplikasi ini juga menyediakan fitur lainnya, seperti Resize Photos, Crop Photo, Convert Photo, Rotate Photo, dan Color Picker untuk menghilangkan satu warna pada foto. 3. Puma Image Compressor, Resizer Rekomendasi aplikasi kompres foto yang berikutnya adalah Puma Image Compressor, Resizer. Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk mengompres foto secara otomatis atau sesuai dengan preferensimu. Puma juga dapat mengompres file berdasarkan resolusi dan ukuran yang kamu tentukan. Terdapat opsi untuk mengganti foto asli dengan versi yang telah dikompres, sangat praktis bagi kamu yang ingin menghemat ruang penyimpanan ponsel. Tak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur "Mode Batch" yang memungkinkan kamu mengompres beberapa foto sekaligus. Dengan begitu, proses pengompresan foto menjadi lebih cepat dan efisien. Cara menggunakan aplikasi ini sangat sederhana. Masuk ke dalam aplikasi, lalu pilih foto yang ingin dikompres. Selanjutnya, pilih salah satu dari empat mode kompresi foto yang tersedia, termasuk mode Perkecil Foto, Ukuran File, Resolusi & Kualitas, serta Kualitas. Setelah itu, ikuti prosesnya sampai fotomu berhasil dikompres. Kamu bisa menyimpan foto tersebut ke galeri dengan klik menu "Simpan" atau mengganti foto asli menjadi versi yang sudah dikompres dengan memilih menu "Ganti". Selain itu, kamu juga bisa langsung membagikan foto tersebut via email atau media sosial. 4. Compress image size in kb & mb Compress image size in kb & mb merupakan aplikasi kompres foto berikutnya yang patut dicoba. Aplikasi yang sudah lebih dari 10 juta kali diunduh ini, dapat mengurangi ukuran foto dalam kB ataupun MB. Penggunaan aplikasi ini sangat sederhana dan praktis. Kamu hanya perlu membuka aplikasi, kemudian klik menu "Pilih Foto". Selanjutnya, pilihlah foto yang ingin kamu kompres. Selanjutnya, kamu dapat melakukan kompresi kustom dengan menentukan ukuran file dalam satuan kB atau MB. Cukup tulis angka ukuran yang diinginkan, misalnya 100 kB atau 1,5 MB. Setelah itu, klik "Kompres". Tunggu beberapa saat, maka ukuran fotomu akan berkurang. Foto yang sudah terkompresi pun akan otomatis disimpan ke galeri foto di ponselmu. Adapun aplikasi ini mendukung penyimpanan foto dalam format JPG/JPEG. Kamu juga bisa langsung membagian foto tersebut lewat media sosial, seperti Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTOk, WhatsApp, dan masih banyak lagi. 5. Image Size - Photo Resize Image Size - Photo Resizer dari Codenia merupakan rekomendasi aplikasi kompres foto berikutnya yang bisa kamu coba. Di Google Play Store, Image Size - Photo Resizer sudah di-download lebih dari 5 juta kali dengan rating yang cukup tinggi, yaitu 4.7/5.0. Cara menggunakan aplikasi ini untuk mengompres foto sangatlah mudah. Pertama, masuk ke dalam aplikasi, lalu klik ikon galeri di pojok kiri atas. Kemudian, pilih foto yang ada di galeri HP-mu. Foto tersebut akan dikompres secara otomatis. Meskipun begitu, kamu tetap dapat melakukan penyesuaian kustom untuk mengubah ukuran piksel, milimeter, centimeter, atau inci. Pilih salah satu, lalu masukkan ukuran sesuai keinginanmu. Di dalam aplikasi ini, kamu tidak hanya bisa mengompres foto, tetapi juga melakukan pengeditan foto dasar. Contohnya, kamu dapat mengubah latar belakang, menerapkan filter, mengatur kontras dan kecerahan, membalik foto, dan masih banyak lagi. Untuk menyimpan hasil foto, cukup klik ikon simpan yang terletak di pojok kiri bawah. Selain itu, terdapat opsi untuk mencetak dan berbagi melalui media sosial serta email. Semua fitur ini dapat dinikmati secara gratis, namun beberapa iklan mungkin akan mengganggu. Jika ingin menghilangkan iklan, kamu dapat mempertimbangkan untuk berlangganan. Itulah lima rekomendasi aplikasi kompres foto di HP Android yang bisa kamu gunakan. Setelah membaca penjelasan di atas, kamu mungkin akan menyadari bahwa setiap aplikasi memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Ada yang memang khusus untuk mengompres foto saja hingga yang juga menyediakan fitur pengeditan foto atau bahkan video. Pastikan kamu memilih aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Semua aplikasi di atas dapat diakses secara gratis. Namun, jika kamu ingin fitur yang lebih lengkap dan bebas iklan, kamu bisa mencoba untuk berlangganan. Semoga informasinya bermanfaat, ya!

