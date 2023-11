Perayaan Tahun Baru “Night In Vegas’s” di Vega Hotel Gading Serpong

DALAM rangka merayakan akhir tahun, Vega Hotel Gading Serpong mengadakan perayaan malam tahun baru pada hari Minggu, 31 Desember 2023 pukul 18.00 s/d 22.30 WIB dengan tema "Night in Vega’s". Acara ini diselenggarakan khusus sesuai dengan tema tersebut, dilengkapi dengan dekorasi menarik untuk menciptakan suasana Vega’s di Vega Hotel Gading Serpong, termasuk hiburan dan gemerlap lampu di area YuGo Restaurant Selama acara malam tahun baru, para tamu akan dihibur dengan live music, penampilan DJ, Angel Dance, Spin photobooth 360, dan berbagai acara seru lainnya. Baca juga: Vega Hotel Gading Serpong Luncurkan Paket Unlimeat-Eat BBQ di Yugo Restaurant Vega Hotel Gading Serpong juga akan menyajikan menu makanan signature, seperti beef wellington, yang akan disajikan selama acara makan malam secara prasmanan. "Acara Night in Vega’s dibuat untuk memberikan hiburan yang berkesan bagi tamu yang merayakan malam tahun baru di sini dan merasakan pengalaman yang berbeda dari biasanya," ujar M. Hadi Putra, Director of Sales Hotel Vega Gading Serpong. Harga yang ditawarkan dimulai dari Rp 1.120.000 net/malam untuk early bird, tanpa batas kuota yang ditentukan, dan harga normal dimulai dari Rp 1.350.000 net/malam, sudah termasuk makan malam tahun baru dan menginap di kamar tipe Superior, serta sarapan pagi untuk dua orang. Jangan khawatir, Vega Hotel juga menawarkan promo khusus untuk makan malam di Tahun Baru dengan penyajian prasmanan all-you-can-eat dimulai dari harga Rp 260.000 net/orang. Informasi lebih lanjut, kunjungi parador-hotels.com atau hubungi (021) 2920 5999, dan WhatsApp di 0811 1901 8999. Baca juga: Sambut Februari, Vega Hotel Gading Serpong Hadirkan Romantic Dinner Vega Hotel Gading Serpong terletak tidak jauh dari pintu tol Tangerang, hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 10 menit dengan jarak sekitar 4 kilometer. Hotel bintang 3 ini terletak strategis di pusat Kota Gading Serpong, hanya 25 menit berkendara dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Jakarta, 10 menit menuju Karawaci, 5 menit menuju pusat perbelanjaan, serta 10 menit menuju pusat kuliner dan bisnis yang ramai di selatan Gading Serpong. Dikelilingi oleh fasilitas kota yang lengkap, mulai dari Rumah Sakit Bethsaida, Universitas Matana, pusat bisnis dan komersial yang ramai, serta mudah diakses melalui Tol Jakarta-Merak, Tol SerpongBalaraja, dan Tol JORR W2 ruas TB Simatupang. (RO/S-4)

DALAM rangka merayakan akhir tahun, Vega Hotel Gading Serpong mengadakan perayaan malam tahun baru pada hari Minggu, 31 Desember 2023 pukul 18.00 s/d 22.30 WIB dengan tema "Night in Vega’s".

Acara ini diselenggarakan khusus sesuai dengan tema tersebut, dilengkapi dengan dekorasi menarik untuk menciptakan suasana Vega’s di Vega Hotel Gading Serpong, termasuk hiburan dan gemerlap lampu di area YuGo Restaurant

Selama acara malam tahun baru, para tamu akan dihibur dengan live music, penampilan DJ, Angel Dance, Spin photobooth 360, dan berbagai acara seru lainnya.

Baca juga: Vega Hotel Gading Serpong Luncurkan Paket Unlimeat-Eat BBQ di Yugo Restaurant

Vega Hotel Gading Serpong juga akan menyajikan menu makanan signature, seperti beef wellington, yang akan disajikan selama acara makan malam secara prasmanan.

"Acara Night in Vega’s dibuat untuk memberikan hiburan yang berkesan bagi tamu yang merayakan malam tahun baru di sini dan merasakan pengalaman yang berbeda dari biasanya," ujar M. Hadi Putra, Director of Sales Hotel Vega Gading Serpong.

Harga yang ditawarkan dimulai dari Rp 1.120.000 net/malam untuk early bird, tanpa batas kuota yang ditentukan, dan harga normal dimulai dari Rp 1.350.000 net/malam, sudah termasuk makan malam tahun baru dan menginap di kamar tipe Superior, serta sarapan pagi untuk dua orang.

Jangan khawatir, Vega Hotel juga menawarkan promo khusus untuk makan malam di Tahun Baru dengan penyajian prasmanan all-you-can-eat dimulai dari harga Rp 260.000 net/orang. Informasi lebih lanjut, kunjungi parador-hotels.com atau hubungi (021) 2920 5999, dan WhatsApp di 0811 1901 8999.

Baca juga: Sambut Februari, Vega Hotel Gading Serpong Hadirkan Romantic Dinner

Vega Hotel Gading Serpong terletak tidak jauh dari pintu tol Tangerang, hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 10 menit dengan jarak sekitar 4 kilometer.

Hotel bintang 3 ini terletak strategis di pusat Kota Gading Serpong, hanya 25 menit berkendara dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Jakarta, 10 menit menuju Karawaci, 5 menit menuju pusat perbelanjaan, serta 10 menit menuju pusat kuliner dan bisnis yang ramai di selatan Gading Serpong.

Dikelilingi oleh fasilitas kota yang lengkap, mulai dari Rumah Sakit Bethsaida, Universitas Matana, pusat bisnis dan komersial yang ramai, serta mudah diakses melalui Tol Jakarta-Merak, Tol SerpongBalaraja, dan Tol JORR W2 ruas TB Simatupang. (RO/S-4)