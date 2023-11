Sentuhan Kelezatan Harmoni Citarasa Kuliner hadir di Hotel Santika Premiere Bintaro

INDONESIA dikenal memiliki keanekaragaman makanannya, mulai dari bahan hingga rempah yang digunakan. Hotel Santika Premiere Bintaro akan terus berinovasi dengan menyajikan dan memanjakan pengunjung dengan beragam pilihan menu yang ditawarkan, mulai dari hidangan lokal yang autentik hingga hidangan internasional yang memikat selera. Bagi yang belum pernah mencoba sajian daging sapi Saikoro, menu promo bulan ini 'Beef Saikoro Skewer with Black Pepper Sauce' hadir sebagai chef suggestion on November. Hidangan masakan dari Jepang ini terdiri dari potongan daging sapi berbentuk dadu yang ditusuk seperti sate disajikan bersama kentang tumbuk dan saus lada hitam yang gurih hanya Rp150.000 Nett/porsi. Adapun sajian lain yang pasti tak kalah lezatnya, yaitu 'Udang Saus Telur Asin' yang di sajikan empuk, renyah dan gurih manis daging udang goreng berbalut saus telur asin kombinasi nikmat untuk makan siang/malam Anda hanya dengan Rp120.000 Nett/porsi. Baca juga; Promo Luar Biasa Bulan Oktober di Hotel Santika Premiere Bintaro Sebagai penutup promo sajian bulan November ini ditawarkan camilan 'A cup of Tiramisu' yang siap memberikan pengalaman manis baru untuk penikmat kue hanya dengan Rp65.000 Nett/porsi, dan 'Lychee Berries' berupa minuman perpaduan manisnya buah leci dan asam segar dari buah beri menciptakan cita rasa yang lezat dan menyegarkan. Selain rasanya yang enak, minuman ini juga kaya akan nutrisi dan antioksidan yang baik untuk kesehatan hanya Rp50.000 Nett/gelas. "Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati menu promo bulan ini. Kami siap menyambut Anda dengan ragam pilihan sajian terbaik untuk para tamu setia Hotel," ujar Executive Chef Hotel Santika Premiere Bintaro Dilla Kelana. (RO/S-3)

