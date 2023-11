Menkes Buka Secara Resmi The 1st International Health Conference di Bali

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membuka The 1st International Health Conference 2023 di Bali. Konferensi ini digelar pada10-12 November 2023 di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua, Bali. Menkes mengatakan Bali berpotensi besar menjadi pusat wisata kesehatan (health tourism). “Dokter-dokter spesialis dunia dari beberapa negara termasuk stem cell dan anti aging dianjurkan membuka layanan kesehatan di Bali,” kata Budi Gunadi Sadikin saat membuka International Health Conference (IHC) di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua, Bali, Jumat (10/11). “Bali dikenal luas sebagai penyedia layanan hospitality, jadi potensinya sudah ada. Tinggal kontennya yang digeser untuk layanan kesehatan,” jelas Budi Gunadi. Baca juga: Kemenkes: Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Tersedia 231.810 Dosis Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunadi juga mengapresiasi Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D yang menginisiasi penyelenggaraan konferensi internasional kesehatan yang baru pertama kali digelar ini. Secara khusus Menkes juga menyambut kehadiran sejumlah delegasi dari beberapa negara di konferensi internasional ini. IHC merupakan hasil kerja sama Bali Tourism Board dengan World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) dan World Council of Stem Cell (WOCS). Sementara itu, Prof Deby Vinski yang juga Presiden World Council For Preventive, Regenerative & Anti Aging Medicine mengatakan forum konferensi internasional ini merupakan wadah bertukar pikiran bagi pakar kedokteran dalam membincangkan banyak hal terutama regeneratif medis dan stem cell. Baca juga: Pengguna Aplikasi Satusehat akan Bisa Kumpulkan Poin untuk Nonton Bioskop Gratis Di sela pembukaan konferensi kesehatan internasional, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari Celtech Stem Cell, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali, Rumah Sakit Prof Ngurah, dan beberapa lembaga lainnya. Baca juga: Prof. dr. Deby Vinski Bicara Stem Cell pada Kongres Dunia di Rio de Janeiro, Brasil Penandatanganan nota kesepahaman ini juga disaksikan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan mantan Menkes Terawan Agus Putranto. Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D selaku Chairman IHC berharap forum yang akan digelar tahunan ini akan menjadi wadah pertemuan dan diskusi para ahli di bidang kesehatan. Deby yang juga Presiden WOCPM dan World Council of Stem Cell (WOCS) pun mengungkapkan besarnya potensi bisnis pengobatan regenerative dan stem cell. “Antiaging bukan sekadar masalah kecantikan, tapi yang lebih penting adalah untuk kesehatan,” ujarnya. (Nik/S-4)

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membuka The 1st International Health Conference 2023 di Bali. Konferensi ini digelar pada10-12 November 2023 di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua, Bali.

Menkes mengatakan Bali berpotensi besar menjadi pusat wisata kesehatan (health tourism). “Dokter-dokter spesialis dunia dari beberapa negara termasuk stem cell dan anti aging dianjurkan membuka layanan kesehatan di Bali,” kata Budi Gunadi Sadikin saat membuka International Health Conference (IHC) di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua, Bali, Jumat (10/11).

“Bali dikenal luas sebagai penyedia layanan hospitality, jadi potensinya sudah ada. Tinggal kontennya yang digeser untuk layanan kesehatan,” jelas Budi Gunadi.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Tersedia 231.810 Dosis

Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunadi juga mengapresiasi Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D yang menginisiasi penyelenggaraan konferensi internasional kesehatan yang baru pertama kali digelar ini.

Secara khusus Menkes juga menyambut kehadiran sejumlah delegasi dari beberapa negara di konferensi internasional ini.

IHC merupakan hasil kerja sama Bali Tourism Board dengan World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) dan World Council of Stem Cell (WOCS).

Sementara itu, Prof Deby Vinski yang juga Presiden World Council For Preventive, Regenerative & Anti Aging Medicine mengatakan forum konferensi internasional ini merupakan wadah bertukar pikiran bagi pakar kedokteran dalam membincangkan banyak hal terutama regeneratif medis dan stem cell.

Baca juga: Pengguna Aplikasi Satusehat akan Bisa Kumpulkan Poin untuk Nonton Bioskop Gratis



Di sela pembukaan konferensi kesehatan internasional, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang melibatkan banyak pihak.

Mulai dari Celtech Stem Cell, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali, Rumah Sakit Prof Ngurah, dan beberapa lembaga lainnya.

Baca juga: Prof. dr. Deby Vinski Bicara Stem Cell pada Kongres Dunia di Rio de Janeiro, Brasil

Penandatanganan nota kesepahaman ini juga disaksikan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D selaku Chairman IHC berharap forum yang akan digelar tahunan ini akan menjadi wadah pertemuan dan diskusi para ahli di bidang kesehatan.

Deby yang juga Presiden WOCPM dan World Council of Stem Cell (WOCS) pun mengungkapkan besarnya potensi bisnis pengobatan regenerative dan stem cell. “Antiaging bukan sekadar masalah kecantikan, tapi yang lebih penting adalah untuk kesehatan,” ujarnya. (Nik/S-4)