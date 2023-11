Kupas Mitos dan Fakta Perawatan Kulit di Beauty Science Fest 2023

KESADARAN akan tata cara penggunaan perawatan kulit mendorong masyarakat untuk mencari informasi melalui dunia maya, salah satunya melalui forum kecantikan yang banyak tersebar di internet. Banyak anggota komunitas dalam forum kecantikan yang berbagi pengalaman. Namun perlu diingat bahwa kondisi kulit tiap orang berbeda-beda sehingga perawatan dan penanganannya pun berbeda. Mitos dan fakta seputar perawatan kulit ini perlu diluruskan demi menjaga kesehatan dan kecantikan kulit yang optimal. “Memiliki pemahaman yang tepat terkait perawatan kulit akan membantu seseorang lebih bijak dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Oleh karena itu, pada sesi ini, kami ingin membahas kiat-kiat perawatan kulit yang baik dan benar sesuai anjuran dermatologist”, jelas dermatologis dr. Arini Widodo SP.D.V.E dalam diskusi Beauty Science Fest 2023 yang digelar ParagonCorp bertajuk Becoming a Skin Expert: Debunking Myths and Revealing Facts. Baca juga: Mengenal Metode Medical Pigmentation Untuk Hilangkan Bekas Luka, Begini Penjelasannya Baca juga: MMC Luncurkan Perawatan Kanker Payudara PinkCare Wellness Apa saja mitos dalam dunia kecantikan yang dipertanyakan? Penggunan sunscreen pada kedua ruas jari. Dalam penggunaan sunscreen, terdapat istilah rule of thumb yang mengacu pada aturan penggunaan sunscreen seperti berapa ruas jari, dan sebagainya. Ruas jari atau rule of thumb sebenarnya merupakan anjuran agar penggunaan sunscreen cukup banyak untuk melindungi wajah. Penggunaan sunscreen sebanyak dua ruas jari sudah cukup untuk melindungi seluruh permukaan kulit wajah. Penggunaan sunscreen harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kulit. Karena Indonesia memiliki iklim tropis, pilih sunscreen dengan tingkat proteksi tinggi namun tetap ringan digunakan di wajah. World Health Organization menyarankan penggunaan sunscreen yang mengandung minimal SPF 15+ dan menggunakan ulang setiap dua jam, atau setelah bekerja, berenang, bermain dan berolahraga di luar ruang. Sunscreen yang digunakan bisa berjenis physical sunscreen, chemical sunscreen dan hybrid sunscreen. Khusus untuk anak-anak dianjurkan menggunakan physical sunscreen. Melindungi kulit dari efek samping polusi Paparan polusi yang tinggi menyebabkan kulit menjadi kusam, radang dan iritasi. Arini menjelaskan, setelah beraktivitas, lakukan cleansing pada wajah hingg benar-benar bersih. Gunakan bahan yang mengandung antioksidan untuk melawan oksidatif stress yang bisa berakibat buruk pada kulit. Pilih pembersih wajah yang mampu mengangkat kotoran sekaligus mampu tetap melindungi kelembapan kulit wajah. Double cleansing dapat menjadi pilihan. Saat ini, pengaruh perkembangan skincare Korea mendorong masyarakat untuk melakukan double cleansing, meskipun sebenarnya hal tersebut bukan hal yang baru. Double cleansing dilakukan dengan cara mencuci muka 2 kali dengan dua jenis pembersih yang berbeda. Pertama, gunakan pembersih wajah yang berbahan dasar minyak untuk mengangkat kotoran pada kulit wajah serta sisa kulit mati. Pembersih wajah tahap ini antara lain micellar water, make-up remover, cleansing balm, dan oil cleanser. Tahap kedua adalah menggunakan pembersih wajah untuk mengangkat sisa kotoran sekaligus membersihkan residu dari pembersihan tahap pertama. Mengatasi kulit kusam, cukupkah satu produk? Arini mejelaskan, satu jenis produk saja belum mampu memberi hasil maksimal pada kulit yang kusam. Kulit kusam akibat flek hitam ini tentu memiliki banyak tipe dan pastinya tidak bisa menggunakan satu produk saja, minimal dua produk, termasuk sunscreen. Setiap ingredient yang ada di produk punya fungsi yang berbeda-beda Kulit kusam memerlukan produk yang mampu mempercepat regenerasi kulit. Gunakan produk yang mampu mengangkat sel kulit mati, membantu dari dalam, dan memproteksi kulit. Jadi selain melindungi dengan sunscreen, gunakan serum supaya kulit terproteksi secara maksimal. Pilih produk yang mengandung setidaknya satu di antara bahan berikut yakni hyaluronic acid, alpha hydroxy acids, vitamin C, niacinamide, glycolic acid, centella asiatica, kojic acid dan licorice root extract. Jika ingin hasil yang maksimal, penanganan kulit kusam dapat dilakukan dengan treatment dengan pengawasan dokter kulit yakni dengan peeling, mikrodermabrasi, facial, mesotherapy dan microneedling. (H-2)

KESADARAN akan tata cara penggunaan perawatan kulit mendorong masyarakat untuk mencari informasi melalui dunia maya, salah satunya melalui forum kecantikan yang banyak tersebar di internet. Banyak anggota komunitas dalam forum kecantikan yang berbagi pengalaman. Namun perlu diingat bahwa kondisi kulit tiap orang berbeda-beda sehingga perawatan dan penanganannya pun berbeda.

Mitos dan fakta seputar perawatan kulit ini perlu diluruskan demi menjaga kesehatan dan kecantikan kulit yang optimal. “Memiliki pemahaman yang tepat terkait perawatan kulit akan membantu seseorang lebih bijak dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Oleh karena itu, pada sesi ini, kami ingin membahas kiat-kiat perawatan kulit yang baik dan benar sesuai anjuran dermatologist”, jelas dermatologis dr. Arini Widodo SP.D.V.E dalam diskusi Beauty Science Fest 2023 yang digelar ParagonCorp bertajuk Becoming a Skin Expert: Debunking Myths and Revealing Facts.

Baca juga: Mengenal Metode Medical Pigmentation Untuk Hilangkan Bekas Luka, Begini Penjelasannya

Baca juga: MMC Luncurkan Perawatan Kanker Payudara PinkCare Wellness

Apa saja mitos dalam dunia kecantikan yang dipertanyakan?