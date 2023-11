Dukung Gaya Hidup Sehat, Panasonid Ikut Meriahkan BTN Jakarta Run 2023

DUKUNGAN terhadap gaya hidup sehat ditunjukkan Panasonic Gobel Indonesia dengan ikut serta dalam ajang BTN Jakarta Run 2023. Dalam ajang lomba lari tahunan itu, Panasonic memamerkan produk elektronik pendukung gaya hidup sehat. Produk yang ditampilkan diantaranya pendingin udara, penjernih udara (portable air purifier), kipas angin, hingga dish dryer. Perlengkapan elektronik itu diklaim memiliki kualitas terbaik dan teknologi pendukung kesehatan. Head of Indoor Air Quality Solutions division PT Panasonic Gobel Indonesia Rawrnda mengatakan, partisipasi di BTN Jakarta Run 2023 untuk bersama-sama mempromosikan kesehatan serta kebugaran melalui kegiatan olahraga, karena memiliki nilai-nilai yang selaras dengan visi Panasonic dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik serta nyaman untuk masyarakat Indonesia, sesuai dengan tagline Panasonic Live Your Best. Baca juga : Kemenkes dan AstraZeneca YHP Dorong Anak Muda Jalani Hidup Sehat “Panasonic sebagai perusahaan elektronik terkemuka dengan dedikasi terhadap inovasi dan kualitas produk, akan menyediakan berbagai produk unggulan pilihan Rumah Kita bagi peserta BTN Jakarta Run 2023. Hal tersebut, sebagai implementasi dari kampanye #PanasonicRumahKita untuk mendorong konsumen mengambil langkah-langkah menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan, dengan inovasi unik di tiap produk elektronik dan #semuaadadipanasonic”,ujar Rawenda. Partisipasi Panasonic di ajang lari bergengsi tersebut tidak hanya memberi semangat kepada para peserta, tapi juga menunjukkan kesungguhan dari komitmen perusahaan dalam memberikan banyak manfaat nyata melalui inovasi serta teknologi yang dibuat dan dipasarkan. Beberapa inovasi yang disematkan pada produk yang diberikan kepada peserta terpilih BTN Jakarta Run, di antaranya yaitu nanoe X pada produk AC, dan nanoe X serta HEPA Filter pada produk Air Purifier. Teknologi nanoe X hanya dimiliki Panasonic dari produk AC dan Air Purifer dengan kemampuan memurnikan udara dalam ruangan hingga 99,99% dari bakteri, jamur, allergen & polutan berbahaya (PM2.5), sedangkan HEPA Filter pada Air Purifier Panasonic mampu menghisap partikel PM 2.5 hingga 99,97%. BTN Jakarta Run sendiri adalah ajang lari internasional di Jakarta sebagai wadah untuk menampung para pelari, sekaligus bagian dari rangkaian perayaan HUT DKI Jakarta ke-496, dan sebagai upaya dalam pemulihan perekonomian di Indonesia pasca COVID-19. BTN Jakarta Run 2023 akan diikuti kurang lebih 15.000 peserta yang diantaranya terdapat pelari internasional dari 21 negara di belahan dunia. “Kerjasama ini mencerminkan komitmen Panasonic dalam mendukung acara-acara komunitas yang berfokus meningkatkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Kami sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam BTN Jakarta Run 2023, dan berharap dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada semua peserta”, tutup Rawenda. (Z-5)

