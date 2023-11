Fame Hotel Gading Serpong Tawarkan Paket Malam Tahun Baru 2024

TAK terasa kita sudah mendekati akhir tahun 2023. Tanggal 31 Desember 2023 jatuh pada hari Minggu dan dipastikan akan menjadi malam yang meriah. Setiap hotel dan berbagai tempat hiburan telah menyiapkan penawaran menarik untuk malam tersebut. Apakah Anda salah satu yang merencanakan perayaan malam tahun baru? Salah satu hotel bintang dua di Gading Serpong menawarkan paket menginap yang menarik, lengkap dengan hidangan ringan New Year's Eve Dinner. Fame Hotel Gading Serpong menyelenggarakan "Y2K Retro Party," dengan tema malam yang penuh dengan "bintang." Baca juga: Rayakan Tahun Baru, Yello Hotel Paskal Bandung Gelar The Sportacular Night of 2024 "Konsep yang kami tawarkan untuk malam tahun baru adalah malam yang gemerlap, tidak hanya dari dekorasi Y2K Retro Party, tetapi juga melibatkan penampilan DJ dan hidangan makan malam yang beragam," kata Hafiz Luthfi, selaku Public Relations Fame Hotel Gading Serpong. Paket Malam Tahun Baru yang ditawarkan oleh hotel ini dimulai dari Rp 999.000 net per kamar per malam. Ini termasuk menginap satu malam di tipe kamar Superior dan sarapan untuk dua orang. Pada malam tahun baru, Anda juga akan menikmati hidangan ringan makan malam. "Hidangan makan malam pada malam tahun baru akan istimewa, karena kami menyajikan tema hidangan makanan Barat. Selain itu, ada pertunjukan memasak langsung yang akan dipersembahkan oleh Chef dan timnya," ujar Asty Kesuma, selaku Hotel Manager. Baca juga: Fame Hotel Gading Serpong Hadirkan Menu Nusantara untuk Buka Puasa Bersama Selama malam tahun baru, Popcorn Resto yang terletak di area lobi Fame Hotel Gading Serpong akan memeriahkan makan malam tahun baru dengan penampilan DJ dan permainan seru yang pastinya menarik. Sepanjang malam tahun baru, Anda akan diberi hiburan dengan musik yang mengasyikkan. Juga, jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik, salah satunya adalah Grand Prize senilai Rp. 1.000.000. Jika Anda penasaran dengan perayaan di Fame Hotel Gading Serpong, segera lakukan reservasi melalui www.parador-hotel.com atau hubungi 0811 1901 8999. (RO/S-4)

TAK terasa kita sudah mendekati akhir tahun 2023. Tanggal 31 Desember 2023 jatuh pada hari Minggu dan dipastikan akan menjadi malam yang meriah.

Setiap hotel dan berbagai tempat hiburan telah menyiapkan penawaran menarik untuk malam tersebut. Apakah Anda salah satu yang merencanakan perayaan malam tahun baru?

Salah satu hotel bintang dua di Gading Serpong menawarkan paket menginap yang menarik, lengkap dengan hidangan ringan New Year's Eve Dinner. Fame Hotel Gading Serpong menyelenggarakan "Y2K Retro Party," dengan tema malam yang penuh dengan "bintang."

"Konsep yang kami tawarkan untuk malam tahun baru adalah malam yang gemerlap, tidak hanya dari dekorasi Y2K Retro Party, tetapi juga melibatkan penampilan DJ dan hidangan makan malam yang beragam," kata Hafiz Luthfi, selaku Public Relations Fame Hotel Gading Serpong.

Paket Malam Tahun Baru yang ditawarkan oleh hotel ini dimulai dari Rp 999.000 net per kamar per malam. Ini termasuk menginap satu malam di tipe kamar Superior dan sarapan untuk dua orang. Pada malam tahun baru, Anda juga akan menikmati hidangan ringan makan malam.

"Hidangan makan malam pada malam tahun baru akan istimewa, karena kami menyajikan tema hidangan makanan Barat. Selain itu, ada pertunjukan memasak langsung yang akan dipersembahkan oleh Chef dan timnya," ujar Asty Kesuma, selaku Hotel Manager.

Selama malam tahun baru, Popcorn Resto yang terletak di area lobi Fame Hotel Gading Serpong akan memeriahkan makan malam tahun baru dengan penampilan DJ dan permainan seru yang pastinya menarik.

Sepanjang malam tahun baru, Anda akan diberi hiburan dengan musik yang mengasyikkan. Juga, jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik, salah satunya adalah Grand Prize senilai Rp. 1.000.000.

Jika Anda penasaran dengan perayaan di Fame Hotel Gading Serpong, segera lakukan reservasi melalui www.parador-hotel.com atau hubungi 0811 1901 8999. (RO/S-4)