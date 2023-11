Lewat Tarian Torang Papua, SMP Labschool Cibubur Sabet 2 Gelar Internasional  

Tim Danadyaksa Budaya SMP Labschool Cibubur kembali mengukir prestasi gemilang dalam dua perlombaan internasional bergengsi: Les Etoiles de Paris di Paris, Prancis, dan The 38th Prague Stars di Praha, Republik Ceko. Dibentuk sejak 2011, Danadyaksa Budaya Labschool Cibubur bertujuan melestarikan dan mengenalkan budaya dan tradisi Indonesia di kancah internasional lewat kesenian yang menggabungkan seni menyanyi, menari dan bermain musik. Dalam kompetisi Etoiles de Paris 2023 yang digelar pada 31 Oktober 2023, tim Danadyaksa Budaya berhasil memenangkan perlombaan First Prize dalam kategori Mixed Age Group Folklore and Choreography Traditional Folk Performance. Dalam kompetisi ini, Danadyaksa Budaya berhasil mengalahkan sebanyak 104 peserta yang berasal dari berbagai negara. Sementara dalam The 38th Prague Stars (Traditional Folk Dance, Music, And Singing) 2023 di Praha, Republik Ceko, Danadyaksa Budaya memenangkan Juara Umum Grand Prix, menyingkirkan 90an peserta lainnya. Baca juga: Legenda Spesialis Ganda Berharap akan Muncul Pemain Muda Beprestasi “Kami senang sekali bisa menjadi juara umum mengalahkan berbagai negara, Ini bukti bahwa tarian tradisional Indonesia sangat dihargai oleh dunia. Mari kita selalu lestarikan dan cintai budaya Indonesia” ujar Ketua OSIS SMP Labschool Cibubur Nua Kameumeut, sekaligus salah satu penari Danadyaksa Budaya dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (13/11). Dengan komposisi 10 penari dan 4 pemain musik, Danadyaksa Budaya menampilkan Torang Papua. Torang Papua sendiri adalah tarian tradisional yang berasal dari Papua, Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat di Papua dan menggambarkan kearifan lokal untuk mendorong generasi muda memberikan kontribusi positif bagi masyarakatnya. Tarian ini juga terkenal dengan irama dan gerakannya yang lincah dan dinamis. Baca juga: Labschool Membuka Jalur Undangan bagi Siswa Berprestasi “Seperti semangat yang diusung oleh Danadyaksa Budaya, Tarian Torang Papua menunjukkan semangat generasi muda untuk membangun Papua (Indonesia) serta mencintai dan melestarikan budayanya. Kami di Danadyaksa Budaya SMP Labschool Cibubur menunjukkan kecintaan kami terhadap kebudayaan Indonesia dan aktif dalam pelestarian budaya,” ujar Kepala Sekolah SMP Labschool Cibubur Mokhamad Taufik. Taufik menjelaskan, Danadyaksa Budaya terbentuk atas inisiasi sekolah dan beberapa murid di Labschool Cibubur yang menginginkan wadah dalam mempelajari kebudayaan Indonesia. Lewat berbagai diskusi, Danadyaksa Budaya di 2011 terbentuk dan langsung menyabet juara 3 di Turki. Sejak itu, Danadyaksa Budaya rutin mengikuti berbagai kompetisi di mancanegara. Kemenangan di Paris dan Prague ini merupakan sekian banyak kompetisi yang sudah diraih oleh Danadyaksa Budaya sejak tercipta di 2011. Total, ada 9 penghargaan di kompetisi yang sudah diraih. Selain itu, rombongan Danadyaksa Budaya Labschool Cibubur juga mendapatkan kesempatan langka mengunjungi UNESCO Headquarter Paris dan berkunjung ke ruang sidang utama. Ruang sidang utama ini terkenal ketat dan tidak setiap orang bisa memasukinya. “Tentunya bangga dengan kemenangan ini. Anak-anak sangat tekun dan disiplin selama masa latihan dan menunjukkan potensi terbaik mereka ketika kompetisi. Semoga kemenangan ini dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia lain untuk berkarya hingga tingkat internasional.” tutup Mokhamad Taufik. (Z-10)

Tim Danadyaksa Budaya SMP Labschool Cibubur kembali mengukir prestasi gemilang dalam dua perlombaan internasional bergengsi: Les Etoiles de Paris di Paris, Prancis, dan The 38th Prague Stars di Praha, Republik Ceko. Dibentuk sejak 2011, Danadyaksa Budaya Labschool Cibubur bertujuan melestarikan dan mengenalkan budaya dan tradisi Indonesia di kancah internasional lewat kesenian yang menggabungkan seni menyanyi, menari dan bermain musik.



Dalam kompetisi Etoiles de Paris 2023 yang digelar pada 31 Oktober 2023, tim Danadyaksa Budaya berhasil memenangkan perlombaan First Prize dalam kategori Mixed Age Group Folklore and Choreography Traditional Folk Performance. Dalam kompetisi ini, Danadyaksa Budaya berhasil mengalahkan sebanyak 104 peserta yang berasal dari berbagai negara.



Sementara dalam The 38th Prague Stars (Traditional Folk Dance, Music, And Singing) 2023 di Praha, Republik Ceko, Danadyaksa Budaya memenangkan Juara Umum Grand Prix, menyingkirkan 90an peserta lainnya.

“Kami senang sekali bisa menjadi juara umum mengalahkan berbagai negara, Ini bukti bahwa tarian tradisional Indonesia sangat dihargai oleh dunia. Mari kita selalu lestarikan dan cintai budaya Indonesia” ujar Ketua OSIS SMP Labschool Cibubur Nua Kameumeut, sekaligus salah satu penari Danadyaksa Budaya dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (13/11).



Dengan komposisi 10 penari dan 4 pemain musik, Danadyaksa Budaya menampilkan Torang Papua. Torang Papua sendiri adalah tarian tradisional yang berasal dari Papua, Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat di Papua dan menggambarkan kearifan lokal untuk mendorong generasi muda memberikan kontribusi positif bagi masyarakatnya. Tarian ini juga terkenal dengan irama dan gerakannya yang lincah dan dinamis.

“Seperti semangat yang diusung oleh Danadyaksa Budaya, Tarian Torang Papua menunjukkan semangat generasi muda untuk membangun Papua (Indonesia) serta mencintai dan melestarikan budayanya. Kami di Danadyaksa Budaya SMP Labschool Cibubur menunjukkan kecintaan kami terhadap kebudayaan Indonesia dan aktif dalam pelestarian budaya,” ujar Kepala Sekolah SMP Labschool Cibubur Mokhamad Taufik.



Taufik menjelaskan, Danadyaksa Budaya terbentuk atas inisiasi sekolah dan beberapa murid di Labschool Cibubur yang menginginkan wadah dalam mempelajari kebudayaan Indonesia. Lewat berbagai diskusi, Danadyaksa Budaya di 2011 terbentuk dan langsung menyabet juara 3 di Turki.

Sejak itu, Danadyaksa Budaya rutin mengikuti berbagai kompetisi di mancanegara. Kemenangan di Paris dan Prague ini merupakan sekian banyak kompetisi yang sudah diraih oleh Danadyaksa Budaya sejak tercipta di 2011. Total, ada 9 penghargaan di kompetisi yang sudah diraih.



Selain itu, rombongan Danadyaksa Budaya Labschool Cibubur juga mendapatkan kesempatan langka mengunjungi UNESCO Headquarter Paris dan berkunjung ke ruang sidang utama. Ruang sidang utama ini terkenal ketat dan tidak setiap orang bisa memasukinya.



“Tentunya bangga dengan kemenangan ini. Anak-anak sangat tekun dan disiplin selama masa latihan dan menunjukkan potensi terbaik mereka ketika kompetisi. Semoga kemenangan ini dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia lain untuk berkarya hingga tingkat internasional.” tutup Mokhamad Taufik. (Z-10)