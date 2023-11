CiFFest 2023 Dorong Kesadaran Dunia Fesyen Terhadap Lingkungan

MENGANGKAT tema ‘Fashion Environmental’, Institut Kesenian Jakarta (IKJ) kembali menggelar Cikini Fashion Festival (CiFFest), 12-14 November 2023 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Tema tersebut diangkat sebagai sebuah gerakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dalam industri fesyen. "Melalui tema ini juga mendorong tindakan berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Anindyo Widito atau akrab disapa Dito. Lebih jauh, Dito mengungkapkan CiFFest 2023 menitikberatkan pada forum temu para pelaku ekosistem fesyen di Indonesia. Selain itu, pada konteks kesadaran lingkungan, melalui rangkaian kegiatan CiFFest 2023 diharapkan dapat mendorong pemahaman tentang dampak negatif industri fesyen terhadap lingkungan, seperti polusi air dan udara, penggunaan bahan kimia berbahaya, limbah tekstil serta dampak perubahan iklim akibat produksi dan transportasi. "IKJ, khususnya FSRD yang memiliki program studi fesyen merasa bertanggung jawab dalam hal ini. Kami menggandeng industri dan pemerintah untuk bersama mewujudkan fesyen yang ramah lingkungan,” kata Dito. Dikatakan, gerakan fashion environmental memberikan kesadaran melalui kampanye untuk memotivasi masyarakat agar dapat membuat pilihan yang lebih berkelanjutan dalam memilih produk pakaian. Menurut Dito, kesadaran akan karya fesyen yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ini perlu disosialisasikan juga di tingkat perguruan tinggi khususnya jurusan fesyen sebagai pencetak para desainer masa depan. Dito juga menegaskan, IKJ siap untuk menjadi pelopor gerakan fesyen ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan cara meminta mahasiswa agar bisa membuat karya fesyen yang bagus dan ramah lingkungan. Selain itu, IKJ juga memperkuat kerja msama dengan industri, yang diharapkan dapat memotivasi kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam industri fesyen, seperti merek atau label, produsen dan organisasi lingkungan untuk mencapai tujuan berkelanjutan bersama. Dalam CiFFest tahun ke-7 ini yang dibuka langsung Rektor IKJ, Indah Tjahjawulan juga digelar seminar 'Sustainable and Fashionable Future for Enviroment’ yang dimoderatori dosen desain mode IKJ, Taruma Kusmayadi. Tampil sebagai pembicara dalam seminar ini adalah Adlien Fadlia, M.Ds. (Dosen Prodi Desain Produk FSRD IKJ), Djarot Handoko (Deputy Director of Corporate Affairs, PT Asia Pacific Rayon/APR) dan Cynthia S Lestari (Founder of Lyfe With Less). (RO/R-2)

