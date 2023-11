Gelar Webinar, UBM Hadirkan Pelaku UMKM di Cilincing

UNIVERSITAS Bunda Mulia (UBM) senantiasa berkomitmen mendukung para akademisi untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan memberikan pendidikan berkualitas, melakukan program penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar, UBM mengikuti dan memperoleh pendanaan pada Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Kemitraan Tahun Anggaran 2023-2024 dengan menghadirkan para pelaku usaha pengolahan ikan asin di Cilincing, Jakarta Utara, sebagai mitra. Sebagai bagian dari kegiatan ini, pada Rabu (8/11), UBM Kampus Ancol melaksanakan acara webinar dan talkshow sebagai kegiatan perdana dari rangkaian Program Pembinaan UMKM Berbasis Kemitraan. Acara ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Siti Ariyah sebagai mitra pelaku usaha pengolahan ikan asin di Cilincing, Sumarny Manurung selaku Vice President of Investment, SPIL Ventures, Investor, dan pemerhati perusahaan rintisan, dan Fitriana Titis Perdini selaku dokter kesehatan kerja dan pelaku usaha katering. Baca juga: Wisuda 918 Mahasiswa, Rektor Unsada Minta Para Lulusan Mampu Beradaptasi di Dunia Kerja "Kekayaan bahari Indonesia itu sungguh tidak terbatas, jadi mari bersama-sama kita optimalkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Siti Ariyah saat menyimpulkan pemaparan berdasarkan pengalamannya. Webinar dan talkshow ini mengulas berbagai sudut pandang mengenai pengembangan produk bahari dan peningkatan kebersihan dalam pengelolaan ikan asin untuk menjawab pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab dari peserta yang hadir secara luring dan daring. Mereka antusias mengikuti pemaparan para narasumber mengenai pengembangan produk bahari ini. Terakhir, pemberian sertifikat kepada para narasumber yang sudah membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Melalui program kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, UBM berkomitmen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hal ini selaras dengan visi misi dan tujuan Universitas Bunda Mulia yakni Bridging Education to the Real World. (RO/I-1)

