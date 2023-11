Indonesian Star Seacrh & Miss Teen Beauty Cari Remaja Cerdas dan Berkarakter 

PADA 10 November 2023 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Krown Creative Enterprise mempersembahkan generasi muda bertalenta terpilih lewat ajang kontes Indonesian Stars Search & Miss teen Beauty yang diselenggarakan di Black Owl Kelapa Gading Jakarta. "Beauty and Youth Empowerment to Conquer International merupakan motto ajang kecantikan Indonesian Star Search & Miss Teen Beauty 2023 untuk menemukan talenta-talenta terbaik remaja putri Indonesia, merayakan keberagaman dan melatih generasi muda untuk mampu berdaya dan menginspirasi," kata Vino Assaad yang merupakan penggagas dan juga CEO Krown Creative Enterprise dalam keterangan, Sabtu (11/11) Vino Assaad juga memiliki visi untuk mencari talenta muda berbakat Indonesia untuk bisa bersanding dengan talenta muda dunia dan menjadi ikon internasional. Baca juga: Kementerian PPPA akan Kawal Kasus Kontes Kecantikan Sampai Tuntas Vino merupakan pemegang lisensi dari Miss Teen International asal India, Miss Teen Universe & Pre Teen Universe asal Republik Dominika, dan Miss Teen Icon International asal Kamboja. Finalis yang terpilih tahun ini datang dari berbagai kota di Indonesia antara lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara,Sulawasi tenggara, Sulawesi Selatan serta Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur. “Kompetisi ini sangat ketat dan professional, tak hanya cantik, namun juga berkarakter, cerdas dan memiliki jiwa sosial dan fasih berbudaya, karena pemenang akan mewakili Indonesia di kancah global, oleh karena itu proses pemilihannya ketat untuk menemukan kualitas terbaik,” Ujar Ibu Herawati selaku COO dari Krown Creative Enterprise Kelima dewan juri untuk acara final Indonesian Stars Search & Miss Teen Beauty terdiri dari Vino Assad – CEO Krown Creative Enterprise, Andina Julie - Runner up Miss Grand International 2022, Yento Chen – Founder Manohara Beauty Camp, Lenny Hartono – Fashion & Jewelry Designer, dan Donnis Pratama – Indonesian Casting Director Baca juga: Lima Finalis Miss Universe Korban Pelecehan Siap Jadi Relawan Prabowo-Gibran “Hari ini kami menemukan generasi muda bertalenta yang akan mewakili Indonesia di kancah global lewat ajang Miss Teen International, Miss Teen Universe, pre Teen Universe & Miss Teen Icon International, Junior Idol World, dan berharap agar seluruh pemenang hari ini menjadi sosok pahlawan baru bagi generasi muda Indonesia,” tutur Vino. Kirana Sahira dari Sulawesi Selatan yang terpilih menjadi pemenang Indonesian Stars Search 2023 dan tiga posisi runner-up juga akanmewakili Indonesia melalui ajang Junior Idol World. Zahra Khairunnisa dari Kalimantan Timur yang terpilih menjadi pemenang Miss Teen Beauty Indonesia 2023 serta tiga posisi runner-up akan mewakili Indonesaia melalui ajang Miss Teen International di India, ajang Teen Universe di Republik Dominika, ajang Pre Teen Universe di Republik Dominika lalu ajang Miss Teen Icon International di Kamboja. “Kami berharap seluruh finalis dan pemenang dapat menjadi sosok pahlawan baru bagi generasinya, yang mampu berpikir kiritis dan memberikan selusi bagi setiap tantangan yang datang di masa muda mereka,” tutup Wiwi selalku Komisaris Krown Creative Enterprise kepada awak media. (RO/S-4)

