Perayaan Dies Natalis Ke-69 Universitas Airlangga Kembali Libatkan Masyarakat Sekitar

UNIVERSITAS Airlangga (Unair) memasuki Usia ke-69 tepat pada 10 November. Bertepatan dengan Dies Natalis ini, berbagai capaian sudah diraih sebagai Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia. Capaian Unair tidak hanya di bidang akademik, melainkan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, riset, maupun inovasi.

“Sepanjang tahun ini, Unair juga mengukuhkan 69 guru besar,” kata Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof Mohammad Nasih di Surabaya, Kamis (9/11).

Prof M Nasih menambahkan, pada Dies Natalis kali ini pihak Civitas Akademika lebih banyak menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, khususnya masyarakat sekitar. Tak heran bila kegiatan ini seluruhnya diperuntukkan masyarakat.

"Intinya pada November ini banyak kegiatan-kegiatan yang Unair itu, ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitarnya, dengan masyarakat umum, untuk bisa menikmati kegiatan-kegiatan berkaitan dengan dies natalis ke-69," ujarnya.

Ketua Pelaksana Dies Natalis Ke-69 Unair Dr Drs Koko Srimulyo Msi mengatakan, sesuai dengan usianya, Unair bakal membagikan 69 sepeda kepada civitas akademika. "Tujuannya agar green campus juga akan tercipta, sehingga penggunaan mobil dan motor dapat kita kurangi bersama-sama," ujarnya.

Selain upacara, lanjut Koko, pihaknya akan menggelar kegiatan tasyakuran. "Puncaknya dari kegiatan ini kita akan gelar sidang dies natalis pada 15 November dengan orator utama kita adalah Carina Joe yang menghasilkan vaksin AstraZeneca," ujarnya.

Koko menjelaskan, banyak sekali kegiatan yang digelar dalam rangka merayakan dies natalis Unair ke-69. Rangkaian kegiatan inti digelar selama dua bulan penuh, yakni pada Oktober dan November 2023.

Di antara kegiatan yang digelar adalah acara fun bike dan memancing, yang pesertanya terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut bisa mendaftar secara gratis.

Unair juga menggelar kegiatan pasar rakyat, untuk masyarakat umum yang melibatkan 40 pelaku UMKM untuk menjajakan produk mereka di area Kampus C Unair pada 5 November 2023. Produk tersebut sudah dibeli oleh panitia, sehingga masyarakat bisa menikmatinya secara gratis.

"Setiap (hari) Minggu itu kan di danau Kampus C Unair itu banyak sekali masyarakat yang rekreasi, ngajak anak-anaknya, keluarganya," ujar Koko.

Unair juga menggelar berbagai kegiatan menarik lainnya seperti Rektor Cup untuk beberapa cabang olahraga seperti futsal, bulutangkis, basket, tenis, hingga catur beregu. Unair juga menggelar Airlangga Run dengan jarak tempuhnya sepanjang 6,9 kilometer. Peserta yang mendaftar saat ini sudah mencapai 2.000 pendaftar.

Koko menjelaskan, di sela-sela berbagai kegiatan tersebut, panitia telah menyediakan doorprize menarik untuk para peserta. Hadiah utamanya adalah perjalanan umroh bagi peserta yang beruntung, termasuk masyarakat umum.

"Kalau yang dapatnya beragama non Islam, bisa untuk ziarah ke tempat lain yang harganya senilai dengan umroh. Misal Kristen atau Katolik bisa ke Yerusalem. Kalau Hindu ke India atau ke tempat ibadah lain," jelasnya.

Koko belum mengetahui secara pasti jumlah tiket umroh yang disiapkan sebagai hadiah, Ia berharap di tahun ini bisa lebih banyak. "Tahun lalu ada 12 hadiah umroh, mungkin tahun ini bisa lebih," pungkasnya. (S-3)