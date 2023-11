Bersama Labschool Cibubur, Nadia dan Lydia Bawa Harum Nama Indonesia di Ceko 

DUA bersaudara, Nadia Karunia dan Lydia Karunia, yang menjadi bagian dalam tim siswa-siswi Labschool Cibubur membawa harum nama Indonesia di Kompetisi Internasional bertajuk 38th International Competition and Folklore, Dance and Music Festival "Prague Stars" (Autumn) di Praha, Ceko Jumat (3/11) lalu. Nadia dan Lydia, puteri dari pasangan Kombes Pol. Kurniadi, S.IK, SH, M.Si dan Astri Masruroh ini bersama 32 orang tim dari SMA Labschool Cibubur meraih juara pertama dengan membawakan tari kreasi dari Suku Batak dengan judul "Tarian Pesta Raya Panen Padi". "Alhamdulillah, aku dan teman-teman bisa membantu memperkenalkan budaya Indonesia di kancah dunia lewat tarian,".ujar Nadia sang kakak dalam keterangan, Senin (13/11). Baca juga: Labschool Membuka Jalur Undangan bagi Siswa Berprestasi Menurut Nadia, terlibat dalam tim ini sudah merupakan suatu kebanggaan, apalagi bisa meraih juara. "Indonesia itu negara dengan keanekaragaman budaya. Kita bisa ikut terlibat saja sudah membanggakan, apalagi ini juara. Jadi double bangganya."ucapnya, Tanggapan Lidya sang adik juga hampir sama dengan sang kakak, merasa sangat bangga karena perjuangannya selama latihan bisa terbayarkan di Ceko. Baca juga: 2 Pelajar Indonesia Raih Gelar Grandmaster of Memory di Ajang Kompetisi Daya Ingat Internasional "Latihan di sela waktu belajar itu enggak mudah. Alhamdulillah kita menang dan mengharumkan nama Indonesia." ucap Lidya. SMA Labschool Cibubur di bawah asuhan Ati Ganda, Vinati Qurroti A’yunina dan Joko Dwi Prasetyo sebagai pembina memang rutin mengirim kontingennya berlaga di kejuaraan Prague Stars ini. Tercatat, pada tahun 2018 dan 2019 SMA ini juga meraih juara. Hingga kemudian Festival ini dihentikan sementara akibat pandemi Covid 19. (RO/S-4)

