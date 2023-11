5 Aplikasi Pembuat Logo Gratis untuk Android, Lengkap dengan Tutorialnya

Aplikasi pembuat logo saat ini menjadi kebutuhan penting, terutama bagi mereka yang sedang membangun bisnis dengan mereknya sendiri. Pada saat memulai suatu bisnis, logo memainkan peran yang sangat vital dalam meningkatkan kesadaran merek. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya keahlian dalam desain grafis seringkali membuat proses pembuatan logo menjadi sulit. Untungnya, solusi untuk masalah ini kini telah muncul berkat kehadiran aplikasi pembuat logo gratis. Dengan menggunakan aplikasi ini, pembuatan logo menjadi jauh lebih mudah, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian profesional di bidang desain grafis. Lantas, apa saja aplikasi pembuat logo yang bisa digunakan? Yuk, simak inilah beberapa rekomendasi aplikasi pembuat logo gratis untuk pengguna Android. Baca juga: Praktis! Rekomendasi Aplikasi Pembuat Logo Gratis 1. Canva Kalau kamu ingin membuat logo, kamu harus mencoba aplikasi Canva. Aplikasi ini sangat terkenal di kalangan pengguna Android. Di Google Play Store, Canva bahkan sudah diunduh lebih dari 100 juta kali. Aplikasi ini memungkinkan kamu untuk membuat logo, poster, konten Instagram, presentasi, banner, resume, undangan, hingga sertifikat secara gratis. Canva juga menyediakan beragam template sehingga kamu dapat membuat materi kreatif dengan mudah, tanpa harus memiliki pengalaman desain grafis profesional. Cara membuat logo di aplikasi Canva cukup mudah dilakukan. Pertama, buka aplikasi Canva. Pastikan kamu sudah mendaftar dan login. Setelah masuk, klik menu bertanda (+), kemudian pilih Logo. Kalau opsi Logo tidak ada, kamu bisa menuliskannya di menu pencarian. Canva akan menyajikan berbagai template logo yang bisa kamu gunakan. Pilih template yang paling sesuai, kemudian edit sesuai keinginan, seperti mengubah jenis font atau warna, menambahkan teks atau gambar, dan sebagainya. Selain memakai template yang ada, kamu juga dapat membuat desain logo sendiri dari nol dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Ketika kamu mulai mengedit, hasil editanmu akan otomatis tersimpan dalam akunmu. Jika ingin menyimpannya, kamu hanya perlu mengklik ikon di pojok kanan atas, kemudian pilih unduh. Pilih format file yang diinginkan, PNG, JPG, GIF, MP4, atau PDF. Perlu diketahui bahwa tidak semua template dan fitur bisa diakses secara gratis. Untuk menikmati fitur yang lengkap, kamu bisa menggunakan Canva yang berbayar. Dengan begitu, kamu bisa dengan bebas memilih template maupun elemen desain yang disediakan. 2. Logo Maker Design Logo Creator Rekomendasi aplikasi pembuat logo gratis yang kedua adalah Logo Maker Design Logo Creator dari Splendid App Maker. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini dirancang untuk membantu kamu membuat logo. Aplikasi ini menyediakan lebih dari 5.000 template logo yang bisa kamu gunakan dengan praktis. Di sini, kamu dapat menghapus latar belakang logo, menggunakan efek teks 3D, simbol, ikon, ratusan font style, dan sebagainya. Cara membuat logo di aplikasi ini cukup mudah. Pertama masuk ke dalam aplikasi, kemudian pilih menu Membuat. Pilih kategori logo yang ingin kamu buat, seperti makanan, konstruksi, musik, e-sport, pendidikan, kendaraan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Setiap kategori memiliki beragam template yang berbeda, pilih yang paling sesuai dengan keinginanmu. Setelah itu, klik Edit, kemudian kamu bisa berkreasi dengan bebas, seperti menambahkan teks, ikon, latar belakang, dan sebagainya. Selain menggunakan template yang sudah disediakan, kamu juga bisa membuat logo original sendiri di aplikasi ini. Caranya, klik menu Membuat, lalu pilih Buat Baru. Di situ, kamu bisa bebas berkreasi menciptakan logo dengan memanfaatkan berbagai fitur yang disediakan. Logo yang kamu buat dapat disimpan dalam format PNG atau JPEG. 3. Logo Master: Make Logo Design Logo Master: Make Logo Design merupakan aplikasi pembuat logo selanjutnya yang dapat kamu coba. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 5 juta kali di Google Play Store dan menyediakan beragam template logo yang dapat kamu manfaatkan. Cara memakai aplikasi Logo Master ini terbilang mudah. Setelah membuka aplikasi, pertama-tama, pilih kategori logo yang paling sesuai, seperti kesehatan, restoran, pendidikan retail, fashion, atau yang lainnya. Jika sudah memilih kategori, klik Lihat Semua untuk menemukan beragam template yang disediakan dalam kategori yang kamu pilih. Selanjutnya, pilih template logo yang diinginkan dan mulailah proses pengeditan. Di lembar kerja, kamu dapat menambahkan teks, latar belakang, dan stiker sesuai kebutuhan. Kamu juga memiliki opsi untuk mengubah gaya font dan memangkas gambar untuk keperluan logo. Tidak perlu khawatir tentang kesalahan pengeditan, karena aplikasi ini juga menyediakan fitur undo dan redo. Selain menggunakan template, kamu juga bisa mendesain logo sendiri melalui aplikasi ini. Cuku pilih menu Buat, kemudian kamu bisa berkreasi membuat logo. Fitur-fitur ini dapat kamu gunakan secara gratis. Namun, kamu harus terbiasa dengan kemunculan iklan. Jika ingin aplikasi bebas iklan, kamu perlu berlangganan. 4. Logo Maker - Iris Studio and Services. Rekomendasi aplikasi pembuat logo gratis yang selanjutnya adalah Logo Maker dari Iris Studio and Services. Aplikasi ini menyediakan dua metode pembuatan logo yang bisa kamu pilih. Cara pertama adalah dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Cukup masuk ke aplikasi, pilih menu Create Logo With Designer, dan kemudian isi nama perusahaan dan tagline (jika ada). Selanjutnya, tentukan bidang perusahaan, seperti seni, produk kecantikan, cafe, kuliner, perhiasan, travel, olahraga, atau lainnya. Pilih jenis font yang diinginkan, seperti kaligrafi, modern, atau kontemporer, lalu klik next. Aplikasi pun akan memberikan sejumlah rekomendasi logo yang paling sesuai dengan jawabanmu. Pilih desain yang cocok dan lakukan pengeditan seperti mengubah warna, jenis font, dan gaya. Kamu juga dapat menambahkan elemen grafis seperti stiker, teks, efek, dan bahkan mengganti gambar latar belakang. Setelah selesai mengedit, kamu dapat menyimpan logo dengan kualitas standar hingga HD. Sedangkan cara kedua adalah membuat logo tanpa menggunakan template, alias mendesain logo sendiri. Caranya, pilih menu Create Logo From Stratch dan mulailah berkreasi membuat desain logo dari awal dengan memanfaatkan beragam fitur yang disediakan. 5. Logo Maker - CA Publishing Aplikasi pembuat logo yang terakhir adalah Logo Maker dari CA Publishing. Aplikasi ini menyediakan lebih dari 7.000 template logo yang bisa kamu gunakan. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi kemudian pilih kategori yang paling sesuai. Setiap kategori memiliki beragam template. Pilih template logo yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Setelah itu, lakukan pengeditan, seperti mengubah teks, menambah ikon dan bentuk, hingga mengganti latar belakang. Selain pembuatan logo, aplikasi ini juga bisa membantumu membuat desain kreatif pada postingan Instagram, Instagram Story, pamflet, kartu nama, undangan, dan sebagainya. Itulah beberapa aplikasi pembuat logo gratis untuk pengguna Android. Semua aplikasi yang telah disebutkan di atas memiliki satu kesamaan, yaitu menyediakan template logo yang mempermudah proses pembuatan tanpa memerlukan pengetahuan desain grafis yang mendalam. Namun, setiap aplikasi juga memiliki keunggulan yang berbeda-beda, seperti fitur dna jumlah template yang disediakan. Sebaiknya, pilihlah aplikasi pembuat logo yang paling cocok dengan kebutuhanmu. Selamat berkreasi!

