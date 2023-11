TipTip Komitmen Berdayakan Kreator Konten dan Komunitas di Indonesia

MELIHAT tingginya potensi perkembangan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia, TipTip hadir sebagai platform monetisasi yang menyediakan layanan integrasi kreator konten dan komunitas. TipTop memberikan solusi untuk menjembatani kebutuhan akan monetisasi dan membangun dukungan materiil langsung dari publik, seperti dalam bentuk penjualan konten eksklusif, live streaming, penjualan tiket, channel berlangganan, serta fitur engagement lainnya. Menjelang akhir tahun 2023, TipTip berkesempatan mendukung tiga acara komunitas otomotif. Dua di antaranya merupakan acara terkemuka yang berlangsung di Mandalika, Lombok. Baca juga: Pops Indonesia Luncurkan Platform Transaksi Komersial Sosial Acara tersebut yaitu pertemuan nasional untuk BMW Car Club of Indonesia (Indonesian Bimmerfest 2023) dan acara komunitas Porsche Club Indonesia. Dihelat pada 10 dan 11 November 2023 di Sirkuit Internasional Mandalika, Indonesian Bimmerfest 2023 sukses digelar sebagai pertemuan nasional dari BMW Car Club of Indonesia. Acara ini menjadi surga bagi pemilik dan penggemar mobil BMW dengan pameran beragam model terbaru, kustomisasi, dan inovasi otomotif. Kemeriahan Indonesian Bimmerfest 2023 dihadiri oleh lebih dari 2.000 peserta. Pada momen ini, TipTip memberi dukungan penuh dalam bentuk sponsor, manajemen acara, penjualan merchandise resmi, hingga kemitraan e-ticketing. Baca juga: Doss Vaganza 2023 Jadi Platform Pelaku Industri Kreatif Dukungan TipTip untuk acara BMW Car Club of Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberdayaan komunitas, tapi juga berkontribusi pada pariwisata lokal dan pertumbuhan ekonomi. Dalam siaran pers terbaru, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Mneparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan dukungannya untuk Indonesian Bimmerfest 2023. "Ini merupakan bentuk lain dari pemanfaatan Sirkuit Internasional Mandalika di samping sebagai lokasi balapan. Acara ini diharapkan dapat menggerakkan dan menghidupkan kembali ekonomi lokal di sekitar wilayah Mandalika," kata Sandiaga. Sementara itu, TipTip juga bersiap berpartisipasi menyukseskan acara komunitas Porsche Club Indonesia bertajuk “Mandalika and Lombok Touring 2023” pada 22-26 November mendatang. Mempertemukan para penggemar Porsche dari berbagai daerah di Indonesia, acara ini akan menampilkan beragam model Porsche, mulai dari seri klasik hingga seri high-end, sehingga para peserta bisa mengeksplorasi jajaran mobil ikonik Porsche. Baca juga: Mercedes-Benz Club Indonesia Gelar Jambore Nasional XVIII di Solo “Kami sangat bersemangat menyambut penyelenggaraan acara Porsche Club Indonesia. Sebagai sponsor dan mitra penjualan tiket resmi, TipTip telah memberikan banyak bantuan dalam menyukseskan pertemuan nasional ini dari awal hingga akhir," kata Fritz Bonny Tobing selaku Presiden Porsche Club Indonesia. "Kami mengapresiasi kehadiran platform seperti TipTip yang terus mendukung berbagai klub dan komunitas otomotif yang ada di Indonesia,” ucap Fritz. Melalui ketiga acara berskala nasional tersebut, TipTip serius memberdayakan komunitas dengan membangun koneksi kuat antara komunitas dan brand. TipTop juga membuka peluang bagi para sponsor untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam komunitas. Melalui rangkaian solusi digital yang komprehensif, TipTip mempermudah kreator untuk mengelola komunitas mereka, meningkatkan engagement dan loyalitas melalui sesi online, pertemuan secara langsung, subscription (langganan), kegiatan acara, dan konten digital yang menarik. Lebih lanjut, TipTip optimis mampu mengakomodasi kebutuhan komunitas di Indonesia yang terus bertumbuh ke arah yang kian positif. Dengan penduduk berjumlah lebih dari 270 juta orang, Indonesia merupakan negara sosial yang terkenal dengan jumlah komunitas yang tinggi. Baca juga: Komunitas Volkswagen Klasik Ungkapkan Rencana Serbu Gedung MPR RI Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), diperkirakan ada sekitar 400 ribu komunitas di Indonesia dari berbagai sektor, mulai dari komunitas berbasis hobi, identitas, kesamaan minat, maupun tujuan sosial "TipTip merupakan platform terintegrasi agar pengguna bisa bergabung dan mengikuti komunitas ataupun kreator yang sesuai dengan minatnya," kata Co-Founder & CEO of TipTip, Albert Lucius dalam keterangan, Rabu (15/11). "Mulai dari penggemar gaming, pecinta otomotif, atau penghobi olahraga, siapapun bisa menemukan komunitas yang tepat dengan passion masing-masing," jelasnya. "Dengan berbagai fitur di platform TipTip, kami memberdayakan kekuatan komunitas di Indonesia dan mengumpulkan orang-orang dengan minat serupa di skala yang jauh lebih besar,” ujar Albert. Sebelumnya pada Oktober 2023, TipTip berhasil memfasilitasi acara Scooter Madness, sebuah acara penggemar skuter terkemuka di Indonesia. Acara ini melibatkan lebih dari 3.000 penggemar yang mewakili 200 komunitas berbeda dari seluruh negeri Ke depannya, TipTip berencana untuk terus meningkatkan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan komunitas dan kreator dalam platformnya. (RO/S-4)

