Begini Cara Terapi Stem Cell Dilakukan untuk Perawatan Kulit

TERAPI stem cell atau sel punca merupakan sebuah temuan besar di dunia medis. Temuan ini memberikan harapan baru kepada penderita penyakit yang semula hanya memiliki peluang sembuh sangat kecil. Sejak pertama kali penelitian stem cell digunakan pada 1998 silam, teknologi ini semakin berkembang menjadi lebih canggih, efektif dan terjangkau. Terapi ini tidak hanya membantu pengobatan penyakit yang gawat, namun juga bisa untuk berbagai manfaat. Sesuai prosedur dalam terapi stem cell, sel tunas atau sel punca diambil dari diri sendiri atau homologus untuk menjamin tidak ada penolakan dari dalam tubuh. Sel ini bisa ditemukan di sumsum tulang, pulpa gigi maupun jaringan lemak atau yang disebut adiposa stem cell. "Jaringan lemak yang berwarna kuning emas ini memang mengandung potensi emas berupa stem cell yang jumlahnya sangat banyak," kata Khoirul Hadi, dokter spesialis kulit sekaligus owner Be Hati Skin Clinic Solo. Jaringan lemak tersebut diambil menggunakan teknologi liposuction lalu hasilnya diolah sedemikian rupa untuk kemudian menjadi sel yang siap digunakan untuk terapi stem cell. Sel yang dihasilkan ini memiliki kemampuan membelah dan memperbanyak diri dan berubah menjadi sel jaringan tubuh. Selanjutnya, stem cell ini digunakan untuk meregenerasi kulit yang menua atau mulai menua, dan memperbaiki sel kulit rusak maupun mati. "Analoginya, kita seperti mengganti spare part kendaraan yang rusak dengan menggunakan spare part baru," kata dr Khoirul Hadi, Sp.KK yang telah mendalami teknologi stem cell. Bukan hanya mengatasi kerusakan, stem cell di dunia kesehatan kulit juga memiliki banyak manfaat karena kemampuan merejuvinasi atau meremajakan kembali. Kulit yang sudah menua atau sedang dalam proses penuaan bisa kembali seperti kulit remaja. Selain digunakan untuk mencari dan mengolah stem cell, material lemak yang diperoleh dari liposuction juga masih bisa dimanfaatkan untuk terapi rekonstruksi dengan teknik transfer lemak sebagai filler biologis yang alami dan natural untuk memperbaiki wajah yang mulai berkerut dan kendur, dan bisa untuk memperbesar payudara sehingga menjadi lebih natural dan alami. Di Be Hati Skin Clinic Solo, pelanggan bisa memperoleh terapi stem cell untuk memperbaiki kulit yang rusak baik akibat penyakit, kecelakaan, dan sebab-sebab lainnya. "Kini terapi stem cell maupun tindakan rekonstruksi itu semuanya bisa ditangani di Be Hati Skin Clinic Solo," kata Khoirul. Untuk memudahkan pelanggan yang telah menjalani terapi stem cell dan tindakan rekonstruksi, Be Hati Skin Clinic Solo juga memberikan layanan konsultasi jarak jauh. Hal ini sangat memudahkan pelanggan yang sebagian datang dari luar kota. Melalui layanan ini, konsultasi pascaterapi stem cell bisa dilakukan secara online. "Konsultasi bisa dilakukan secara online dan nantinya produk perawatan bisa dikirim melalui kurir atau ekspedisi tepercaya," pungkas Khoirul. (Z-5)

