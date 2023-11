Kerja Sama dengan PT KAI, J99 Corp. Hadirkan 'Train to Beauty'  

SEBAGAI perusahaan induk yang membawahi puluhan unit bisnis dengan fokus utama di industri perawatan kulit dan kecantikan, J99 Corp. kembali membuktikan komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kolaborasi unik digagas J99 Corp. melalui MS Glow Aesthetic Clinic dengan menggandeng PT KAI Persero, melalui sebuah kerja sama yang diluncurkan pada Senin (13/11) di Stasiun Bandung, Jawa Barat. Hal ini menjadi unik sebab merupakan kolaborasi pertama yang dijalin oleh PT Kereta Api Indonesia dengan klinik kecantikan. Baca juga: Kejutan untuk Konsumen, MS Glow Hadirkan Program Wedding Impian Para penumpang PT KAI berbagai jurusan untuk kelas Executive dan Luxury, mulai bulan November ini bisa mendapatkan harga istimewa untuk perawatan kulit dan kecantikan serta pembelian produk di semua cabang MS Glow Aesthetic Clinic milik J99 Corp. CEO J99 Corp., Ganesya Widya mengatakan,“Gagasan kerjasama J99 Corp. melalui MS GLOW Aesthetic Clinic dengan PT KAI merupakan sebuah kolaborasi yang membanggakan bagi kami." "Apalagi PT KAI adalah BUMN penyedia layanan transportasi darat terbesar di Indonesia. MS GLOW Aesthetic Clinic dan PT KAI sama-sama menyediakan jasa dan berorientasi pada kepuasan dan layanan prima, sehingga semangat yang serupa ini pun jadi pemersatu kami yang mengutamakan kepuasan pelanggan," paparnya. Baca juga: Didukung MS Glow, Miss Mega Bintang Indonesia 2023 Berjalan Sukses "Harapan kami, kolaborasi ini tak hanya mendorong peningkatan kualitas layanan tapi juga mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses perawatan dan kesehatan kulit,” terang Ganesya. Bagi para penumpang atau pelanggan PT KAI kelas Executive dan Luxury, untuk mendapatkan harga spesial layanan MS GLOW Aesthetic Clinic dapat dilakukan dengan mudah, yakni cukup memperlihatkan boarding pass, dalam jangka waktu hingga 14 hari setelah tanggal keberangkatan. Voucher dapat ditukarkan di seluruh cabang MS Glow Aesthetic Clinic milik J99 Corp. di delapan kota, yaitu: Malang, Surabaya, Sidoarjo, Bandung, Bekasi, Depok, Medan, dan Yogyakarta. Hal ini menjadi nilai plus dan memberikan extra benefit bagi penumpang mulai bulan November 2023. Untuk menguatkan kolaborasi, MS Glow Aesthetic Clinic juga akan memberikan beauty workshop bagi karyawan PT KAI sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan juga skill di bidang kecantikan, perawatan dan kesehatan kulit. Baca juga: KAI Berikan Diskon 20% Bagi Penumpang Disabilitas Mulai 17 September "Ini merupakan program Boarding Pass Through Value (BPTV) KAI, yang menjadi kolaborasi perdana antara PT KAI dengan klinik kecantikan dan kami sangat antusias dengan kerjasama ini," jelas EVP of Passenger Transport Marketing and Sales PT KAI Indonesia, Ririn Widi. "Kami berharap para pelanggan KAI semakin puas dengan pelayanan yang kami berikan: selain perjalanan nyaman dan terjangkau, juga kesempatan mencoba berbagai treatment dan produk dari J99 Corp. MS GLOW Aesthetic Clinic yang sudah tersohor kualitasnya dan tentunya dengan diskon yang menarik," terang Ririn. Penumpang KAI akan mendapatkan harga istimewa dengan potongan antara 10% - 20%; sementara karyawan PT KAI akan mendapatkan potongan harga 15% - 25%. (RO/S-4)

SEBAGAI perusahaan induk yang membawahi puluhan unit bisnis dengan fokus utama di industri perawatan kulit dan kecantikan, J99 Corp. kembali membuktikan komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kolaborasi unik digagas J99 Corp. melalui MS Glow Aesthetic Clinic dengan menggandeng PT KAI Persero, melalui sebuah kerja sama yang diluncurkan pada Senin (13/11) di Stasiun Bandung, Jawa Barat.

Hal ini menjadi unik sebab merupakan kolaborasi pertama yang dijalin oleh PT Kereta Api Indonesia dengan klinik kecantikan.

Para penumpang PT KAI berbagai jurusan untuk kelas Executive dan Luxury, mulai bulan November ini bisa mendapatkan harga istimewa untuk perawatan kulit dan kecantikan serta pembelian produk di semua cabang MS Glow Aesthetic Clinic milik J99 Corp.

CEO J99 Corp., Ganesya Widya mengatakan,“Gagasan kerjasama J99 Corp. melalui MS GLOW Aesthetic Clinic dengan PT KAI merupakan sebuah kolaborasi yang membanggakan bagi kami."

"Apalagi PT KAI adalah BUMN penyedia layanan transportasi darat terbesar di Indonesia. MS GLOW Aesthetic Clinic dan PT KAI sama-sama menyediakan jasa dan berorientasi pada kepuasan dan layanan prima, sehingga semangat yang serupa ini pun jadi pemersatu kami yang mengutamakan kepuasan pelanggan," paparnya.

"Harapan kami, kolaborasi ini tak hanya mendorong peningkatan kualitas layanan tapi juga mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses perawatan dan kesehatan kulit,” terang Ganesya.

Bagi para penumpang atau pelanggan PT KAI kelas Executive dan Luxury, untuk mendapatkan harga spesial layanan MS GLOW Aesthetic Clinic dapat dilakukan dengan mudah, yakni cukup memperlihatkan boarding pass, dalam jangka waktu hingga 14 hari setelah tanggal keberangkatan.

Voucher dapat ditukarkan di seluruh cabang MS Glow Aesthetic Clinic milik J99 Corp. di delapan kota, yaitu: Malang, Surabaya, Sidoarjo, Bandung, Bekasi, Depok, Medan, dan Yogyakarta.

Hal ini menjadi nilai plus dan memberikan extra benefit bagi penumpang mulai bulan November 2023. Untuk menguatkan kolaborasi, MS Glow Aesthetic Clinic juga akan memberikan beauty workshop bagi karyawan PT KAI sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan juga skill di bidang kecantikan, perawatan dan kesehatan kulit.

"Ini merupakan program Boarding Pass Through Value (BPTV) KAI, yang menjadi kolaborasi perdana antara PT KAI dengan klinik kecantikan dan kami sangat antusias dengan kerjasama ini," jelas EVP of Passenger Transport Marketing and Sales PT KAI Indonesia, Ririn Widi.

"Kami berharap para pelanggan KAI semakin puas dengan pelayanan yang kami berikan: selain perjalanan nyaman dan terjangkau, juga kesempatan mencoba berbagai treatment dan produk dari J99 Corp. MS GLOW Aesthetic Clinic yang sudah tersohor kualitasnya dan tentunya dengan diskon yang menarik," terang Ririn.

Penumpang KAI akan mendapatkan harga istimewa dengan potongan antara 10% - 20%; sementara karyawan PT KAI akan mendapatkan potongan harga 15% - 25%. (RO/S-4)