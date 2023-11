CY Beverages Luncurkan Plant-Based Crème yang Kaya Manfaat

PANDEMI COVID-19 membuat masyarakat lebih sadar akan kesehatan. Tren konsumsi masyarakat pun berubah dan pola makan plant based di Indonesia turut mengalami peningkatan. Sehubungan dengan itu, bertepatan dengan SIAL InterFOOD yang digelar di JIExpo Kemayoran pada 8-11 November 2023, CY Beverages meluncurkan Plant-Based Crème yang bisa menjadi solusi sehat untuk bisa dikonsumsi berbagai kalangan. Baca juga: Literasi Keagamaan Lintas Budaya Fokus Edukasi Bahaya Intoleransi "Kami sangat peduli dengan gaya hidup masa kini. Kami percaya bahwa produk yang sehat dapat dikonsumsi oleh banyak kalangan mulai dari konsumen yang tidak toleran terhadap laktosa, vegetarian, atau konsumen yang memiliki masalah kolesterol. Jadi CY Plant-Based Crème ini bisa membuat konsumen menikmati creamer yang enak tapi juga tidak perlu khawatir karena produk ini lebih sehat," ujar Bisnis Development Director of CY Beverages, K.C Ong, di Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/11). Lebih lanjut, ia mengatakan, manfaat CY Beverages Plant-Based Crème ini kaya akan serat (high fiber) yang dapat mendukung kesehatan pencernaan yang optimal; zero kolesterol untuk menjaga kesehatan jantung; lactose free dan gluten free yang baik untuk memenuhi berbagai preferensi diet. "Malah bisa diaplikasikan ke cendol. Biasanya cendol dikasih santan, nah dengan ini tidak perlu santan lagi, udah nol kolesterol, gurih juga," imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Rita selaku Brand Manager CY Beverages mengatakan produk Plant-Based Crème ini sangat cocok untuk para pelaku usaha. "Karena ini 2 in 1, creamer sekaligus pengganti susu. Pemakaian 1 kg Plant-Based Crème bisa untuk 6 liter. Jadi bisa lebih sehat dan lebih hemat," ujar Rita. CY Beverages berharap, di acara SIAL InterFOOD 2023 dapat menjaring potensi bisnis to bisnis (B2B) dalam setiap produknya. Tak berhenti di situ, pihaknya juga mengoptimalkan media sosialnya dan berkolaborasi dengan celebrity barista Zikri Mubarak untuk mempromosikan produk CY Beverages ke masyarakat luas. Baca juga: CHI Awards 2023 bagi Pelestari Seni Tradisional Indonesia Zikri mengaku cukup terbantu dengan CY Beverages Plant-Based Crème. Menurutnya, plant-based crème di tahun-tahun mendatang akan meningkat trennya seiring dengan naiknya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat. "Ngebantu banget secara bisnis karena pemakaian sedikit itu bisa buat quantity yang banyak. Bayangin, 1 kg itu bisa untnuk 5-6 liter. Kalau mau creamy bisa 5 liter, sedangkan untuk 6 liter lebih encer. Taste dapet, creamy juga dapet," pungkas Zikri. (Nov)

PANDEMI COVID-19 membuat masyarakat lebih sadar akan kesehatan. Tren konsumsi masyarakat pun berubah dan pola makan plant based di Indonesia turut mengalami peningkatan.

Sehubungan dengan itu, bertepatan dengan SIAL InterFOOD yang digelar di JIExpo Kemayoran pada 8-11 November 2023, CY Beverages meluncurkan Plant-Based Crème yang bisa menjadi solusi sehat untuk bisa dikonsumsi berbagai kalangan.

"Kami sangat peduli dengan gaya hidup masa kini. Kami percaya bahwa produk yang sehat dapat dikonsumsi oleh banyak kalangan mulai dari konsumen yang tidak toleran terhadap laktosa, vegetarian, atau konsumen yang memiliki masalah kolesterol. Jadi CY Plant-Based Crème ini bisa membuat konsumen menikmati creamer yang enak tapi juga tidak perlu khawatir karena produk ini lebih sehat," ujar Bisnis Development Director of CY Beverages, K.C Ong, di Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/11).

Lebih lanjut, ia mengatakan, manfaat CY Beverages Plant-Based Crème ini kaya akan serat (high fiber) yang dapat mendukung kesehatan pencernaan yang optimal; zero kolesterol untuk menjaga kesehatan jantung; lactose free dan gluten free yang baik untuk memenuhi berbagai preferensi diet.

"Malah bisa diaplikasikan ke cendol. Biasanya cendol dikasih santan, nah dengan ini tidak perlu santan lagi, udah nol kolesterol, gurih juga," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Rita selaku Brand Manager CY Beverages mengatakan produk Plant-Based Crème ini sangat cocok untuk para pelaku usaha.

"Karena ini 2 in 1, creamer sekaligus pengganti susu. Pemakaian 1 kg Plant-Based Crème bisa untuk 6 liter. Jadi bisa lebih sehat dan lebih hemat," ujar Rita.

CY Beverages berharap, di acara SIAL InterFOOD 2023 dapat menjaring potensi bisnis to bisnis (B2B) dalam setiap produknya. Tak berhenti di situ, pihaknya juga mengoptimalkan media sosialnya dan berkolaborasi dengan celebrity barista Zikri Mubarak untuk mempromosikan produk CY Beverages ke masyarakat luas.

Zikri mengaku cukup terbantu dengan CY Beverages Plant-Based Crème. Menurutnya, plant-based crème di tahun-tahun mendatang akan meningkat trennya seiring dengan naiknya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat.

"Ngebantu banget secara bisnis karena pemakaian sedikit itu bisa buat quantity yang banyak. Bayangin, 1 kg itu bisa untnuk 5-6 liter. Kalau mau creamy bisa 5 liter, sedangkan untuk 6 liter lebih encer. Taste dapet, creamy juga dapet," pungkas Zikri. (Nov)