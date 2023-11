Ajang Merdeka Innovation Summit 2023 Dorong Kolaborasi Level Dunia

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti Ristek) dan Kedaireka, menyelenggarakan Merdeka Innovation Summit 2023 (MIS). Ajang yang akan berlangsung pada 16-17 November 2023 di Hotel Bidakara Indonesia, Jakarta, itu merupakan wujud visi Indonesia Emas 2045. "Sebagai bentuk apresiasi dan upaya mendorong kolaborasi inovasi lebih lanjut di Indonesia, Kami dengan bangga mempersembahkan Merdeka Innovation Summit 2023. Acara ini tidak hanya menjadi wahana kolaborasi inovasi tingkat nasional, tetapi juga membuka peluang kolaborasi inovasi secara internasional," kata Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek RI, Prof Nizam, Jumat (10/11). Baca juga : Siapkan Rp750 Miliar, Ditjen Diktiristek Resmi Buka Program Matching Fund Kedaireka 2024 Pada 2023, Indonesia meraih peringkat ke-5 dari 132 negara dalam Indeks Inovasi Global untuk kolaborasi riset dan pengembangan antara universitas dan industri. Hal itu, kata Nizam, mencerminkan pertumbuhan dan dampak signifikan dalam inovasi di Indonesia. "Merdeka Innovation Summit 2023 merupakan perwujudan nyata dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045, yang fokus pada peningkatan pembangunan manusia, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta keadilan dalam pengembangan dan peningkatan ketahanan nasional dan tata kelola," sebut Nizam. Baca juga : Hari Inovasi Indonesia: Merayakan Kreativitas, Inovasi, dan Sejarah Perjalanan Inovatif Bangsa Ketua Pelaksana MIS 2023, Achmad Adhitya menambahkan, Merdeka Innovation Summit berperan sebagai platform untuk menyoroti peran krusial yang dimainkan oleh setiap pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi dan menciptakan solusi. "Tema utama acara, "Knowledge-Powered Economic Resilience through Innovation," mencerminkan semangat kolektif Indonesia dalam mewujudkan visi besar. Tujuan utama dari summit ini adalah mendorong kolaborasi inovasi yang revolusioner, oleh karena itu kami juga hadirkan pakar-pakar inovasi terbaik mancanegara," ujar Adhitya. Agenda Merdeka Innovation Summit 2023 Acara ini akan menghadirkan pemangku kebijakan, akademisi, perwakilan industri, dan inovator dari berbagai latar belakang. Narasumber di hari pertama pada Kamis (16/11) mendatang, antara lain Lead Scientist for Process Development of Oxford AstraZeneca COVID-19 Carina Joe, Director of CSIRO Southeast Asia Amelia Fyfield, Managing Director of Google Indonesia Randy Jusuf, IPB University Rector Arif Satria dan Senior Science and Technology Policy Fellow, Cabinet Office, Government of Japan Yasuko Kasai. Pada Jumat (17/11), akan ada Chief Solution Architect for Nvidia AI Technology Center Simon See, Director of Business Development YG Entertainment & Executive Director, Encast Co. Ltd Charlie Cho dan Founder RM Synergy Riri Muktamar. Bagi pengunjung, acara ini gratis alias tidak dipungut biaya. Dengan suasana yang terbuka, peserta akan memiliki kesempatan unik untuk belajar, berjejaring, dan berkolaborasi. Melalui berbagai diskusi, dialog, dan pertukaran pengetahuan, summit ini bertujuan untuk memupuk hasrat kuat untuk tindakan kolektif, serta mengembangkan budaya kolaborasi dan inovasi sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. (RO/Z-4)

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti Ristek) dan Kedaireka, menyelenggarakan Merdeka Innovation Summit 2023 (MIS).

Ajang yang akan berlangsung pada 16-17 November 2023 di Hotel Bidakara Indonesia, Jakarta, itu merupakan wujud visi Indonesia Emas 2045.

"Sebagai bentuk apresiasi dan upaya mendorong kolaborasi inovasi lebih lanjut di Indonesia, Kami dengan bangga mempersembahkan Merdeka Innovation Summit 2023. Acara ini tidak hanya menjadi wahana kolaborasi inovasi tingkat nasional, tetapi juga membuka peluang kolaborasi inovasi secara internasional," kata Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek RI, Prof Nizam, Jumat (10/11).

Baca juga : Siapkan Rp750 Miliar, Ditjen Diktiristek Resmi Buka Program Matching Fund Kedaireka 2024

Pada 2023, Indonesia meraih peringkat ke-5 dari 132 negara dalam Indeks Inovasi Global untuk kolaborasi riset dan pengembangan antara universitas dan industri. Hal itu, kata Nizam, mencerminkan pertumbuhan dan dampak signifikan dalam inovasi di Indonesia.

"Merdeka Innovation Summit 2023 merupakan perwujudan nyata dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045, yang fokus pada peningkatan pembangunan manusia, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta keadilan dalam pengembangan dan peningkatan ketahanan nasional dan tata kelola," sebut Nizam.

Baca juga : Hari Inovasi Indonesia: Merayakan Kreativitas, Inovasi, dan Sejarah Perjalanan Inovatif Bangsa

Ketua Pelaksana MIS 2023, Achmad Adhitya menambahkan, Merdeka Innovation Summit berperan sebagai platform untuk menyoroti peran krusial yang dimainkan oleh setiap pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi dan menciptakan solusi.

"Tema utama acara, "Knowledge-Powered Economic Resilience through Innovation," mencerminkan semangat kolektif Indonesia dalam mewujudkan visi besar. Tujuan utama dari summit ini adalah mendorong kolaborasi inovasi yang revolusioner, oleh karena itu kami juga hadirkan pakar-pakar inovasi terbaik mancanegara," ujar Adhitya.

Agenda Merdeka Innovation Summit 2023

Acara ini akan menghadirkan pemangku kebijakan, akademisi, perwakilan industri, dan inovator dari berbagai latar belakang.

Narasumber di hari pertama pada Kamis (16/11) mendatang, antara lain Lead Scientist for Process Development of Oxford AstraZeneca COVID-19 Carina Joe, Director of CSIRO Southeast Asia Amelia Fyfield, Managing Director of Google Indonesia Randy Jusuf, IPB University Rector Arif Satria dan Senior Science and Technology Policy Fellow, Cabinet Office, Government of Japan Yasuko Kasai.

Pada Jumat (17/11), akan ada Chief Solution Architect for Nvidia AI Technology Center Simon See, Director of Business Development YG Entertainment & Executive Director, Encast Co. Ltd Charlie Cho dan Founder RM Synergy Riri Muktamar.

Bagi pengunjung, acara ini gratis alias tidak dipungut biaya. Dengan suasana yang terbuka, peserta akan memiliki kesempatan unik untuk belajar, berjejaring, dan berkolaborasi. Melalui berbagai diskusi, dialog, dan pertukaran pengetahuan, summit ini bertujuan untuk memupuk hasrat kuat untuk tindakan kolektif, serta mengembangkan budaya kolaborasi dan inovasi sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. (RO/Z-4)